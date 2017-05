Joshua French er løslatt i Kongo

Joshua French er etter det VG erfarer løslatt fra fengselet i Kongo. Statsministeren varsler pressekonferanse klokken 18.

VG skrev i februar om hvordan norske og kongolesiske myndigheter har i stillhet forhandlet frem en avtale som innebærer at dødsdømte Joshua French overføres til Norge.

Allerede i 2015 ble forhandlet om en avtale om soningsoverføring for den dødsdømte nordmannen.

VG erfarer at Joshua French nå er løslatt fra fengselet i Kongo.



– Klokken 18.00 i dag vil jeg og utenriksministeren holde en pressekonferanse om situasjonen til Joshua French. Dette er en sak som har engasjert og berørt mange de siste årene, skriver statsminister Erna Solberg på Facebook.

Bakgrunn: Hemmelig avtale kan få French hjem

Mente det hastet å få sønnen hjem



Moren til French, Kari Hilde French, sa i februar til VG at det hastet å få sønnen hjem. I fjor lå Joshua French over fem og en halv måned på sykehus etter å ha kollapset på cellen nyttårsaften.

– Vi har trodd flere ganger at det var i ferd med å løse seg. Skuffelsen når det likevel ikke skjer er først og fremst forferdelig for Joshua, men også en enorm nedtur for familien. Derfor orker jeg ikke å håpe. Det blir for slitsomt, sa Kari Hilde French til VG i februar.

VG har vært i kontakt med Kari Hilde French i dag. Hun ønsker per nå ikke å kommentere saken. VG har også vært i kontakt med advokat Hans Marius Grosvold, som representerer French.

Grosvold opplyser at han kommer til å være til stede på pressekonferansen med statsministeren.

