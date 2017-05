Erna Solberg: Joshua French er løslatt av hensyn til Kari Hilde French

Joshua French overføres til Norge basert på humanitære og helsemessige vurderinger.

– Jeg er i dag glad for å bekrefte at norske og kongolesiske myndigheter har kommet til enighet om at Joshua French overføres til Norge. Han kom i dag til Norge og får nødvendig helsemessig oppfølging og er i de beste hender, sier Erna Solberg på onsdagens pressekonferanse.

Kongolesiske myndigheter har lagt vekt på humanitære forhold i saken og hensynet til moren hans, Kari Hilde French, sier Solberg.

– Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle. Løslatelsen er basert på en anmodning fra norske myndigheter. Vi er glade for fleksibiliteten kongolesiske myndigheter har vist, sier hun.

French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent personell.

Bakgrunn: Dette er historien om Joshua French og Tjostolv Moland

Kom klokken 11 i dag



Undertegningen foregikk på den kongolesiske presidentens kontor i går. Utenriksministeren og justisministeren i landet var blant annet til stede under signeringen.

Utenriksminister Børge Brende forteller at French ankom Norge klokken 11 onsdag morgen.

– Dette har vært en krevende sak for alle involverte. I dag går alle tanker særlig til Tjostolv Molands etterlatte, sier han. Moland ble funnet død i fengselet i 2013.

Brende sier det er ikke er utbetalt penger for løslatelsen.

– Det er ingen benådning, og det er ingen soningsoverføring. French har ikke noen dom mot seg i Norge, understreker Brende.

Han takket blant annet det kongolesiske kirkenettverket og britiske myndigheter, som har bistått i prosessen.

– De har jobbet med å finne en løsning som alle kan akseptere, sier Brende om det kongolesiske kirkenettverket.

Bakgrunn: Hemmelig avtale kan få French hjem

Svar på anmodning



Brende sier på spørsmål fra VG at det rammeverket som ligger framme nå, ikke er en avtale, men et svar fra kongolesiske myndigheter på en anmodning på helsemessig grunnlag, og at det er en forståelse utviklet mellom kongolesiske myndigheter og diplomaten Arild Øyen, som er engasjert av utenriksdepartementet for å følge opp saken.

– Vi har henvendt oss til kongolesiske myndigheter for å få han utlevert. Det er ingen avtale. Undertegningen foregikk på presidentens kontor i går. Utenriksministeren og justisministeren var til stede under signeringen, sier han.

Solberg ønsker ikke å utdype hvordan helsetilstanden til French er for øyeblikket. På spørsmål om hun kan utdype viktigheten av denne saken, legger hun vekt på at French er den eneste nordmannen i utlandet med dødsdom hengende over seg.

– Norske myndigheter har hatt et engasjement knyttet til rettsprosessen i den siste dommen. Dette er en straffeutmåling som i Norge ikke ville vært mulig og som vi er prinsipielt imot, sier Solberg.

Jobbet intens



VG meldte tidligere i dag at Joshua French har landet i Norge etter å ha blitt løslatt fra fensgsel i Kongo.

Norske diplomater har de siste årene jobbet intenst med å få den dødsdømte nordmannen hjem til Norge. UDs spesialutsending Arild Øyen har besøkt Kongo en rekke ganger, og holdt tett kontakt med kongolesiske myndighetspersoner i et forsøk på å løse den fastlåste situasjonen for French.

I februar skrev VG om hvordan norske og kongolesiske myndigheter i stillhet har forhandlet frem en avtale som innebærer at dødsdømte Joshua French overføres til Norge.