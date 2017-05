Brende trosset advarsler fra sine egne i French-saken

Utenriksminister Børge Brende trosset klare advarsler fra sine egne forhandlere da han personlig hentet inn den kontroversielle israelske diamanthandleren Dan Gertler for å løse French-saken.

Flere uavhengige kilder, med inngående kjennskap til de hemmelige French-forhandlingene, bekrefter at den interne uenigheten rundt å engasjere forretningsmannen skal ha vært den direkte årsaken til at spesialutsending Kai Eide ble tatt av French-saken.

VG har tidligere fortalt hvordan intern uenighet med politisk ledelse i Utenriksdepartementet førte til at Eide ble sparket som spesialutsending i French-saken i april 2014. UDs kommunikasjonssjef bekreftet den gangen at det sto om et valg mellom «ulike strategier videre» og at det med dette valget var riktig å avslutte Eides engasjement som spesialutsending.

Beryktet forretningsmann



Utenriksdepartementets nye hovedspor for å løse den fastlåste situasjonen rundt den dødsdømte Joshua French var den beryktede, israelske forretningsmannen Dan Gertler.

VG kan nå avsløre at det var Børge Brende personlig som brakte israeleren inn i French-saken, til tross for klare advarsler fra sine egne medarbeidere.

Utenriksministeren skal imidlertid ha blitt i «fyr og flamme» over muligheten til å benytte den omstridte forretningsmannen, med tette bånd til Kongos president Joseph Kabila, og beordret at all innsats i French-saken nå skulle konsentreres om det «nye sporet».

DIAMANTHANDLER: Dan Gertler. Foto: GETTY IMAGES

Gertler har tjent seg styrtrik på diamanter, olje og kobberindustri i Kongo, og har i dag en formue på over ti milliarder kroner, ifølge Forbes. I 2014 var Gertler anklaget for å ha mottatt over 500 millioner kroner for å sikre lukrative gruveavtaler fra myndighetene i Kongo, og da Gertler ble engasjert av Brende, var et av selskapene han var involvert i, under etterforskning av britisk økokrim. I fjor ble han også anklaget for å ha bestukket president Joseph Kabila direkte.

– I 2014 ville selv en overfladisk bakgrunnssjekk vist at Gertler utgjorde en stor korrupsjonsrisiko og at han var en lite troverdig partner. Det virker veldig underlig at Norge ville velge å samarbeide med ham, sier Peter Jones, seniorrådgiver for ved Global Witness kontor i Kongo til VG.

Blindspor



Samtidig mener flere kilder med innsyn i French-saken at utenriksministerens dristige grep var et blindspor, og kan ha bidratt til å forsinke en løsning. Andre involverte mener imidlertid at Gertlers kontakter var nyttige for saken.

Da Gertler kom inn i French-saken hadde Utenriksdepartementets spesialutsending Kai Eide brukt mye tid på å trekke britiske myndigheter tettere inn i samtalene med kongoleserne. Samtidig tok både Brende og Erna Solberg opp saken med sine britiske kollegaer høsten 2013. Dette hovedsporet skal ha blitt lagt til side da Brende hentet inn Gertler.

Eide fikk de første signalene om at han var i fred med å bli satt på sidelinjen allerede midt under den dramatiske rettssaken i Kongo, der Joshua French sto tiltalt for drapet på Tjostolv Moland. Spesialutsendingen fikk da beskjed om at han ikke lenger skulle ha møter med kongolesere på politisk nivå. Dermed måtte han avbryte den dialogen han hadde hatt med sentrale politikere i Kongo.

Flere av de som jobbet tett med saken på dette tidspunktet gir uttrykk for at de hadde tro på at disse kontaktene kunne gi resultater.

Tatt av saken



Først da han var tilbake i Oslo i slutten av mars, for å avgi rapport til UD om fremgangen i arbeidet, ble den nye strategien til utenriksministeren formidlet. Da Eide var tilbake i Washington i april kom sjokkbeskjeden fra UD:

Han skulle ikke lenger jobbe med French- saken og forhandlingene med kongolesiske myndigheter skulle overtas av Norges ambassadør til Egypt Tor Wennesland.

Wennesland hadde tidligere vært ministerråd ved Norges ambassade i Tel Aviv og har et bredt kontaktnett i Israel. Wennesland ønsker ikke å kommentere saken, og viser at det nå er varslet en intern gjennomgang i Utenriksdepartementet.

Introduksjonen av Gertler førte ikke bare til kraftige reaksjoner internt i Utenriksdepartementet. Etter det VG får opplyst skal også personer på kongolesisk side ha reagert negativt på at Norge brakte den kontroversielle forretningsmannen på banen.

– Skiftet av personer og strategi kom som en stor overraskelse på alle, ikke bare i Norge, sier en sentralt plassert kilde.

Reagerte kraftig



Eide ønsker ikke å kommentere de interne diskusjonene i UD, men bekrefter overfor VG at han var innstilt på å fortsette arbeidet med French-saken, og at han mente løsningen på saken lå i at Storbritannia la press på kongolesiske myndigheter.

Også Frenchs advokat Hans Marius Graasvold reagerte kraftig på at Eide ble tatt av jobben som spesialutsending. I november 2014 gikk han offentlig ut og kritiserte UD for å ha nedprioritert sitt samarbeid med britiske myndigheter. Ifølge Graasvold var britiske diplomater på dette tidspunktet frustrerte over at de ble holdt utenfor det som ble gjort i french-saken fra norsk side.

– De tilbakemeldingene jeg får tyder på at arbeidet som gjøres ikke er godt nok og at man burde prioritert annerledes, sa Graasvold den gangen.

Han ønsker ikke å kommentere VGs nye opplysninger i saken.

Bredt kontaktnett



VG har sendt en rekke spørsmål til utenriksminister Børge Brende om hvordan Norge kom i kontakt med Gertler, hvilke advarsler han fikk og om hvor mye Brende kjente til anklagene mot Gertler da Norge inngikk samarbeidet med ham.

Brede og Utenriksdepartementer vil ikke å besvare VGs spørsmål.

– Utenrikstjenesten har et bredt kontaktnett både i Kongo og i regionen forøvrig. Våre medarbeidere har hatt et stort antall samtaler og møter med myndighetspersoner, diplomater, religiøse ledere, sivilsamfunnsrepresentanter og andre personer som vi mente kunne være av interesse. Målet med samtalene var å finne løsninger som medførte at French kunne overføres til Norge. Dette var en svært omfattende og vanskelig sak. Løsningen kom etter en diplomatisk innsats som har vart over flere år, skriver kommunikasjonssjef Frode Andersen i en epost til VG.

– Påstandene om at noen av disse sporene har forsinket en løsning av saken faller på egen urimelighet og er direkte feil, skriver han.

VG har vært i kontakt med Gertlers pressetalsmann Lior Chorev. Han sier følgende på vegne av forretningsmannen:

– Gertler har gjort sitt ytterste for å bistå i denne humanitære innsatsen uten personlig gevinst eller interesse i saken. Utover det har vi ingen ytterlige kommentarer.