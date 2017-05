13 dramatiske timer før French var fri

Spesialutsending Arild Øyen kjørte på kryss og tvers gjennom Kinshasa . Han var på desperat jakt etter landingstillatelse for flyet som skulle frakte Joshua French ut av Kongo. Samtidig satt de norske aktørene i Oslo og bet negler.

Etter åtte år i kongolesisk fengsel, med flere dødsdommer hengende over seg, landet Joshua French i Norge klokken 11.15 på selveste Nasjonaldagen. Norske diplomater har de siste årene jobbet intenst med å få den dødsdømte nordmannen hjem til Norge. Onsdag kveld kunne statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende endelig kunngjøre nyheten om at French er løslatt.

VG kan nå fortelle om de dramatiske timene før flyet med French og norsk helsepersonell kunne ta av fra flyplassen i Kongos hovedstad sent tirsdag kveld.

Møtte presidenten



Dokumentet som innebærer at nordmannen overføres til Norge ble undertegnet på kontoret til president Joseph Kabila rundt klokken 10 tirsdag formiddag, der både presidenten og justisministeren var til stede. Spesialutsending Arild Øyen, en representant for ambassadekontoret i Kinshasa og den norske generalkonsulen representerte Norge i møtet. Først litt over klokken 22 kunne French fraktes ut av Ndolo-fengselet i sentrum av Kinshasa, eskortert av UDs spesialutsending Arild Øyen.

NÆRT FORHOLD: Moren til Joshua French, Kari Hilde French, har i flere år bodd i Kongo og kjempet for sønnens løslatelse. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

I mellomtiden utspilte det seg noen svært spennende timer, der de norske aktørene fryktet at løslatelsen igjen skulle havarere i tolvte time.

– Det var noen ulidelig spennende timer, helt til siste slutt. Ikke før flyet var ute av kongolesisk luftrom turte vi tro på at saken endelig var løst. Det var veldig mye som skulle på plass, sier advokat Hans Marius Graasvold til VG.

– Jeg kan fortsatt ikke helt tro at det virkelig er sant, sier han.

Manglet landingstillatelse



Etter det VG forstår var det en krevende oppgave å få landingstillatelse for flyet som ventet på å frakte nordmannen ut av Kongo. Arild Øyen måtte oppsøke flere av sine mange kontakter i den kongolesiske hovedstaden før tillatelsen var i orden.

Bilen med den løslatte nordmannen kjørte deretter i høy hastighet ut til flyplassen der det chartrede flyet nå sto klart. En drøy time etter at de forlot fengselet tok flyet av.

I Oslo satt statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende og mottok løpende rapporter om den dramatiske utviklingen i Kongo. Kun er svært eksklusiv krets i regjeringen og i Utenriksdepartementet har de siste 48 timene kjent til at en løslatelse var på trappene.

Først da flyet med French var i luften tok Solberg kontakt med moren til French for å fortelle at sønnen nå var fri.

– Jeg opplevde at hun var lettet og glad, men som oss andre var hun usikker på om det virkelig var riktig. Hun var derfor opptatt om når flyet var ute av kongolesisk luftrom. Det sier litt om hvordan vi har opplevd opp- og nedturer. sier Solberg til VG.

Trodde på løsning



Årsaken til den avventende holdningen er klar:

En rekke ganger har norske myndigheter vært overbevist om at den fastlåste saken var løst. Senest før jul i 2015. Også moren Kari Hilde French, som i lange perioder har bodd i Kongo for å støtte sin dødsdømte sønn, har tidligere fortalt om flere episoder der hun har vært overbevist om at det kun gjensto praktiske avklaringer før French kunne løslates.

VG er kjent med at nøkkelpersonell i Utenriksdepartementet ved minst en anledning er kalt tilbake fra ferie for å håndtere det man trodde gikk mot en løslatelse, før døren igjen ble stengt i tolvte time.

– Vi har trodd flere ganger at det var i ferd med å løse seg. Skuffelsen når det likevel ikke skjer er først og fremst forferdelig for Joshua, men også en enorm nedtur for familien. Derfor orker jeg ikke å håpe. Det blir for slitsomt, sa Kari Hilde French da VG møtte henne i Kinshasa i februar.

Helseproblemer



Samtidig har Joshua French de siste årene slitt med alvorlige helseproblemer. Nyttårsaften 2015 kollapset han på cellen, og ble etterhvert overført til sykehus. Der lå han i fem måneder, før han uten forvarsel ble flyttet tilbake til den trange cellen i fengselet han delte med 11 andre fanger.

Både moren og advokat Graasvold har flere ganger uttrykt at de har fryktet for nordmannens liv. Senest i vinter sendte Kari Hilde French flere bekymringsmeldinger til myndighetene i Kongo.

«Situasjonen har vært veldig alvorlig flere ganger tidligere. Nå er den alvorlig igjen. Jeg opplever at det haster å få Joshua ut», sa Kari Hilde French til VG i februar.

Da VG var i kontakt med henne etter at nyheten om sønnens løslatelse sprakk tirsdag ønsket hun ikke å la seg intervjue. Senere la hun ut et innlegg på familiens blogg der hun takker norske myndigheter og familiens mange støttespillere for at sønnen nå er fri.

– Gleden er ubeskrivelig, skriver hun.

Klart oppdrag



Den erfarne Afrika-diplomaten Arild Øyen overtok som spesialutsending i French-saken i april 2015. Han hadde vært pensjonist i ett år da han ble kontaktet av sin tidligere arbeidsgiver i Utenriksdepartementet. Oppdraget var klart: Bygge relasjoner med den politiske ledelsen i Kongo for å løse French-krisen.

French-saken var på dette tidspunktet fullstendig fastlåst, og justisministeren hadde satt foten ned for alle løsninger Norge har lagt fram.

Siden har Øyen besøkt Kongo en rekke ganger, og holdt tett kontakt med kongolesiske myndighetspersoner. Utenriksministeren trekker spesielt frem Øyens innsats som avgjørende for å løse saken.

– Norske myndigheter har i flere år jobbet systematisk for å løse saken. Jeg vil rette en helt spesiell takk til vår spesialutsending for hans uvurderlige innsats, sier Brende.

To hovedspor



De norske forhandlerne har de siste årene jobbet langs to hovedspor: En benådning fra president Joseph Kabila, eller en soningsoverføring.

VG har tidligere fortalt at representanter for norske og kongolesiske myndigheter allerede høsten 2015 forhandlet frem en avtale om soningsoverføring for nordmannen. Avtalen var langt på vei godkjent av norske myndigheter, men ble aldri formelt signert.

SUPER-DIPLOMAT: UDs spesialutsending Arild Øyen får mye av æren for løsningen på French-saken. Foto: Helge Mikalsen

Utenriksminister Børge Brende opplyste på pressekonferansen tirsdag kveld at løsningen verken er en benådning eller en soningsoverføring, men en overføring på «humanitært grunnlag», og hans helsemessige situasjon. Også hensynet til moren skal ha veid tungt for kongolesiske myndigheter.

– Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle. Løslatelsen er basert på en anmodning fra norske myndigheter. Vi er glade for fleksibiliteten kongolesiske myndigheter har vist, sier Erna Solberg til VG.

Brende understreker at det ikke er betalt penger for å få French ut av Kongo. Det er heller ikke gitt løfter om økt bistand fremover.

– Vi har henvendt oss til kongolesiske myndigheter for å få han utlevert. Den anmodningen ble til slutt etterkommet. French har ikke noen dom mot seg i Norge, sier han.