Jordskjelv nær Flekkefjord: – Hele huset ristet

Det har vært et jordskjelv nær kysten av Flekkefjord og Egersund.

– Hele huset ristet. Jeg har aldri i min tid opplevd noe lignende. Det var som om en bil raste inn i veggen her, forteller Magne Trygve Løland (59) til VG.

Han bor i Lyngdal og er bare én av svært mange som merket skjelvet ved 01-tiden natt til søndag.

VG fått en rekke tips fra folk i blant annet Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord, Lyngdal og Kristiansand i Agder-fylkene. Også personer i blant annet Egersund, Bjerkreim og Dalene i Rogaland sier at de merket skjelvet.

En 32 år gammel som bor på Eigerøy utenfor Egersund forteller til VG at det «kjentes ut som en bombe gikk av under huset».

– Det opplevdes voldsomt og det ristet godt i huset her ute. Vi har aldri kjent noe lignende, for å si det mildt. Skjelvet varte muligens i ti sekunder. Jeg tror ikke det har kommet noen skader på huset, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Det norske seismiske observatoriet NORSAR sier at skjelvet inntraff nær Flekkefjord klokken 00.58 med en styrke på 3.

– Det er lokalisert i området mellom Egersund og Flekkefjord, litt utenfor kysten. Det er ikke unormalt, men det føles godt når det er såpass nært land, sier vakthavende seismolog Tormod Kværna til NRK.

En beboer på Moi i Lund kommune forteller at de «trodde det var fjellet som kom ned i husveggen», mens en person på Storekvina i Kvinesdal sier:

– Gulv og vegger ristet så kraftig at vi var sikre på at det var en bil som prøvde å kjøre ned veggen. Vi løp ut, og så at flere av naboene også sto på utsiden og sjekket sine hus.

Også på Jæren merket de jordskjelvet:

– Det ristet og bråkte i dører, vegger og tak i leiligheten min i tredje etasje. Det varte i omtrent tre sekunder. Jeg har aldri opplevd det så kraftig før, sier en innbygger.