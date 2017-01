Jonas Gahr Støres far er død

Ulf Jonas Støre, faren til Ap-leder Jonas Gahr Støre, er død 91 år gammel.

Det melder Dagens Næringsliv.

Jonas Gahr Støre avlyste tirsdag flere avtaler for å være sammen familien, ifølge avisen. Ulf Jonas Støre sovnet inn på Cathinka Guldberg sykehjem i Oslo tirsdag.

– Faren min har vært på sykehjem i snart tre år. Han begynte å bli dårligere rett før nyttår. Familien har fulgt ham nært på denne siste reisen. Det har opptatt meg mest de siste dagene, sier Støre.

Ulf Jonas Støre jobbet tidligere som skipsmegler.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Arbeiderpartiet opplyser til VG at Jonas Gahr Støre ikke ønsker å kommentere dødsfallet tirsdag kveld.

Fulgte sønnen tett



Da Jonas Gahr Støre i 2015 holdt en tale på landsmøtet til Ap, uttalte han at telefonen fra sin far rørte ham mest i ettertid.

– Jeg besøkte min mor og far tidligere i dag, begge bor på sykehjem her i Oslo. Og nå ringte nettopp faren min for å si at han hadde hørt landsmøtetalen min på TV og syntes den var flott. Jeg ble veldig rørt over at han på 90 år har fulgt så nøye med på det som ble sagt her. Familien er veldig viktig for meg, sa Støre til VG.

– Betyr mye



Da Jonas Gahr Støre besøkte Lovisenberg diakonale høgskole i august i 2015 for å duellere om helsepolitikk, var hans far til stede for å høre på sønnen.

– Jeg besøker dem to-tre ganger i uka, og opplever at Lovisenberg-fellesskapet er et flott sted å være. Han har akkurat fylt 90 år, kan ikke bo hjemme lenger, og blir godt tatt vare på. Faren min er fullt og helt med. Han betyr mye for meg, og det var godt å ha han i salen, sa Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

