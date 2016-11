Støre ut mot regjeringen: – Slik styrer man ikke et land

Opposisjonspartiene langer ut mot regjeringens budsjettkaos. De frykter nå at arbeidet med neste års budsjett vil bli uforsvarlig.

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet tok ordet i Stortingssalen tirsdag. Han benyttet anledningen til å lange ut mot regjeringens langsomme prosess med å komme til en enighet om statsbudsjettet.

Under én uke før statsbudsjettet skal behandles i Stortinget, har regjeringen og støttepartiene fortsatt ikke komme til enighet.

Tirsdag ble det klart at Venstre bryter budsjettforhandlingene, mens KrFs situasjon fortsatt er uavklart.

Valgekspert: Kan være én dag unna regjeringskrise

– Slik styrer man ikke et land. Når vil Stortinget og opposisjonspartiene få klarhet i hva som er grunnlaget for en finansdebatt som er mindre enn en uke unna, spurte Støre fra talerstolen.

Partilederen viste til at han tidligere har understreket at ytterligere utsettelser ville sette Stortinget i en uakseptabel situasjon.

– Vi skulle forberedt en debatt om budsjettenighet, men det er ingen enighet å behandle.

Lysbakken: – Spektakulær fiasko



– Mangelen på avklaring har vart så lenge at behandlingen av budsjettet kan bli preget av hastverk. Kommunepolitikere vet ikke hvordan rammene blir, og næringslivet vet ikke hvilket skatteregime de vil ha til neste året. Fristen som skulle sette rammer er brutt, sa Støre.

Flere opposisjonspolitikere brukte også anledningen til å gi regjeringen flengende kritikk for den manglende budsjettfremgangen. SV-leder Audun Lysbakken var ikke nådig i sin dom.

– Det er på sin plass å minne om at regjeringen gikk til valg på et slagord om gjennomføringskraft. I lys av dette er denne situasjonen en spektakulær fiasko, sa Lysbakken fra Stortingets talerstol.



Les: Kan koste Erna jobben

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet var også sterkt kritisk.

– Alle frister for behandlingen er brutt. Det virker ikke som regjeringen har hatt noen klar strategi for hvordan de skal sikre seg flertall for sitt budsjett i Stortinget. De må bære ansvaret for at vi nå står i en kaotisk situasjon, sa Arnstad.

Helleland: – Krevende

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland forsikret opposisjonen om at landet skal få et budsjett.

– Men det er krevende, det sier seg selv. Venstre har brutt og KrF har foreløpig ikke gitt tilbakemelding. Uansett vil vi legge alt til rette for at Stortinget får avklart situasjonen, sa Helleland.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik forsikret Stortinget om at regjeringen jobber på spreng for å komme til enighet.

– Det er åpenbart at alle er tjent med at vi så raskt som mulig kommer til en løsning. men det har vært vanskelige forhandlinger. Vi har kun en ting for øyet, og det er å komme til enighet.