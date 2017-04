Støre til motangrep på tåkefyrste-bråket: Gjorde narr av Ernas vanskelige ord

FOLKETS HUS (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre, som selv er blitt kalt en tåkefyrste, forsøkte å kritisere statsminister Erna Solberg for byråkratisk språk i sin tale til landsmøtet.

– Erna Solberg har nok likevel et fint og vanskelig ord for disse resultatene. Kanskje er de robustiserende. Ja, det er et ord regjeringen bruker i Nasjonal transportplan! sa Støre til latter fra Ap-landsmøtet da han kritiserte økende forskjeller i Norge.

Støre har over lang tid, senest denne uken, blitt kritisert for sin språkbruk. Han har til og med blitt omtalt som en tåkefyrste av politiske mostandere og kommentatorer.

I forkant av Ap-landsmøtet har også lokallaget i Levanger sett seg nødt til å sende et skriftlig forslag om at Støre og partiledelsen må snakke så vanlig folk forstår.

Støre åpnet landsmøtet med sin tale torsdag ettermiddag på Folkets Hus på Youngstorget i Oslo med et omfattende politisk angrep på Høyres statsminister Erna Solberg.

– Jeg har aldri vært klarere. Vi i Arbeiderpartiet, i AUF, i fagbevegelsen, vi er klare for å lede landet i en utrolig tid. Klare til å vinne valg til høsten, sa Støre.

Gal retning



Ap-lederen brukte store deler av talen sin på å gå til angrep på regjeringen og statsminister Erna Solberg.

– Under Frp og Høyre har mye gått i gal retning i Norge. Vi ser faretegnene i Norge der andre land lukket øynene. Slik må det ikke få fortsette i fire år til, sa Støre og viste til at arbeidsledigheten har gått opp, at flere unge er uføre, underskuddet på statsbudsjettet har gått opp og at forskjellene mellom folk øker.

Støre angrep regjeringen for å «selge Norge», og refererte til at regjeringen vil selge fiskekvoter, vannkraft, Telenor, Kongsberg-gruppen og delprivatisere Statkraft.

– Høyre er så ivrige på å selge unna verdier at det er dager jeg er redd for at de vil selge Kåre Willoch, sa Ap-lederen til latter fra salen og la til:

– Da får vi legge inn bud.

- Ikke gjør de eldste til tapere

Støre anklager Solberg og Frp-leder Siv Jensen for å prioritere skatteletter og gjøre de eldre til tapere:

– Alle politikere vil ha god eldreomsorg, men ikke alle politikere har råd. To av dem som ikke har råd, er Erna Solberg og Siv Jensen.

– Vi har det før, sist under Bondevik 2-regjeringen. Når Høyre og Frp må velge, er det de store skattekuttene som er viktigst. Når Høyre og Frp må velge, er det skolen, sykehus og ikke minst eldreomsorgen som blir taperne, sa Støre.

– Vi vil ikke gjøre de eldste til tapere, sa Støre og lovet flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og reform for kvalitet i eldrehelsen.

Støre gikk også hardt ut mot regjeringes endringer av arbeidsmiljøloven. Støre lovet at han skal fjerne den generelle adganen til midlertidig ansettelser, som ble innført våren 2015.

– Det mest midlertidige med loven, er loven selv, sa Ap-lederen fra talerstolen.

– Don't do stupid shit

Det var ikke det eneste Støre lovet å gjøre når Arbeiderpartiet vinner regjeringsmakten.

– La meg gi et løfte som det blir enkelt å holde: Vi skal følge Barak Obamas råd: «Don't do stupid shit», sa Støre, og viste til Aps fem viktigste oppgaver i regjering:

Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole for alle barn, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.

Havrommet

Som VG har skrevet, har Støre begynt å planlegge hvordan hans regjering kan se ut og hvilke prosjekter Støre vil sette i gang.

Støre vil blant annet opprette to prosjekter ved Statsministeren kontor: Et om havrommet og et om digitalisering.



Til landsmøtet forklarte han hvorfor:

– Forskere ved SINTEF mener havnæringene i 2050 kan erstatte inntektene fra olje og gassen som vil falle fremover. Det skjer ikke av seg selv, vi må ville det og satse sammen, sa Støre.

– Derfor vil jeg som statsminister fra første stund lede arbeidet med å få på plass et verdiskapningsprogram for havnæringene.