Støre om karikaturstriden: Har ikke noe å beklage

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke beklage sin håndtering av Muhammed-karikaturene. Og han understreker at det er greit å karikere profeten.

Sylvi Listhaug (Frp) fyrte denne uken igjen opp debatten om Ap-leder og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støres håndtering av karikaturstriden i 2006.

Hun mener at Støre, 11 år senere, bør beklage overfor Vebjørn Selbekk – redaktøren som trykte en faksimile av Muhammed-karikaturene og måtte gå i dekning etterpå. Listhaug henviser til at Støre fremførte en offentlig unnskyldning til verdens muslimer under en reise til Palestina i januar 2006, og mener Støre «hang en norsk redaktør ut til tørk».

Listhaug har flere ganger gjentatt kritikken mot Støre de siste dagene, og har fått svar fra begge Aps nestledere. Nå understreker Støre selv overfor VG at han ikke har noe å beklage.



Støre: – Jeg mener jeg tok ansvarlige valg



– Dette var en tilspisset situasjon som satte norske liv i Norge og utlandet i fare. Jeg var utenriksminister og hadde ansvaret for å håndtere den. Og jeg mener at jeg har deltatt i debatten om det etterpå. Det var en vanskelig situasjon, og vi kan lære av håndteringen, sier Støre til VG.

STORE DEMONSTRASJONER: Protestene mot Muhammed-karikaturene spredte seg utover Midtøsten i 2006. Her har demonstranter satt fyr på et dansk bygg i Beirut, dagen etter den norske ambassaden i Damaskus ble stormet. Foto: Str , AP

– Jeg mener jeg tok ansvarlige valg. Vi forsvarte ytringsfriheten, og vi forklarte situasjonen i Norge til andre land. Den debatten har jeg deltatt i, men ikke på det grunnlaget som Frp byr opp til nå, 11 år etter. Jeg har blant annet skrevet et helt kapittel i boken min om det, og hvis noen vil vite mer om det, er de invitert til å lese den, sier Støre.

– Er denne saken toneangivende hvordan du vil forsvare ytringsfriheten som statsminister?

– Jeg står fullt og helt opp om ytringsfriheten som statsminister. Det er en grunnleggende menneskerettighet. Ytringsfrihet og trosfrihet er forankret i vårt samfunn og det skal vi forsvare enten vi er i posisjon eller opposisjon, svarer Ap-lederen.

Støre: Greit å karikere Muhammed



– Listhaug vil at du skal beklage?

– Nei, jeg har sagt det jeg har å si i den debatten som har vært. Vil Sylvi Listhaug lese mer om det, kan jeg henvise til boken min.

– Du har ikke noe å beklage?

– Nei, svarer Støre.

– Er det greit å karikere Muhammed?

– Ja, det er greit og innenfor loven, svarer Støre.

I boken I Bevegelse fra 2014 skriver Støre at han «er den første» til å forstå hvor ubehagelig situasjonen må ha vært for Selbekk. «Vi har snakket sammen flere ganger, og jeg har sagt at om det er noe av det jeg sa som gjorde ham mer utsatt, så beklager jeg det», skriver Støre.

Derfor ble det bråk



Etter at den norske ambassaden i Syria ble stormet og satt fyr på i februar 2006, gjorde Støre som utenriksminister et intervju med de arabiske TV-stasjonene al-Jazeera og Al-Arabya.

– Jeg beklaget det som har skjedd, men forklarte at den norske regjeringen ikke kan instruere meninger på pressen, sa Støre til VG etter intervjuene.

Dette var en av grunnene til at det ble rabalder. Støre ble kritiserte for å ha beklaget publiseringen. Ti kulturtopper var blant de mange som mente regjeringen ikke sto nok opp for ytringsfriheten og Magazinet-redaktøren Vebjørn Selbekk, som ble drapstruet og måtte ha politibeskyttelse i lang tid etter å ha trykket karikaturtegningene.

Selbekk er i dag redaktør i den kristne avisen Dagen, og mener det er naturlig at denne saken nå kommer opp på nytt.

– Det Støre gjorde burde diskvalifisere ham for å bli statsminister i dag. Norske verdier er under press, og Støre har ikke ryddet opp i det han gjorde den gangen. Det er naturlig at denne saken kommer opp nå når han søker vårt fremste tillitsverv, sa Selbekk til VG denne uken.

