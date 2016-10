Måling: KrF- og Venstre-velgerne vil ha Erna

Selv om de krangler med regjeringen om grønne avgifter, foretrekker Venstre og KrFs velgere Høyre-leder Erna Solberg som statsminister – fremfor Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I VGs statsministermåling for oktober svarer et overveldende flertall av velgerne til de to støttepartiene at Erna Solberg er best egnet som statsminister.

Størst er lovprisingen av Solberg i Kristelig Folkeparti. Der sier hele 40 prosent av velgerne at de ønsker Høyre-lederen som statsminister, mens kun fattige 14 prosent foretrekker Støre.

Peker på Erna



I Venstre gjør Støre det litt bedre: Her svarer 20,5 prosent at de foretrekker ham, mens 40,9 prosent foretrekker Solberg.

– Erna Solberg har vært statsminister i tre år, og partiene deres har samarbeidsavtaler. Det overrasker meg ikke så mye at disse velgerne da peker på henne i den situasjonen som er nå, sier Jonas Gahr Støre til VG om tallene.

BUNDET SAMMEN: KrF-leder Knut Arild Hareide og statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Hvis du skal være en aktuell statsminister for disse partiene også, burde du ikke da ligge bedre an?

– Jo, men dette må handle om politikk, når vi kommer til neste valg, mener jeg. Da må spørsmålet være hvor vi får størst gjennomslag for politikken. Jeg synes det er vanskelig å kommentere tall brutt ned på parti. Det er lettere å forholde seg til de totale tallene, sier Støre.

Folk flest vil ha Støre



I en e-post til VG kommenterer statsminister Erna Solberg tallene slik:

«Målingene vil hele tiden variere, men jeg synes det er hyggelig at mange ønsker meg som en statsminister. Jeg tror det er et uttrykk for at mange ser vi leverer på å gi kortere ventetider for å få behandling, bygger mer vei og bane og satser på kunnskap i skolen. Samtidig har vi håndtert ledigheten til tross for tidenes oljeprissjokk. Det er ekstra gledelig å se at velgerne til samarbeidspartiene er tydelige på hvem de ønsker som statsminister», skriver Solberg.

Og det er kanskje ikke så rart at det er enklere for Støre: Nasjonalt og blant partiene samlet ligger Ap-lederen nemlig et hestehode foran Solberg – under ett år før neste stortingsvalg.

I VGs måling svarer 38,4 prosent av velgerne at de mener Støre er best egnet som statsminister. Solberg får 32,8 prosent, en nedgang på et snaut prosentpoeng fra VGs forrige måling, i september.

SAVNER JENS?: Tidligere Ap-leder og nåværende Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg (til høyre) og nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Kyrre Lien , VG

– Jeg synes dette er oppløftende tall. Min tolkning er at slike persontall trekker mot politikken, altså at det er politikken som ligger bak. Jeg tror jeg får tillit fra velgerne basert på en veldig klar linje når det gjelder ledigheten, større ambisjoner for å skape nye arbeidsplasser, veivalget skattekutt fremfor å bruke pengene på næringssatsing og ny virksomhet. Også tror jeg tillitsområder som skole og eldre, som kommer i bakgrunnen når regjeringen snakker om sin politikk, for det blir nå mye krangel og rot, det slår også ut, sier Støre.

Ikke like pop som Jens



VG har sett på en rekke tidligere statsministermålinger, da Ap ble ledet av Jens Stoltenberg. På flere statsministermålinger VG har sett tilbake til 2006 mente over 90 prosent av Arbeiderpartiets egne velgere at Stoltenberg var best egnet som statsminister.

I denne målingen svarer kun 76,4 prosent av Aps egne velgere at Støre er best egnet. For Solberg er tallet 88,6 prosent av Høyres egne velgere.

Støre har en klar teori om årsaken til den lave oppslutning om han selv i sitt eget parti.

– Jeg er ennå ikke statsminister. Velgerne har ikke sett meg som det.

– Disse lave tallene bekymrer deg ikke?

– Det uroer meg i liten grad.

– Du tror ikke det finnes noen annen forklaring på disse tallene enn at du ikke er statsminister nå?

– Ikke som jeg kan komme på. Jeg tror at hvis du er partileder og statsminister, så er det noe annet enn å være partileder og opposisjonsleder. Det har noe med rollen å gjøre, sier Støre.