Kilder til VG: Slik kan Støres regjering bli

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre (56) har allerede begynt å planlegge hvordan en regjering med ham som statsminister skal se ut dersom Ap vinner valget.

– Når du er leder av Ap og har ambisjon om å bli statsminister, og tror det er et oppnåelig mål, så gjør jeg meg selvfølgelig tanker om det. Jeg stiller ikke uforberedt, sier Støre til VG.

Han åpner torsdag Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Havrommet



Samtidig presenterer han for første gang noen av sine planer for organiseringen i en ny regjering:

• Erstatte EU-ministeren med en bistands- og utviklingsminister.

Siden 2013 har Høyre-statsminister Erna Solbergs regjering hatt en egen statsråd med ansvaret for EU og EØS-avtalen.

– Jeg ser ikke behov for at vi skal fortsette med en egen minister for EU. Derimot mener jeg det var en stor feiltagelse av dagens regjering ikke å ha en egen statsråd for bistand og utviklingsspørsmål. En regjering jeg leder vil ha en slik statsråd, sier Støre til VG.

• Opprette to prosjekter ved Statsministerens kontor: Et om havrommet og et om digitalisering.

– Det ligger store muligheter for verdiskapning og inntekter fra havnæringene. Vi trenger en større satsing der vi får koblet forskningsmiljøene, myndighetsorganene og næringslivet. Dette er et arbeid jeg som statsminister vil lede selv i en startfase, sier Støre om hans «Prosjekt Havrommet».

– Digitaliseringen vil skyte fart, også i offentlig sektor og det vil forandre samfunnet vårt. Derfor har jeg sagt at jeg ønsker tilgang på sterkere teknologisk kompetanse på Statsministerens kontor, sier Støre om digitaliseringsprosjektet.

Med ganske nøyaktig et halvt år til en potensielt ny regjering skal utnevnes av Kongen i statsråd på Slottet er spekulasjonene om hvem som kan bli statsråder i en regjering ledet av Jonas Gahr Støre i full gang.

Flertall i sikte



På VGs april-måling er Arbeiderpartiet og Senterpartiet kun to mandater unna å ha rent flertall på Stortinget. Skulle Kristelig Folkeparti velge å bli en del av en slik Støre-ledet regjering ville flertallet være meget solid med hele 94 mandater. For å ha flertall må man ha 85 mandater i Stortinget.

I ukene før og etter påsken har VG snakket med en rekke kilder med innsikt i strategidiskusjonene i de tre partiene, og kan i dag presentere to potensielle regjeringskabaler (bla litt lenger ned i artikkelen).

LIKER JONAS: KrF-leder Knut Arild Hareide, her sammen med Støre i gangen utenfor hans kontor på Stortinget. Foto: Trond Solberg , VG

Kildene VG har snakket med peker på flere sentrale vurderinger som blir viktige dersom Støre vinner valget og får sette sammen en ny regjering:

• Både i Ap, Sp og SV anses det som mindre sannsynlig at SV vil gå inn i noen regjering etter valget. Dersom et tredje parti skal inn i en Ap/Sp-regjering, anses KrF som et mer sannsynlig alternativ.

– Ap kan teoretisk regjere alene i et mindretall, men vi søker mot å få til et flertall med andre, sier Støre om dette.

Makten fordeles



• Hvor mange statsråder Sp og eventuelt KrF vil få avhenger av to ting: Partienes oppslutning og den parlamentariske situasjonen. Ap-kildene VG har snakket med mener at Senterpartiet kan få et sted mellom ni – syv statsråder dersom partiet klarer å holde seg like store som i dag. Men Ap frykter Sps kravstorhet, særlig hvis Ap og Sp alene får flertall.

• Trolig vil Ap ønske å fortsette med en egen innvandrings- og integreringsminister.

• Ap-nestleder Trond Giske og Sp-nestor Marit Arnstad kan begge ende som parlamentariske ledere dersom regjeringen ikke har flertall på Stortinget.

• Sp vil ikke lenger gjøre krav på samferdselsministeren eller olje- og energiministeren. I stedet vil partiet prioritere å få forsvarsministeren, kommunalministeren og finansministeren.

• Ap vil på sin side forlange å få kunnskapsministeren – en post partiet ikke har hatt siden 2001 da Trond Giske hadde den.

– For Ap så skiller noen områder seg ut: trygg økonomisk styring, arbeid, helse, eldre, en trygg og forutsigbar utenriks- og sikkerhetspolitikk og næringspolitikken, sier Støre.

Om hvem han vil ha med seg inn i sin første regjering, sier han dette:

– Det er viktig at det er statsråder som kan det politiske håndverket, forstår det politiske prosjektet som partiene bak skal gjennomføre, og som går inn på et lag for å gjøre hverandre gode, sier Støre.

De heteste navnene



En Støre-ledet regjeringen vil trolig bestå av mange kjente travere, men også en rekke nye fjes.

I Senterpartiet trekkes særlig to kvinner frem: Liv Monica Stubholt (55) og Sigrun W. Prestbakmo (43).

Stubholt er partner i advokatselskapet Selmer, har tidligere hatt en rekke lederroller i Kjell Inge Røkke-selskapene Aker og Kværner og sittet i styret til Norsk Hydro. Hun var statssekretær i den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg – først i Utenriksdepartementet og deretter Olje- og energidepartementet.

Prestbakmo ble historisk da hun ble ordfører i Salangen i 2014, fordi hun da overtok ordførerkjedet fra ektemannen Ivar. Hun er utdannet barnevernspedagog og ansatt i Bufetat før hun ble ordfører.

I Ap trekkes også flere nye statsrådskandidater frem, men de fleste har tung politisk bakgrunn.

Ingvild Kjerkol (41) fra Stjørdal i Nord-Trøndelag har sittet på Stortinget siden 2013, hvor hun har sittet i Transportkomiteen. Fra 2011 til 2013 var hun fylkesrådsleder, og har dermed det som internt i Ap omtales som «styringserfaring».

Jon M. Hippe (57) blir av sentrale kilder i LO trukket frem som deres soleklare statsrådskandidat. Hippe er forskningsleder ved stiftelsen Fafo, og har tidligere hatt direktørjobber i Telenor og Storebrand. I 2009 ble han oppnevnt som leder av Finanskriseutvalget.

Cecilie Terese Myrseth (32) fra Tromsø blir trukket frem som en opplagt joker-kandidat i en Støre-regjering, potensielt som ny havminister. Myrseth har siden 2015 vært fylkesrådsleder i Troms.

En utfordring for Myrseth er at tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen (44) fra Tana kan gjøre regjerings-comeback etter at hennes plan om å bli president i Sametinget gikk i vasken i vinter.

Astri Aas-Hansen (46) fra Lillesand er dommer i Oslo tingrett, og var statssekretær i Justisdepartementet sist Ap satt i regjering. Hun har tidligere vært profilert som forsvareren til Erling Havnå under Nokas-rettssaken og var i 2015 en av kandidatene til den viktige jobben som partisekretær i Ap under Støre.

Torgeir Larsen (49) er i dag kabinettsjef for Natos generalsekretær og tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg. Larsen har bred erfaring fra Utenriksdepartementet som avdelingsdirektør, ambassadør og statssekretær.

I tillegg til disse trekkes «talsperson-gjengen» frem som statsrådskandidater.

De erfarne stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen (37) fra Drammen, Anette Trettebergstuen (35) fra Hamar, Marianne Marthinsen (36) fra Oslo og Jette Christensen (33) fra Egersund sies alle å kunne gå inn i regjering, men det er trolig ikke plass til alle.

Skulle KrF komme i regjering vil partileder Knut Arild Hareide (44) fra Bømlo etter det VG erfarer gjøre plass til sin kommende nestleder Kjell Ingolf Ropstad (31) fra Arendal. I tillegg vil det bli en kamp om regjeringsplassen mellom nestleder Olaug Bollestad (55) fra Jæren i Rogaland og generalsekretær Hilde F. Johnson (53) fra Oslo.