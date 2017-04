Jonas til angrep på regjeringen: Don't do stupid shit!

FOLKETS HUS (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen er så opptatt av å selge unna verdier at han frykter de vil selge Høyre-nestor Kåre Willoch.

Til stor jubel og stående applaus åpnet Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets landsmøte på Folkes Hus i Oslo torsdag.

– Jeg har aldri vært klarere. Vi i Arbeiderpartiet, i AUF, i fagbevegelsen, vi er klare for å lede landet i en utrolig tid. Klare til å vinne valg til høsten, sa Støre.

Angrep på Erna



Støre brukte store deler av talen sin på å gå til angrep på regjeringen og statsminister Erna Solberg.

– Under Frp og Høyre har mye gått i gal retning i Norge. Vi ser faretegnene i Norge der amdre land lukket øynene. Slik må det ikke få fortsette i fire år til, sa Støre og viste til at arbeidsledigheten har gått opp, at flere unge er uføre, underskuddet på statsbudsjettet har gått opp og at forskjellene mellom folk øker.

Støre angrep regjeringen for å «selge Norge», og refererte til at regjeringen vil selge fiskekvoter, vannkraft, Telenor, Kongsberg-gruppen og delprivatisere Statkraft.

– Høyre er så ivrige på å selge unna verdier at det er dager jeg er redd for at de vil selge Kåre Willoch, sa Ap-lederen til latter fra salen og la til:

– Da får vi legge inn bud.

– Don't do stupid shit

Støre fortalte også landsmøtet hva han vil gjøre når Arbeiderpartiet vinner regjeringsmakten.

- La meg gi et løfte som det blir enkelt å holde: Vi skal følge Barak Obamas råd: «Don't do stupid shit», sa Støre, og viste til Aps fem viktigste oppgaver i regjering:

Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole for alle barn, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.