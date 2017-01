Jonas Gahr Støre: – Vi må få tilbake troen på det vi kan få til

SOGNSVANN (VG) Etter et år preget av politisk uro, flyktningkrise og terror, går Jonas Gahr Støre inn i 2017 med håp om bedre tider. Og om å bli statsminister, da.

– Norge er fortsatt et land fullt av muligheter. I 2017 blir det en viktig oppgave å få tilbake den gnisten, sier han.

VG møter Arbeiderparti-lederen midt i mylderet av ferieglade nordmenn på skøyter. 2016 er snart et lukket kapittel. De fleste håper 2017 blir bedre. Støre driver ikke med nyttårsforsetter, men har som «arbeidsmål» å ta Arbeiderpartiet (Ap) til regjering.

– Lykkes vi med det, er jeg klar til å bli statsminister.

– Går du av som partileder hvis du taper valget?

– Nei. Jeg er valgt for å bli.

Ap leder på målinger

Populær: # Ap leder stort på alle meningsmålinger utført i desember, med 36,1 % oppslutning i snitt. Høyre får 23,1 %, og Frp 14 %. Kilde: Bernt Aardal, valgforsker ved UiO.

Akkurat nå ser det lovende ut: Aps oppslutning har økt stødig gjennom 2016. I Ipsos’ desembermåling fikk partiet en oppslutning på 37,8 prosent – det tilsvarer 70 stortingsmandater, flere enn regjeringen til sammen (67).

Støre selv er også populær. I en måling utført av InFact for VG i desember knuste han Erna Solberg: 50,5 prosent av de spurte sa de foretrakk Støre som statsminister, mens 34,5 prosent ville fortsette med Solberg.

Støre forholder seg nøktern til målingene. Og kanskje gjør han rett i det; i 2016 slo meningsmålingene feil, gang på gang.

– Målinger svinger. Mye skal skje før september. Jeg er trygg på at vi er godt rustet for valget, men det skal ikke legge noen demper på innsatsen.

VIL DU HA EN TYGGIS, JONAS? Caspian (5) kjente igjen Ap-lederen på Sognsvann og ville gjerne gi ham den siste tyggegummien sin. Foto: Annemor Larsen , VG

Åpen for alle

Når det gjelder hvem Ap vil forsøke å alliere seg med etter valget, utelukker han ingen alternativer – heller ikke partiet alene i mindretallsregjering.

– Vi har vært i regjering alene før, men jeg mener at politikken ofte blir bedre når man samarbeider og tar ansvar med andre partier. Da kommer det flere perspektiver med, og politikken får bredere eierskap. Vi har samarbeidet godt med SV og SP. Det nye er at vi holder døren åpen for sentrum.

– Også Venstre?

– Både Venstre og KrF. Vi utelukker ingen, vi vil bytte ut Høyre og Frp.

HOLDER HODET KALDT: Familien holder Støre nede på jorda. I vinter dyppet alle seg i ishullet ved hytta, på initiativ fra kona, Marit Slagsvold. Foto: Privat

– Må slutte å kutte

– Den som blir statsminister i 2017 kommer til å måtte ta tøffe valg, spesielt på områdene økonomi og klima. Norsk økonomi er under omstilling. Samtidig som vi får innskrenket økonomisk handlekraft, skal vilkårene for Parisavtalen nås.

– Hva vil du gjøre annerledes enn denne regjeringen hvis du blir statsminister?

– Jeg vil stoppe politikken med å bruke milliarder av kroner i året på usosiale skattekutt som virker dårlig som innsats mot ledigheten, men som treffsikkert øker forskjellene. Vi kan ikke velge både store skattekutt og store utgifter samtidig. Da etterlater vi oss et dårlig utgangspunkt til barna våre. Klimautslippene skal ned. Hver enkelt familie, hver enkelt nordmann, skal hjelpe til med at vi får ned kuttene. En av de viktigste oppgavene for året som kommer blir å få med hele landet på dette.

Lagleder

– Hva er de viktigste egenskapene til en statsminister i 2017?

– Evnen til å lede et lag. En regjering er et lag og Norge er et lag. Vi må sette mål som vi kan strekke oss mot sammen, og som alle opplever at de er en del av. Når du er statsminister er du statsminister for alle.

– Både før Brexit-avstemningen og valget i USA spilte politikerne på frykt. Gjenkjenner du det samme hos norske politikere?

– La meg være forsiktig og heller understreke at det er viktig å ikke gjøre det. Frykt er en følelse, og vi kan ikke si at en følelse er feil. Frykt dempes når du erfarer at det du fryktet ikke er så farlig. Som ledere må vi ta stort ansvar for hvordan vi forholder oss til det. Derfor mener jeg regjeringens medlemmer må unngå å bygge opp spenningene i stedet for å dempe dem.

– Ensomhet er den nye folkesykdommen



– Til syvende og sist handler det å være statsminister om å se mulighetene. Det går inn på oss, og det skal det gjøre, når vi ser mennesker lide andre steder, som i Aleppo eller i Flyktningleirene. Men vi, som Norge, må gå inn i 2017 med håp. Norge er tross alt mulighetenes samfunn. Vi er høyt utdannede med masse naturressurser. Alle vil misunne oss det utgangspunktet. Det er vårt ansvar å bruke det klokt.

– Selv om vi har det bra, er det også mange som føler på ensomhet. Etter at VG lagde en reportasjeserie om temaet i vinter har det strømmet inn meldinger fra folk som føler på det samme. Hva tenker du at så mange er ensomme i Norge i dag?

– Ensomhet er den nye folkesykdommen. Folk lever alene, blir alene. På den ene siden er det viktig å ha respekt for dem som velger å være mer med seg selv. På den andre siden er det viktig å være der for hverandre. Ensomhet er vondt. Det er noe av det vondeste man kan oppleve.

– Har du vært ensom noen gang?

– Nei, jeg tror nok at jeg har sluppet opplevelser av negativ ensomhet, familieflokken og venner har vært der for meg. Men fra studietiden i utlandet har jeg minner om å være alene og føle på savn av de jeg er glad i.

– Hva vil du gjøre mer av i 2017?

– En utfordring i livet mitt er å klare å få til en balanse mellom jobbverden og hjemmeverden, hvor jobben tar mye tid, som den skal når du er leder. Men jeg tror også jeg blir en bedre leder hvis jeg også har tid til barnebarnet mitt, barna mine og kona mi og oftere enn nå, vennene mine.