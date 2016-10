Ap-Jonas og kona: Derfor gikk vi i parterapi

STOCKHOLM (VG) På hjemmebane har Ap-leder Jonas Gahr Støre (56) og kona Marit Slagsvold (54) taklet uenighet og fødselsdepresjon.

Nå forteller de åpent om hvordan de fant hjelp i hverandre, parterapi og alternativ psykoterapi.

– Ofte kommer spørsmålet om parterapi opp når par er i krise. Vi var ikke det. Vi var tidlig i 40-årene og hadde levd sammen lenge, fått barn og levde i hverdagsliv. Så vi kom inn i det på den måte at vi sa «skal vi gjøre dette for å vekke oss selv litt?», slik at vi kan leve sammen lenge. Få påfyll. Jeg opplevde at mange av de vi møtte der var i samme situasjon. På en måte var det slik at desto bedre vi kjenner hverandre, jo bedre er det å få røsket opp i ting. Lytter vi til hverandre godt nok eller hører vi bare det vi vil høre? sier Jonas Gahr Støre når VG møter ham på en kafé i Stockholm under en reise dit denne uken.

KJÆRLIGHETENS BY: Jonas Gahr Støre og Marit Slagsvold, her sammen foran Eiffeltårnet i Paris i Frankrike i mai i år. Foto: Privat , IKKE VG-BILDE

Parterapi inspirerte



Han sier at han og kona jevnlig har oppsøkt terapi for å utvikle og vedlikeholde forholdet. De to giftet seg i 1988, etter fem års kjæresteforhold.

Støre i stort intervju: Derfor trener jeg svette-yoga

– Dette er jo forbundet med ting som man egentlig liksom ikke skal snakke om, fordi det kan høres ut som om ikke alt er som det burde være. Men det å gå i parterapi har i alle fall inspirert oss til å gjøre det vi gjør, leve vårt liv, på litt ulike måter og prøve nye ting.

– Dere har gått i parterapi flere ganger?

– Ja.

– Når var sist gang dere gjorde dette?

– Det er noen år siden.

– Bør andre gjøre det?

– Jeg er varsom med å ta min erfaring og si at andre bør gjøre som meg. Men overfor venner av meg har jeg vært åpen om dette. Når hun skriver om dette i boken, så kan jeg si det åpent: Se på det som en mulighet. Og de mulige konsekvensene av ikke å gjøre det, med samlivsbrudd, fordeling av barn og annet er omfattende. Noen ganger er det et nødvendig utfall, men det er mye som kan gjøres før man kommer dit. Og dette er en påminnelse om det, sier Støre til VG.

Forholdet «smålugget»



I et intervju i NRK-programmet «Skavlan» denne uken forteller Marit Slagsvold at det også var utfordringer som tok dem til parterapien.

VG+: Derfor økte Støre-formuen under krigen

– Vi var på kurs for par og som par. Og det har vært fordi vi har hatt situasjoner hvor det har smålugget, men også fordi vi ønsket påfyll. Og det at vi hadde vært sammen så lenge, og vi lurte på hvordan vi kunne høste noen frukter av det. Ikke bare at det tralter og går, og ta vi holder ut. Men hva kan vi bruke den tryggheten og tilliten til, og utvikle oss sammen? Så da reiste vi på kurs for par, og mye der går rett og slett på å se og høre, og virkelig ta inn. Ikke bare høre det du hører, men også, sier Slagsvold til NRK.

I over to år har Arbeiderpartiets statsministerkandidat Støre og kona avvist alle forespørsler om å intervjue de to sammen. Men denne uken promoterer Støre og kona sammen hennes nye bok, «Jeg blir til i møtet med deg», om relasjoner og den alternative psykoterapien gestaltterapi. Støres kone er utdannet gestaltterapeut og har egen praksis.

BRYTER TAUSHETEN: Jonas Gahr Støre og Marit Slagsvold. Foto: Erlend , VG

Les også: Da Støre glemte skoene sine på hytta

Konas terapi med effekt



– Denne boken handler om gestaltterapi. Kan du, med egne ord, forklare hva det er?

– For det første henviser jeg til boken, hvor hun gir en veldig god innføring i det. Men slik jeg forstår det handler det om å bevisstgjøre deg dine valg her og nå, og hvordan du kan påvirke din livssituasjon. At du har valg. Og at du blir klar over hvilke alternativer det er. Mange mennesker opplever at de er låst, at de ikke har valg. Og at det som skjedde tidligere i livet låser dem til livet slik det er. Gestaltterapeutene har et uttrykk om at for å forandre det som var der og da, så må du starte med det som er her og nå, og se hvilke valgmuligheter det gir deg. Også er det en terapiform der terapeuten er mer aktiv, byr mer på seg selv enn i annen terapi. Og jeg har bare observert dette fra hva jeg hører om resultatet av de klientene som Marit og hennes kolleger har. Det er veldig høy frekvens på at de kommer tilbake i jobb, ut av sykmelding. Det er fordi de blir bevisstgjort de valgmulighetene de har, og de får veiledning. Det tar jeg til ettertanke, at det er flere veier og flere behandlingsformer som virker, sier Støre.

Støres nettverk: Feiret 50-årsdagen med kronprinsparet

– Du mener det virker og er bra?

– Jeg er ikke fagperson på det, og er selvsagt subjektiv. Men jeg kjenner bare det jeg hører om at mange av hennes klienter kommer seg tilbake i arbeid, og det er bra, sier den tidligere helseministeren.

Fødselsdepresjon



Boken tar utgangspunkt i samlivet mellom Støre og Slagsvold, og paret er åpne om at Slagsvold gjennomgikk fødselsdepresjon. Paret har tre barn sammen, sønnene Magnus, Vetle og Gullik.

– Temaet hun tar opp er at hun har veldig respekt for at det noen ganger er nødvendig med diagnoser, og den hjelpen som diagnoser utløser. Men det er også slik i vårt samfunn, som jeg også har tatt opp da jeg var helseminister, at diagnosene kan bli magneter som fanger og som kan låse deg inne og lukke dører for å komme videre. Marit beskriver hvordan det kan være mange forskjellige diagnoser og du nærmest kan velge hvilken du føler deg mest hjemme i og da kan det lukke mulighetene for å være klar over de valgene du har. Hun har hatt en høy bevissthet og kritisk tilnærming til det.

STØTTER STØRE: Marit Slagsvold og Jonas Gahr Støre på vei inn på Slemdal skole for å avlegge sine stemmer ved fjorårets lokalvalg. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Hvordan var det for deg å oppleve at hun slet med fødselsdepresjon?

– For meg var det en følelse av maktesløshet. Jeg ville bare en ting: det var å hjelpe og lette på byrden. Ta bort mørket, få inn lyset. Jeg ser lyset, mulighetene og tenker «dette går bra», men jeg kom ikke gjennom til henne. Det tror jeg mange nære pårørende opplever. Det beskriver hun i boken, og jeg kjenner meg igjen i det. Også med litt avstand, så kan jeg se nå at vi kom oss gjennom det. Det var en vei ut. Men der og da var de mørke stundene tunge å bære.

Lyset og mørket



I boken omtaler Marit Slagsvold ektemannen som et lys i livet, mens hun selv er mørk til sinns og har slitt med flere psykiske problemer.

– Jeg tror at det lyset jeg så i Jonas, var noe jeg ville ha mer av i meg selv fordi jeg var en alvorlig person og var opptatt av mange eksistensielle temaer. Jeg kunne bli litt mørk. Det var noe av det jeg ønsket meg. Jeg tror at for Jonas, som var en lys og glad person, så var mitt mørke og grubling noe som tilførte ham noe også, sa Slagsvold i NRK-intervjuet denne uken.

Slagsvold skriver også åpenhjertig om frustrasjoner og hverdags-krangling mellom henne og ektemannen i boken. Slagsvold skriver detaljert om hvordan hun kan bli frustrert og trist dersom ektemannen blir oppslukt i mobiltelefonen mens de sitter sammen i stuen eller har en samtale. Til NRK forteller de to også om hvordan de krangler om deres felles elbil, og hvor stort behovet er for at den alltid skal være fulladet.

– Hun er åpen om og beskriver at det har vært tunge tider for henne, og da er det klart at det også har vært tunge tider for meg. Men det har også vært, når jeg tenker på det, en nærkontakt med veldig viktige erfaringer. Vi nå lever i en tid hvor spørsmål rundt psykisk helse, stigma rundt det blir løftet vekk. Og vi ser også inn i mye ærlighet, om hva livet også er. Og det i sum gjør livet rikere på mange måter, gjør det mangfoldig. Også tror jeg at hun har mestret dette på en måte som jeg beundrer og er veldig imponert over, og egentlig stolt av. Hun har tatt veldig ansvar for hva vi faktisk kan gjøre med vår egen situasjon. I noen tilfeller er det nødvendig å få diagnoser og medisinsk hjelp, men det er veldig mye som kan gjøre på veien og før man tar det steget. Og denne bokens tema er å være bevisst hvilke valgmuligheter du har, hvordan du er og blir påvirket i forhold til andre. Så jeg tenker at vel, dette har påvirket vårt liv. Men jeg vil tenke nå, etter snart 30 års ekteskap og 35 års forhold, så har det på sett og vis gjort livet mer mangfoldig og rikere, sier Støre.

Les også: Støre skadet i strykejern-ulykke i hjemmet

Støre uten psykiske problemer



Selv sier Arbeiderparti-lederen at han ikke kan huske at han selv noen gang har slitt med psykiske problemer.

– Jeg opplever ikke det. Bokens undertittel er at du blir til i møtet med den andre, og det er klart at når den ene blir sårbar og svak, så vil den andre forsøke å være sterk og rydde opp. Og det har vært tider for meg som har vært vanskelige, det kan være på jobben, forhold til andre i familien, hvor jeg har vært nedtrykt. Det forbinder jeg med et vanlig livsløp, egentlig, ikke noen psykisk tilstand. Da har jeg fått mye igjen fra henne. Da bytter de rollene litt. Det synes jeg er en viktig påpekning i hennes bok, at vi ofte sier at vi utfyller hverandre. Det høres så fint ut. Men det kan også være at vi låser hverandre i roller. Og det tror jeg boken formidler, at man skal være var på ikke å gjøre. Jeg kjenner meg ikke igjen i de mørke stundene hun beskriver. Det har ikke jeg. Men den varheten hun har, den har jeg lært av.

Les også: Da Ap-lederen fikk hjernerystelse i Birken. – Jeg husker ingenting