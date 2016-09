Dette er Norges ti rikeste

John Fredriksen (72) er stadig i en klasse for seg, men må konstatere at riking-kollegenes formuer tar kraftig innpå hans egen.

Formuene til de rikeste personene i Norge gjorde et kraftig hopp i fjor, til tross for et stort verdifall for riggkongen John Fredriksen (72).

Det kommer frem i Kapitals årlige oversikt over Norges rikeste personer for 2016.

Ifølge avisens tall har Norges ti rikeste en formue på til sammen 324,5 milliarder kroner, en betydelig økning fra fjorårets 288,25 milliarder.

Kapital beregner dessuten at Norge i år har fått 34 nye milliardærer, deriblant Norwegian-medgründer Bjørn Kise og sandvolleyballspiller Bjørn Maaseide.

Her er listen over Norges ti rikeste kvinner og menn:

1. John Fredriksen (92 mrd.)



Ikke overraskende er John Fredriksen Norges rikeste også i år, med en formue som utgjør nesten en tredjedel av den samlede formuen til landets ti rikeste.

Skipsrederen må imidlertid se tilbake på et verdifall fra 102 milliarder kroner i 2014, via 97 milliarder i 2015, til dagens 92 milliarder, skriver Finansavisen. Fallet begrenses dessuten noe av en sterk kurs på den amerikanske dollaren, som er valutaen Fredriksens verdier prises i.

2. Odd Reitan (43 mrd.)

Odd Reitan (65), Rema-grunnlegger og administrerende direktør i Reitangruppen, har hatt en kraftig verdiutvikling det siste året. I mai startet Reitangruppen opp investeringsselskapet Reitan Kapital, som ledes av Magnus Reitan, Odds sønn.

Før sommeren var Odd Reitans andre sønn, Ole Robert Reitan, i hardt vær da Rema satte opp ulovlige sperrebånd i sine butikker. Rema måtte til slutt kutte bruken av sperrebånd.

NUMMER TO: Odd Reitan er god for svimlene 43 milliarder kroner. Foto: Thor Nielsen , VG

3. Johan Johansson (35,5 mrd.)

Med sitt eierskap på over 70 prosent av NorgesGruppen, sikrer Johan Johansson (49) seg en solid tredjeplass på riking-listen til Kapital.

4. Johan Henrik Andresen (27,2 mrd.)

Tobakksarving Johan Henrik Andresen (55) eier industri- og finanskonsernet Ferd, hvilket gjør han til Norges fjerde rikeste.

5. Ole Andreas Halvorsen (26,4 mrd.)

Den USA-baserte hedgefondforvalteren grunnla i 1999 Viking Global Investors, hvor han i dag er investeringsdirektør.

I 2006 kom Ole Andreas Halvorsen (55) med på magasinet Trader Monthly sin prestisjetunge liste over verdens hundre beste tradere.

6. Stein Erik Hagen (24 mrd.)

Etter nok et godt år for Stein Erik Hagen (60), har investorens formue steget til 24 milliarder kroner.

I et intervju med VG tidligere denne måneden forteller Hagen at fem millioner av disse kronene vil gå til Høyres valgkampkasse. Det er et historisk høyt beløp.

SØKKRIK: Investor Stein Erik Hagen. Foto: Caroline Hagen Kjos , IKKE VG-BILDE

7. Torstein Hagen (20,2 mrd)

Ifølge Kapital har Torstein Hagen (69), verdens største innen elvecruise, hatt topp 10-listens største verdiøkning på sin formue det siste året.

Hagen er ukjent for nordmenn flest, men har en lang karriere bak seg og er godt kjent i det maritime miljøet, med en bakgrunn fra Det Bergenske Dampskibsselskab på 70-tallet.

8. Arne Wilhelmsen (19 mrd.)

Også Arne Wilhelmsen (87) har bygget opp sin formue gjennom en karriere som skipsreder, med utdannelse fra Harvard Business School.

87-åringen er, sammen med John Fredriksen, den eneste på listen som har fått sin formue redusert det siste året.

9. Petter Stordalen (18 mrd.)

Han er ikke Norges rikeste, men for nordmenn flest er hotellkongen Petter Stordalen (53) langt mer kjent enn sine riking-kolleger.

At den ivrige kunstsamleren har økt sin formue markert det siste året, havner nok likevel i skyggen av et vanskelig år for hans kreftsyke kone Gunhild Stordalen, som er midt i rehabiliteringsprosessen etter at hun for andre gang har gått gjennom stamcellebehandling.

10. Kjell Inge Røkke (17,2 mrd.)



Som største aksjonær i industrikonsernet Aker ASA, kaprer Kjell Inge Røkke (57) den siste plassen på den gjeve topp 10-listen.

I forrige uke skrev VG at Røkke satte opp et ulovlig strømgjerde i strandsonen ved sin bolig i Asker.