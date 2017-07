Jesus forsvunnet fra Sarons Dal - har lett overalt

Kunstner Hans-Olav Ottersen er fortvilet over at Sarons Dal kan ha rotet bort maleriet han malte i Assisi for 30 år siden. Nå etterlyser han maleriet som stjålet for å finne ut av mysteriet.

Ottersen har latt Sarons Dal få låne Jesus-maleriet som er 3x2 meter høyt og bredt. Det har hengt i kirken i Dalen siden 1990-tallet.

Men nå er maleriet borte og kunstneren frykter at det kan være stjålet, skriver Avisen Agder.

– Hvis det er ødelagt synes jeg det er ufattelig trist. Det er litt provoserende at de ikke har verdsatt det, sier Ottersen til VG om maleriet som fikk navnet «Den oppstandne Kristus»:

– Jeg vet ikke om de ikke har sett verdien av det, men det er et godt verk. Jeg brukte mye energi på å bygge det opp. Det er oppstandelsen som er det sentrale.

Verdt 2-300.000

Nå håper kunstneren at noen vitner vil stå frem og gi tips om hva som har skjedd.

– Det spesielle med dette bildet var at ingen bestilte det, det var slik jeg ville ha det og motivet er noe som jeg selv tror på. Mange kirker vil ha et glansbilde av Jesus, men jeg lagde det slik jeg tror det var.

– Vet du hvor mye det er verdt?

BORTE: Her er et fotografi av Jesus-maleriet som kunstneren selv har tatt. Foto: Hans-Olav Ottersen

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg har diskutert med en kunsthandler i Stavanger. Det er et godt verk og hvis jeg ville solgt det, vil jeg ha en pris på omtrent 2-300.000 kroner. Får jeg ikke det vil jeg ikke selge. Men når man lager kirkekunst kan man få omtrent 500.000 kroner for et slikt bilde, sier kunstneren.

Har lett overalt

Sarons Dals administrative leder Glenn Tønnessen kan bekrefte forsvinningen.

– Både Rune Edvardsen, pastor Sofia Bruno i Kirken i Dalen og jeg har lett på alle tenkelige steder, uten å finne maleriet. Det er litt pinlig for oss, men vi har ikke gitt helt opp å lete. Nå før stevnet skal vi ta en ekstra omgang med leting, sier Tønnesen til Agder.

Selv om Ottersen har politianmeldt forsvinningen som et tyveri, har kirken kommet opp med en mulig forklaring på hva som har skjedd – de frykter at maleriet har vært brukt som en kulisse under et skuespill for noen år siden.

– Det er noen som mener at de har sett maleriet som del av kulisse i skuespillet «Lykkeborg» under sommerstevnet for noen år siden. Jeg frykter at noen som ikke visste verdien av dette maleriet har brukt dette i kulissene uten å tenke seg om og at det siden har blitt borte, sier Tønnessen til avisen.

Malt i Assisi

Ottersen malte bilde i 1988 i den italienske byen Assisi hvor han nå bor.

– Her er det nydelige motiver. I kunsten min speiler jeg alt som er vakkert. Her er det også et spennende kirkeliv, jeg er interessert i teologi så her har jeg det fint, forteller kunstneren.

Han forklarer at det er malt med olje på en laminert treplate 2 cm tykk, og han sist så maleriet i 1999. Og selv om det er trist, mener han det kan være bra at noen har tatt det:

– Man kan jo snu litt på det. Hvis et bilde er spesielt bra kan det virke provoserende på noen. Du vet at de ringte til Munch en gang og sa at noen har stjålet flere bilder av han. Da svarte han: «Åh hvilke har de tatt? Jeg vil vite om tyven har god smak eller ikke».