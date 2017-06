Derfor har vi langhelg i pinsen

Når er pinse? Hva er pinse? Hvorfor feirer vi pinse? Er det fri i pinsen? Her er 10 kjappe pinse-fakta du bør kunne.

TV-pastor Egil Svartdahl svarer på 10 mer eller mindre viktige spørsmål om pinse. Har du flere ting du lurer på? Spør i kommentarfeltet.

1. Når er pinse?

Svartdahl: – 50 dager etter 1. påskedag. Pinsen er derfor en bevegelig høytid, men den består alltid av pinseaften (lørdag), 1. pinsedag (søndag) og 2. pinsedag (mandag). I år faller pinseaften på lørdag 3. juni. Neste år i 2018 faller pinseaften på lørdag 20. mai.

2. Hva er pinse?

Svartdahl: – Offentlige høytidsdager som markerer at den Hellige Ånd ble sendt til jorden, for 2000 år siden. Da Jesus reiste fra jorden Kristi Himmelfartsdag, lovet han disiplene å sende den Hellige Ånd, slik at han kan være alle steder samtidig.

PINSE-EKSPERT: TV-pastor Egil Svartdahl. Foto: Terje Bringedal , VG

3. Hvorfor feirer vi pinse?

Svartdahl: – Fordi pinsen er like viktig som jul og påske. I pinsen markere vi at Gud er nær alle mennesker gjennom sin Ånd.

4. Hva er tungetale?

Svartdahl: – Da apostlene var samlet i Jerusalem i pinsen for 2000 år siden, var det jødisk feiring med mennesker fra hele verden.

Som en del av pinsemirakelet begynte de å tale fremmede språk - såkalt tungetale. Da kunne folk som snakket forskjellige språk, forstå hva som ble sagt.

5. Hva er den Hellige Ånd?

Svartdahl: – Vi tror at det finnes bare en Gud, men han er både Far, Sønn og Ånd. Siden Ånden ble sendt til jorden, er Gud tilgjengelig for alle mennesker. Gud bor ikke lenger i bygninger eller kontrolleres av religiøse ledere. Etter den første pinsedagen finnes det ingen gudløse mennesker eller gudløse steder i verden.

6. Hva er en pinsevenn?

Svartdahl: – Pinsebevegelsen oppstod i Los Angeles i 1905 og spredte seg raskt til Europa og Norge. Fordi vi tror at vi kan bli fylt av Den Hellige Ånd og kan tale i tunger, ble vi koblet med pinsen og det som skjedde pinsen for 2000 år siden. Pinsevenn ble i starten brukt som et skjellsord. Det vi drev med var veldig uvanlig den gangen, men idag praktiseres dette i alle kirkesamfunn.

7. Hvordan feires pinse?

Svartdahl: – Med gudstjenester og bønn, flere ganger i løpet av høytiden. Men også troende kan med god samvittighet bruke deler av pinsen til å sjøsette båten, stelle i hagen eller låse opp hytta.

8. Hva er helligdagsfred?

Svartdahl: – For å beskytte høytidsdagene er det noe som heter "Lov om helligdager og helligdagsfred". Den sier blant annet at du ikke kan drive med utilbørlig larm.

9. Har vi fri 2. pinsedag?

Svartdahl: – Ja, mandagen i pinsen er regnet som en fridag.

10. Er polet åpent i pinsen?

Svardahl: – Vinmonopolet er åpent pinseaften, men er stengt mandag 2. pinsedag.

PS: Åpningstidene på pinseaften varierer mellom vinmonopolene, men er som hovedregel 10-15.

