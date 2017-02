Venstre: Enige om ny transportplan

RØST (VG) Venstreleder Trine Skei Gande bekrefter overfor VG at forhandlingene om ny Nasjonal transportplan er i boks og avsluttet.

– Jeg er meget godt fornøyd med den avtalen vi har kommet frem til og jeg gleder meg veldig til at vi skal legge den frem på torsdag, sier Trine Skei Grande til VG.

Fakta om Nasjonal transportplan (NTP) * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge. * Planperioden ble i fjor utvidet fra ti til tolv år, og det skal lages perspektiv mot 2050. Den revideres hvert fjerde år. * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret. * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP. * Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres. * NTP for perioden 2018-2029 legges fram for Stortinget våren 2017. (©NTB)

Etter det VG erfarer er det i milliarder den mest omfangsrike transportplanen noensinne og det skal komme store nye satsinger innenfor blant annet jernbane.

TV 2 har tidligere rapport at samarbeidspartiene skal ha blitt enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter over de neste tolv årene. Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen.

Disse opplysningene er ikke bekreftet.

Avslører godbitene

Statsminister Erna Solberg annonserte tirsdag ettermiddag fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Disse er strekningen E16 mellom Arna og Stanghelle, Ringvei Øst fra Arna til Vågsbotn, Sotrasambandet og Hordfast, tross høye kostnader.

– En betydelig del av pengene i NTP kommer til å bli brukt i Hordaland de neste årene. Først og fremst fordi det er mange store og viktiuge prosjekter vi skal realisere, sa Solberg da hun møtte pressen på Arna stasjon tirsdag.

Ett av disse er Sotrasambandet.

– Det skal vi altså bygge så raskt som mulig. Det er inne som fullfinansiert OPS prosjekt i første del av neste planperiode, sa Solberg.

Og tidligere tirsdag lovte Erna 2,4 milliarder til ny flyplass i Bodø.

Prislapp på flyplassen

Flyplassen skal stå ferdig i 2025, og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. Planen er å flytte dagens rullebane omtrent to kilometer sørover, noe som skal gi areal til å bygge en helt ny bydel der flystripen er nå.

Tidligere denne uken ble det klart at samarbeidspartiene regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre var enige om de store linjene i den nye transportplanen, og nå er også de siste detaljene på plass og avtalen i boks ifølge Trine Skei Grande.

Mandag kveld møttes partiene på Stortinget, men da kom de altså ikke helt i mål.

I forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018-2029 ble de siste strekningene i Intercity-triangelet skjøvet ut av ut av prioriteringslisten.