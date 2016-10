Tvungen mekling i togstreiken

Den fastlåste konflikten i lokførerstreiken kan gå mot en løsning nå partene blir innkalt til tvungen mekling torsdag.

– Partene blir innkalt til tvungen mekling som tidligere varslet, opplyser Riksmeklerens kontor til NTB onsdag formiddag.

Etter 16 timer med samtaler tirsdag og natt til onsdag, klarte ikke partene i togstreiken å komme fram til en løsning. Lokførerne har streiket siden det ble brudd i meklingen 28. september, og torsdag går streiken inn i sin femte uke.

Forvirret? Dette krangler de om

I løpet av de fire ukene streiken har vart har det vært fulle busser, lange bilkøer på innfarten til Oslo fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig. Dette er en situasjon som vil fortsette så lenge streiken varer.

Konflikten trappes onsdag opp med seks nye lokførere på Sørlandsbanen. Uttaket er i Kristiansand for ikke å øke presset i østlandsområdet ytterligere. Til sammen vil 124 lokførere være i streik onsdag.

Les også: Her er forslaget som kunne løst togstreiken

Store konsekvenser

Onsdagens opptrapping betyr at tusenvis av pendlere på Østlandet og folk på Sørlandsbanen fortsatt må stå i lange køer og finne alternative transportmuligheter for å komme seg til jobb.

NSB opplyser at streiken fører til store konsekvenser.

– Det vil variere mellom 17 og 25 tog som til enhver tid vil være innstilt på grunn av streiken, og det får store konsekvenser, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i NSB til NRK onsdag morgen.

– Og vi er dypt lei oss for det som passasjerene våre opplever i disse dager, sier kommunikasjonssjefen.

Blir du berørt av streiken? Sjekk på NSB.

Riktig og nødvendig

Natt til onsdag gikk partene hver til sitt uten å ha kommet til enighet. I en pressemelding skriver Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) at NSB fram til nå har nektet å komme lokførerne i møte, fordi NSB vil ha krav om kompetanse ut av tariffavtalene.

«Meklingen har vist at motviljen ikke handler om tariffavtaler. NSB vil ha anledning til å dumpe lokførernes utdanning fra neste sommer», skriver NLF.

– Vi vil aldri gi opp kravet om en trygg og sikker jernbane. Meklingen har vist at streiken både er riktig og nødvendig, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– NSB vil ikke forplikte seg til en god lokførerutdanning i framtiden. Dette er uakseptabelt for oss, derfor fortsetter streiken, sier Ringdal.

Ingen løsning i natt: Togstreiken trappes opp

– Forledet kundene

På arbeidsgiversiden mener Spekter at Lokomotivmannsforbundet har forledet kunder og passasjerer til å tro at de har endret kravene sine slik at togene igjen kan gå som normalt.

– Det hjelper ikke å endre innpakning når innholdet er det samme. Lokomotivmannsforbundets krav innebærer fortsatt at fagforeningen både skal forhandle om, og kunne streike på, hva som skal være kompetansekrav til lokomotivførere og dermed også sikkerhet i NSB og CargoNet, sier direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk Gunnar Larsen i Spekter.

Må velge mellom stillestående kø og streikefulle busser: – Pest eller kolera