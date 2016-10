Togstreiken kan bli utvidet i dag: Dette krangler de om

Fredagens møte kan bety at også sørlendingene får føle toglammelsen på kroppen.

Lokførerne truer nemlig med å utvide streiken hvis det ikke skjer noen vesentlig utvikling. 118 lokførere er så langt tatt ut i streik.

– Og da er det Sørlandsbanen som blir rammet, sa forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Rolf Ringdal til NTB i forrige uke.

En kraftig opptrapping som fører til at nye reisende blir rammet av togstans, kan være det som får Anniken Hauglie (H) til å kalle inn partene. Det understreker økonomiprofessor Steinar Holden til NRK.

Men hva krangler de egentlig om?

Jo, Norsk Lokomotivmannsforbund, som har rundt 1650 medlemmer, vil ha utdanningskrav inn i tariffavtalen, noe som innebærer at det skal være en nasjonal standard på utdanningen for lokomotivførere.

Arbeidsgiverne, deriblant CargoNet og NSB Persontog, mener derimot at det er de som har ansvaret for sikkerheten på jernbanen og dermed hva lokførerne må kunne. Derfor vil de ha kompetansekravene regulert på myndighetsnivå – ikke i lokomotivførernes tariffavtale.

Dette mener Norsk lokomativmannsforbund at vil «rasere» lokomotivførernes utdanning, mens NSB igjen mener at det å tariffeste krav til opplæring ikke tilsvarer en nasjonal standard.

Så hvorfor kommer denne konflikten nå?

En EU-beslutning fra 2011 åpner for at togselskapene kan utdanne lokførere, men at utdanningen må følge et strengt regime. Statens jernbanetilsyn mener at dette ikke har noe å si for sikkerheten siden kompetansenivået vil være det samme, og har varslet at en veiledning skal lages i løpet av året.

Togstreiken som har pågått siden slutten av september har rammet rundt 20.000 passasjerer daglig på Østfoldbanen.

– Kontroll på sikkerheten



Erik Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn, avviser at det er noen fare for sikkerheten på jernbanen i Norge

– Kunnskapen er den samme. Vi har stram kontroll på at sikkerheten er ivaretatt, men publikum har ikke fått reell informasjon om hvor mye som egentlig kreves for å bli lokfører, sier han til VG.

Det fem år gamle kommisjonsvedtaket og lokførerdirektivet setter ifølge Reiersøl-Johnsen minstekrav til togselskapene samtidig som myndighetene ikke kan innføre detaljerte reguleringer og nasjonale standarder da dette kan virke diskriminerende.

Regjeringen åpner som kjent for mer konkurranse på jernbanen. Det opprettes blant annet et nytt jernbanedirektorat som får det overordnede ansvaret for norsk togtransport. Sammen med det nye Jernbaneinfrastrukturforetaket skal direktoratet erstatte dagens Jernbaneverk.

Slik blir du lokfører



Skal du bli lokfører i Norge i dag, forklarer Reiersøl-Johnsen, må du ha førerbevis og sertifikat. Førerbeviset får du ved å gå på Norsk jernbaneskole og det tar fem-seks uker. Sertifikatet utstedes av togselskapene, men for å få dette må du kunne alt om å kjøre tog, sikkerhetsrutiner, klargjøring av tog etc. Noe du får du ved å gå på Norsk jernbaneskole i 1,5 år. På toppen av dette får du intern opplæring i selskapene.

– For å få jobb i et togselskap i Norge må du enten ha jernbaneskolen eller tilsvarende fagskole – og slike alternativ finnes ikke i Norge – eller være lokfører fra et annet selskap, sier sjefen i jernbanetilsynet.

Hvis noen andre vil starte opplæring av lokførere må dette godkjennes av Jernbanetilsynet som har oppsyn med læreplaner, lokaler, sensorer osv.

Statens jernbanetilsyn skal denne høsten, i samarbeid med togselskapene og fagforeningene, lage en veileder for hvordan man skal tolke kravene i førerforskriften som blant annet går på opplæring.

– Men i dag er det ingen andre som har fått tillatelse til å gjøre noe annet enn å følge det normale norske løpet, nemlig jernbaneskolen og så intern opplæring, sier Reiersøl-Johnsen.

Stanset CargoNet-sertifisering



Tidligere i år satte tilsynet en stopper for at CargoNet, som er et datterselskap av NSB, fikk lære opp og sertifisere skinnetraktorførere som flytter vogner inne på terminalene i tillegg til at de kjører korte strekninger.

– De hadde ikke tillatelse til slik sertifisering, sier Reiersøl-Johnsen.

Norsk Lokomotivmannsforbund mener denne episoden viser at det er viktig å få på plass en nasjonal standard.

– Vi streiker fordi vi må sikre kompetansekravene til å bli lokfører. Det er ikke ivaretatt i dagens førerforskrift, mener Rolf Ringdal, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund.

Han avviser at konflikten er for å hindre konkurranse i jernbanesektoren.

– Vi vil ha trygge lokførere enten de er statlige eller private, sier Ringdal.

Fredag bestemmer forbundet om de skal ta ut enda flere i streik. Gjennomsnittslønnen for en lokfører er i dag rundt 650.000 kroner med alle tillegg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter sier at kompetansekrav aldri tidligere har vært nedfelt i tariffavtalen og dermed gitt streikerett.

– Det er ingen tvil om at ledelsen har ansvaret for sikkerheten på jernbanen og at lokførere og andre ansatte har nødvendig og god kompetanse, sier Ingvild Dørnes, kommunikasjonssjef hos arbeidsgiverforeningen Spekter.