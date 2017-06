Riksrevisjonen: Milliardinvesteringer har ikke gitt færre togforsinkelser

Riksrevisjonen mener oppfølgingen av mulighetene for løpende forbedringer av togtilbudet i forbindelse med de store jernbaneinvesteringene, har vært kritikkverdig svak.

Stortinget får i dag Riksrevisjons undersøkelse av hvilken effekt de store investeringene i jernbanen har på togtilbudet.

Og det er ikke så veldig mye ros å få, selv om bevilgningene til jernbaneprosjekter har skutt i været fra rundt 1,4 milliarder kroner i året til 10 milliarder årlig.

Riksrevisjonen viser til at syv store prosjekter på til sammen over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår. Stortingets vaktbikkje har undersøkt hvordan de store investeringene bidrar til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.

– På strekninger der det er gjort investeringer, har togtilbudet blitt noe bedre ved at det har blitt noen flere avganger. Undersøkelsen viser at det ikke har blitt færre forsinkelser og innstillinger der det er gjennomført store investeringer, enn der det ikke er det. Reisetiden har i liten grad blitt redusert, heter det i pressemeldingen fra Riksrevisjonen.

Tommel opp for Asker-Lysaker

Unntaket er strekningen Asker-Lysaker hvor togtilbudet har blitt merkbart bedre for de reisende. Her har man investert i dobbeltspor samtidig som det er foretatt større endringer i ruteplanen og nye tog er tatt i bruk.

– Undersøkelsen viser at først når jernbaneinvesteringene har blitt kombinert med større endringer i ruteplanen, og nye tog har blitt tatt i bruk, har det blitt et bedre togtilbud for de reisende. Hittil har det gått om lag 15 år mellom større endringer i ruteplanen, heter det videre i pressemeldingen.

Signalanlegg nok en gang



Riksrevisjonen peker på at arbeidet med signalanlegg ikke har vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok. Og når signalanlegg, kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene, har det utsatt muligheten for å forbedre togtilbudet.

Årsaken er at disse ikke har vært ferdig samtidig med de nye banestrekningene.

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener at bedre samordning av nye kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog sammen med endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere.

– Oppfølgingen av mulighetene for løpende forbedringer av togtilbudet med de store jernbaneinvesteringene har etter vårt syn vært kritikkverdig svak, sier Foss i pressemeldingen.

Som VG tidligere har skrevet var den viktigste enkeltårsaken til togtrøbbel i 2016 – som de to årene før – var problemer med signalanleggene. Deretter følger problemer med skinnegangen.

