Mandag var det på'n igjen. Da gikk startskuddet for nok en sommer med arbeid på Oslo S og andre steder. Samt sommerruter.

Resultat: ståplass på togene, køer og folk som sto igjen på perrongen fordi det noen steder ikke var nok busser til å erstatte togene.

Østfoldbanen stengt

Linda Eliseussen (36), som nylig flyttet fra Oslo til Fredrikstad, fikk kjenne hvordan det er å være pendler på Østfoldbanen. Her går det ingen tog mellom Vestby og Oslo S i perioden 24. juni til og med 6. august.

– Fra Moss var det bare ståplasser på toget grunnet en halvering av antall avganger og togsett. Men det var bortimot samme antall reisende som vanlig. Ved Vestby måtte vel halvannen busslast passasjerer stå igjen da NSB ikke hadde beregnet nok busser. Og de få bussene som var, ble fylt med stående passasjerer, forteller hun.

BLE STÅENDE IGJEN: Idet bussene, som går for tog fra Oslo S i forbindelse med arbeid på linjene, kom til Vestby, kjørte toget bare videre. Dermed ble en stor gruppe passasjer stående igjen på perrongen. Men på stedet var det kun én taxi til å frakte passasjerene videre til Fredrikstad. Til slutt kom det en buss som kunne kjøre folk til Sarpsborg og Halden. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Men etter hvert kom det flere busser til Vestby, og NSB opplyser at de ikke manglet busser her. Det gjorde de derimot i Ås.

Eliseussen synes det er bra at jernbanen blir oppgradert, men mener NSB bør ha lært fra tidligere år hvor de også har hatt storstilt bruk av buss for tog.

– De snakker om at så mange er på ferie og derfor ikke tar toget, men det så ikke helt sånn ut. For min del blir det seks uker med spenning hver dag for å se om jeg kommer meg til og fra jobb, sier Eliseussen, som kom for sent på jobb i bydel Frogner mandag.

Hun rakk nemlig ikke toget videre fra Nathionaltheatret etter å ha blitt sluppet av bussen i nærheten av Børsen. Det kostet henne også en ekstra Ruter billett.

– Innføring av Follobanen inn mot Oslo S er den utløsende faktor til at Østfoldbanen er stengt, men det jobbes med vedlikehold og fornyelsesarbeid på selve Østfold-banen også, sier Olav Nordli medievakt i Bane Nor (tidligere Jernbaneverket).

Trangt

– Det var trangt på togene fra Moss, trangt fra Lillestrøm og trangt på Vestfoldbanen, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef NSB persontog, til VG.

NSB er redd for at lokalreisende nå vil hive seg på regiontogene.

– Vi frykter at alt for mange vil prøve å gå på togene som går direkte til Lillestrøm gjennom Romeriksporten i stedet for å ta T-banen til Brynseng og tog fra Bryn stasjon. Det bekymrer oss litt, sier Lundeby.

På Vestfoldbanen startet man mandag, i likhet med resten av Østlandet, med sommerruter. Det vil si færre avganger i rushtiden.

– Mange tog er sommerinnstilt hvert eneste år, men ikke alle får det med seg og møter til toget som vanlig. Så går de på neste tog og når mange gjør det, blir det fort fullt. Ståplass fra Tønsberg er et dårlig tilbud, sier Lundeby.

VESTFOLDBANEN: Det var mange som måtte stå på Vestfoldbanen inn til hovedstaden mandag morgen. Foto: ANDERS SCHULSTAD

En av dem som måtte ta til takke med ståplass mandag, var Anders Schulstad (36) fra Holmestrand.

– Jeg synes det er uholdbart at reisende må stå en time på toget. Da er det for dårlig organisert, sier han til VG.

Oslo S snart ferdig

FULL FART: Mandag var Bane Nor i gang med med utskiftning av sporveksler på Oslo S. Foto: Britt-Johanne Wang/Bane NOR

Oslo S har vært under oppgradering siden 2009. I denne perioden har man skiftet ut 125 sporveksler mellom Skøyen og Etterstad. Men nå går det heldigvis mot slutten. I desember skal dette vedlikeholdet være ferdig.

– I løpet av høsten vil de siste småjobbene bli gjort. Men det er klart at på en stasjon som håndterer 1000 tog i døgnet vil det alltid være behov for vedlikehold, sier Britt- Johanne Wang, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

Helgen 5. og 6. august vil hele Oslo S holde stengt.

– Da foretar vi testkjøring, opplyser Wang.

Men siden Follobaneprosjektet, som også innebærer omlegging av spor til Østfoldbanen og bygging av nytt kollektivknutepunkt i Ski, ikke er ferdig før i desember 2021, er dette neppe den siste sommeren hvor jernbanearbeid berører togtrafikken i Østlandsområdet.