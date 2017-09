Lanserer ny reiseapp for hele Norge

Snart kommer appen som gjør at du kan planlegge hele reisen din – fra dør til dør – i telefonen eller på pc-en.

2. november kan du nemlig laste ned «Entur», reiseplanleggeren for hele Norge, som også tilbyr kjøp av Ruter- og NSB billetter. Det er i alle fall planen.

– Men neste år vil flere og flere kollektivtrafikkselskaper henge seg på slik at du også kan kjøpe andre billetter hos oss. Det blir som en Ruter-app for hele landet, sier Annette Skaarnæs, markedsdirektør for Entur.

Alle norske kollektivtrafikkselskaper, 60 stykker, er pålagt å mate informasjon inn i systemet som også omfatter 60.000 stoppesteder og en databank med ruter for hele kongeriket. De som har sanntidsinfo vil legge inn forsinkelser og andre hendelser.

Også fly

Alle innenriks flyvninger blir også å finne i appen.

– Kilden her er Avinor. I løsningen kan du filtrere på hvilke transportmidler du vil vise, forteller Skaarnæs.

Men med et lite tastetrykk på mobilen får du altså opp alle flyvninger og eventuelle forsinkelser og kanselleringer.

– Fra dag én skal du få reiseforslag med reisetid, avgangs- og ankomsttid for hele reisen og for delstrekninger, antall stopp på reisen og navn og tidspunkt på disse, sier Skaarnæs.

Du vil også kunne søke på reiser frem i tid og se hele reisen i kart, inkludert hvor du må gå mellom stoppesteder og helt frem til døren hvor du skal.

Appen vil også huske dine vanligste søk og den er såkalt konkurransenøytral slik at du vil få opp flere reiseforslag når du søker. Ingen selskaper kan kjøpe seg plass slik at de kommer lenger opp i søket. Appen er gratis, og uten reklame.

Forsinket

Entur, som i dag har 250 ansatte, ble skilt ut fra NSB 15. oktober i fjor i forbindelse med jernbanereformen.

Det drifter hele billettinfrastrukturen til jernbanen ,og inkluderer NSBs kundesenter på Lillehammer og betjeningen på alle bemannede togstasjoner i Norge.

– En nasjonal reiseplanlegger skulle ha vært i gang i 2016, det var målet til Statens vegvesen, som opprinnelig begynte med prosjektet. Men man måtte gå tilbake til Stortinget og be om mer tid fordi datagrunnlaget var for dårlig, sier Skaarnæs, og legger til at de har tatt jobben med å etablere en nasjonal rutedatabank og et nasjonalt stoppestedregister.

Prislappen for det hele er rundt 30 millioner.

– Dataene er åpne å gratis å bruke for alle som ønsker det og vi er nå i dialog med Apple og Google for at de skal begynne å bruke våre data, sier Skaarnæs.

Ruter opplyser at de fortsatt vil ha sin reise- og billettapp, og Skaarnæs regner med at fylkeskommuner og andre kollektivtrafikkselskaper vil bruke deres data og legge disse inn i sine egne, lokale løsninger slik at man kan kjøpe billetter flere steder.