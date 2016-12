Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år

Det blir ikke private togselskaper på jernbanelinjene i nord før i desember 2019, ett år senere enn opprinnelig planlagt.

Det opplyste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på en pressebrifing tirsdag.

Trafikkpakke Sør, som omfatter Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, skal som tidligere kjent konkurranseutsettes med trafikkstart fra desember 2018 mens trafikkstart på pakke Nord – Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen – nå utsettes med ett år til desember 2019.

Anbudspapirene på pakke Sør skulle egentlig sendes ut på høring før jul.

– Men det skjer ikke fordi det fortsatt er noen x-er og y-er som vi ikke synes vi har fått gode nok svar på, og da er det ikke naturlig at vi har en høring nå, sier Solvik-Olsen til VG.

Han regner likevel med at de rekker timeplanen med start i sør fra desember neste år og at konkurransen utlyses til våren.

Fikk du med deg denne? – Få fin rumpe. Ta toget

Full omorganisering



Jernbanedirektør Elisabeth Enger. Foto: STELLA BUGGE

Et nytt jernbanedirektorat, som ledes av Elisabeth Enger, får det overordnede ansvaret for å styre og koordinere norsk jernbane. Det innebærer både å kjøpe tjenester, sørge for et enhetlig billettsystem og ruteplanlegging.

Les også: NSB: Kutter 300 ansatte frem mot 2018

Samtidig skal nyopprettede Bane NOR SF, med konsernsjef Gorm Frimannslund, fra 1. januar få ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer.

Men alt har ikke gått helt på skinner siden anbudspapirene for pakke Sør drøyer litt.

– Hovedgrunnen er både at den organiseringen vi nå gjør får satt seg, slik at togselskapene kan få snakke med Elisabeth og Gorm i stedet for at de snakker med oss, sier Solvik-Olsen.

Fikk du med deg? Tog-året 2015: Enda flere forsinkelser enn i 2014

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR SF. Foto: STELLA BUGGE

Men det handler også om å finne en løsning på hvor store pensjonsforpliktelser NSB skal ta med seg når de nå skal ut og konkurrere.

Og ikke minst, sier statsråden, henger utsettelsen av anbudspapirene for pakke Sør sammen med Nasjonal transportplan som kommer til sommeren og hva Stortinget vil mene om utbedringer, fornyelser, investeringer og rutetilbud på jernbanen.

Les også: Slik skal regjeringspartiene få NSB på rett spor

Solvik-Olsen opplyser at staten bruker rundt tre milliarder kroner årlig på å subsidiere persontrafikken og holde billettprisene nede.

– Og det har vi tenkt å fortsette å gjøre. Vi gjør dette for at du skal få et bedre tilbud, sier han og understreker at konkurranse ikke handler om å konkurrere på sikkerhet.