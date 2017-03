Full togstopp i snøstorm – passasjerer evakuert i beltebiler

Etter at det ene toget kjørte seg fast i en snøstorm utenfor Kiruna, ble det andre «fanget» da det gikk et ras over toglinjen.

Det hele startet da et tog fra Narvik i retning Stockholm fikk trøbbel etter å ha passert Riksgränsen søndag ettermiddag.

Snøstormen i kombinasjon med et snøskred og fokk gjorde at toget fra det svenske togselskapet SJ satt bom fast.

Lokomotivet fra et passasjertog som senere kom i retning Narvik skulle etter planen hjelpe til med å få løs toget, men uten hell.

Det hele skapte faktisk bare flere problemer:

I mellomtiden hadde det nemlig gått et snøskred over toglinjen mot Sverige, og nå kom heller ikke passasjertog nummer to seg noen vei, forteller en kvinnelig passasjer i 30-årene til VG.

– Vi var rett og slett fanget mellom det første toget og snøskredet, sier hun.

Hun var om bord på toget som var på vei til Narvik.

– Det var heldigvis godt humør i vognen, med hollendere som sang Abba-sanger og det hele, men etter noen timer startet vi selvsagt å bli litt lei, forteller hun.

Ved midnatt startet evakueringen av begge togene med beltevogner. Kvinnen forteller til VG at hun ved 02-tiden kom frem til et hotell på Riksgränsen. Da hadde det gått anslagsvis ni timer siden tog-trøbbelet startet.

