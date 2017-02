Erna med vei- og jernbanemilliarder i Hordaland

Statsminister Erna Solberg avslørte fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i ny Nasjonal Transportplan (NTP) som er like rundt hjørnet.

Disse er strekningen E16 mellom Arna og Stanghelle, Ringvei Øst fra Arna til Vågsbotn, Sotrasambandet og Hordfast, tross høye kostnader.

Fakta om Nasjonal transportplan (NTP) * NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge. * Planperioden ble i fjor utvidet fra ti til tolv år, og det skal lages perspektiv mot 2050. Den revideres hvert fjerde år. * I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret. * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP. * Deretter følger høring, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres. * NTP for perioden 2018-2029 legges fram for Stortinget våren 2017. (©NTB)

– Dette gjør vi ikke bare fordi vi synes jernbane, bil og vei er gøy. Vi gjør det fordi det dreier seg om grunnleggende velferdstjenester, sa Solberg til pressen på Arna stasjon.

Rasutsatt

– Vi vet at det er mange utfordringer i dette fylket. Rasutfordringer, svingete veier og jernbane, dype fjorder og mange områder med dårlig vedlikehold. Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.

E16 mellom Arna og Stanghelle er et av prosjektene som prioriteres. Risikoen for ras og stengte veier, samt omkjøring som ikke møter dagens krav, er bakgrunnen for at veien prioriteres, gjorde Solberg klart.

– Dette er et prosjekt som utviklingen har trykket fremover på grunn av strekningen blitt sterkt rasutsatt. E16 skal fullfinansieres i løpet av en tolvårsperiode. Jernbanebiten bruker litt lengre tid, sa Solberg.

Ringvei Øst fra Arna til Vågsbotn er et annet samferdselsprosjekt som ligger øverst i bunken. Det er planlagt ti kilometer med firefeltsvei, og veien finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.

Hordfast må bli billigere

E 39 Hordfast skal også gjennomføres, men Solberg understreket at man må vurdere kostnadsnivået. Opprinnelig var det anslått å koste 26 milliarder kroner, men prisen er nå oppe i 43 milliarder.

– Det må et må bli betydelig billigere, sa Solberg.

BT skriver at E39 og Hordfasts kan komme i gang i første periode av NTP, men da med bompenger. Statlige midler kommer først i andre periode, altså etter 2024.

– En bedydelig del av pengene i NTP kommer til å bli brukt i Hordaland de neste årene. Først og fremst fordi det er mange store og viktiuge prosjekter vi skal realisere, sa Solberg.

Ett av disse er Sotrasambandet.

– Det skal vi altså bygge så raskt som mulig. Det er inne som fullfinansiert OPS prosjekt i første del av neste planperiode, sa Solberg.

KrF-leder Knut Arild Hareide slo fast at regjeringen med denne satsingen holder valgløftene og tar et viktig steg framover med denne transportplanen. Han skrøt samtidig av statsministeren.

– Hun har sett helheten, men også sett på hvor hun kommer fra. Hordaland er en av flere vinnere i NTPen, smilte partilederen.

Klar før påske?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere uttalt at NTP vil bli lagt fram før påske.

Mandag bekreftet flere av partiene at samtalene var inne i aller siste runde, og at en enighet var nært forestående. De fire partienes stortingsgrupper ble hasteinnkalt for å diskutere NTP, og samferdselspolitikerne møttes etterpå for å diskutere de siste innspillene.

Ifølge TV 2 skal partiene ha blitt enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter over de neste tolv årene. Kanalen melder også at regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen.

Bergens Tidende skriver at det er enighet om å bygge Stad skipstunnel.