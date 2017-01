Arnt Henry (24) mistet livet på Fauske stasjon

Arnt Henry Teigland Olsen (24) skulle bare ta lokaltoget hjem da han ble påkjørt og drept av et annet tog på Fauske stasjon.

24-åringen, som gikk i lære på biblioteket, hadde nettopp spist yndlingsmiddagen - kjøttkaker med ertestuing - på jernbanekafeen. Han skulle ta toget til Saltdal, hvor han bodde på hybel, da livet brått tok slutt.

I rapporten fra Statens Havarikommisjon legges det stor vekt på at Arnt Henry brukte ørepropper, og at det er sannsynlig at bruk av smarttelefon og lyd på øret tok bort fokus fra omgivelsene slik at han ikke oppdaget det kryssende toget den 30. mars i år.

Men foreldrene mener det er helt feil at man i deres øyne skyver ansvaret over på sønnen. De synes Jernbaneverket heller må sikre stasjonen gjennom skilting, bommer og andre sporvalg slik at passasjerene kan komme seg trygt av og på toget.

Arnt Henry måtte nemlig krysse en usikret personovergang inne på stasjonsområdet for å komme til spor 2 da han ble truffet av fjerntoget fra Trondheim til Bodø.

– Uheldig sporbruk



– Risikovurderinger, tolkninger og tiltak spriker. Selv den mest enfoldige analyse kunne ha forutsett denne hendelsen. Det er mange tiltak som kunne ha forhindret ulykken, herunder sporbytte, sier pappa Arnt Råger Olsen (63) til VG.

OPPRØRT: Foreldrene Arnt Råger Olsen og Sølvi Teigland Olsen måtte feire jul uten Arnt Henry. De klandrer ikke enkeltpersoner, men mener ulykkesrapporten fokuserer alt for mye på at sønnen gikk med øretelefoner og at han ikke skal bære ansvaret for det som skjedde. Foto: Bjørn Leirvik , VG

Havarikommisjonen mener også at sporbruken er uheldig.

– Jernbaneverket har valgt en uheldig sporbruk der fjerntoget

tas inn i spor 1, og dermed passerer personovergangen under innkjøring til stasjonen.

Reisende som skal med tog fra spor 2, må benytte personovergangen enten før eller etter ankomst av fjerntoget, heter det i rapporten om ulykken.

Det er rundt 80 stasjoner i Norge som har slike personoverganger til plattform hvor det er tog som krysser.

– Jernbaneverket har nedsatt en arbeidsgruppe for å gjennomgå alle disse og vurdere om det bør etableres nye standarder for merking/stengsler, skriver kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket (JBV) i en e-post til VG.

I Havarikommisjonens rapport vises det til at det siden 1996 har vært 22 ulykker med myke trafikanter på plan- eller personoverganger på stasjoner.

Det vises også til en risikoanalyse for Fauske stasjon fra 2009 hvor det fremgår at mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet.

Men ifølge Jernbaneverket har man ikke ansett mekanisk stengsel som nødvendig da det er god sikt mot togene på Fauske stasjon.

– Det er heller ikke et absolutt krav, skriver Horrisland.

Lokalavisen Saltenposten mener folk må kunne ferdes sikkert på en togstasjon, selv om man ikke har alle sanser skjerpet.

To sikkerhetstilrådninger



Statens havarikommisjon tilrår nå Jernbanetilsynet å be Jernbaneverket gjennomgå og om mulig endre sporvalg, ved kryssinger med passasjerutveksling, der

ankommende tog passerer over en personovergang.

– Dette gjelder ikke nødvendigvis bare Fauske stasjon, men også andre stasjoner i Norge hvor du kan ha samme oppsett, sier Kurt A. Olsen, avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, til VG.

Hvilket spor togene skal bruke, avgjøres blant annet av krav til lengde på tog og plattform.

Kommisjonen ber også Jernbaneverket om å gjennomgå og presisere sine krav til sikring av personoverganger på stasjoner når stadig flere av oss går med lyd på øret.

– Mener dere at det bør være skilt eller mekaniske stengsler ved slike personoverganger?

– Ikke nødvendigvis. Men Jernbaneverket må presisere sine krav til sikring av stasjoner når stadig flere har smarttelefon og går med lyd på øret. Vi sier ikke konkret hvordan de bør sikre stasjonen, det vet Jernbaneverket best selv, sier Olsen i Havarikommisjonen.

Det er Statens Jernbanetilsyn som rent formelt følger opp tilrådningene i sin kontakt med Jernbaneverket.

Politiet ønsker ikke å kommentere saken siden den fortsatt etterforskes.

Kritiske

Arnt Henrys foreldre er ikke fornøyd med Havarikommisjonens rapport.

– Vi mener at NSB og Jernbaneverket har ansvaret. Det skal ikke gå an å bli drept av toget når du går på en slik overgang. Man kan ikke skylde på øreproppene. På Fauske stasjon finnes det ikke ett eneste sikkerhetstiltak. Det kunne like gjerne ha vært et barn som hadde sprunget ut, sier mamma Sølvi Teigland Olsen (59) med tanke på at det ikke er satt opp skilt eller fysiske stengsler ved personovergangen.

I rapporten heter det at vitner så Arnt Henry bruke hodetelefoner og se ned mot hånden som holdt telefonen.

– Det finnes ingen eksakt vitenskap om hva som skjedde. Arnt Henry er borte og kan ikke forsvare seg selv, da må vi gjøre det, sier pappa Arnt Råger Olsen.

Foreldrene beskriver sønnen som årvåken og mener at han utvilsomt hadde stanset hvis det var rødt lys eller en bom som gikk ned når toget kom.

Arnt Henrys foreldre er også kritiske til at toget ikke ga noe signal.

– Men det er ikke noe krav til at man skal tute når man kjører inn på stasjonen. Slik vi oppfattet det så ingen for seg at noe slikt skulle skje - at han skulle krysse over. Det kom overraskende på alle og lokfører tutet ikke, sier Olsen i havarikommisjonen.

Bruker samme spor

Jernbaneverket (JBV) har ikke endret sporbruken etter ulykken.

– Den er innarbeidet siden 2005 og faste reisende er kjent med den. I lys av anbefalingen fra kommisjonen vil det bli gjort en ekstra gjennomgang av sporbruken på Fauske. Det er avtalt analysemøte 4. januar 2017. I en slik gjennomgang må flere faktorer hensyntas,- antall passasjerer i hvert tog, hastighet over sporveksler, plattformlengder m.m, skriver Horrisland i JBV.

Arnt Henrys foreldre er svært skuffet over manglende oppfølging fra NSB og Jernbaneverket etter ulykken.

Først etter at de hyret inn en advokat, dekket NSBs forsikringsselskap bisettelsen.

– Dette er svært trist for familien, men saken er under politietterforskning. Det vil da være feil av NSB å kontakte pårørende, og i mange tilfeller vet vi ikke hvem den forulykkede er, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i NSB.

Han legger til at lokfører fulgte alle regler og aktiverte nødbremsen så snart det ble oppdaget en person i sporet.