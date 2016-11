Jensen anklager Hareide for budsjettlekkasjer

Frp-leder Siv Jensen anklager forhandlingsmotpart Knut Arild Hareide (KrF) for å lekke fortrolig informasjon fra budsjettforhandlingsmøtene mellom de fire samarbeidspartiene, skriver Dagbladet.

Ifølge avisen er bakgrunnen at Hareide i dag var på nominasjonsmøte i sitt eget fylkeslag, der partilederen blant annet snakket om den fastlåste situasjonen mellom de fire borgerlige partiene.

– Vi ble ikke enige om hvordan det grønne skiftet skulle være. Så la regjeringen fram et tilbud som var litt dårligere enn det vi hadde takket nei til, men de legger det fram som et ultimatum, sa Hareide, som kalte dette for «uklokt» fra talerstolen.

Kommentar: Skjebnehelg for Erna

Det er dette som, ifølge Dagbladet, skal ha satt sinnet i kok hos Siv Jensen, og svarer dette på spørsmål om hvordan hun ser på dagens uttalelse fra Hareide:

– Jeg har ikke for vane å lekke fra interne møter og har ikke tenkt å kommentere andres forsøk på å lekke fra fortrolige samtaler, skriver hun i en tekstmelding.

Les også: Hareide: Drivstoffavgiftene ikke det viktigste for KrF

Hareide selv, mener Frp-lederen overreagerer.

– Dette er ikke ny informasjon. Det samme ble sagt direkte på TV da avtalen ble lagt fram av Erna Solberg og Siv Jensen for over en måned siden, sier han.

Lørdag kveld er det nok et «skjebnemøte» mellom de fire borgerlige partilederne i statsministerboligen.

Frp-topper i hemmelig møte: – Bilpakken er ufravikelig