Tore Tønne i brev til Jens Stoltenberg kort tid før selvmordet: Nå er jeg bare ulykkelig

«Nå er jeg bare ulykkelig,» skrev Tore Tønne i et brev til sin tidligere sjef Jens Stoltenberg 6. desember 2002. To uker senere var han død.

«Tabloidpressen tok livet av Tore Tønne,» hevdet NHO-president Jens Ullveit-Moe få dager etter at den tidligere helseministeren tok sitt eget liv.

Det var en lørdagskveld tre dager før julaften at Tønne ble funnet død på en rasteplass i Lier. Dagen før fikk han vite at Økokrim hadde tatt ut tiltale mot ham for grovt uaktsomt bedrageri. Tore kom ikke hjem til familien sin den kvelden.



– Jeg føler jeg burde ha gjort mer for å støtte Tore. Jeg hadde noe kontakt med ham, men jeg kunne vært mer tilstede for ham. Jeg tror ikke jeg skjønte fullt ut hvor viktig han opplevde det, sier Jens Stoltenberg til VG.

I boken «Min historie» skriver han om sin tidligere kollega. Han skriver at Tønne-saken var vanskelig og reglene uklare.

Les også: Familiens gripende avskjed med Tore Tønne

Forsidestoff i 17 dager



– Pappa var tryggheten selv. Snill og omtenksom, sa sønnene Andreas og Erik Tønne i begravelsen 2. januar 2003. Foto: Geir Carlsson , VG

I mer enn to uker før tiltalen ble Tønne utsatt for et voldsomt press fra norske medier. Han var på forsidene i 17 dager for å ha mottatt etterlønn i tre måneder, samtidig som han var med å planla et samarbeid mellom Kværner og Aker Maritime. For denne jobben fikk Tønne 1,5 millioner kroner.

– Jeg tenker ofte på at jeg kunne gjort enda mer. Uavhengig av jusen, og hva som var feil og riktig, så tror jeg ikke Tore opplevde at han fikk forklart seg. Det ble så massivt dette presset at han valgte å ta livet sitt, sier Stoltenberg.

«Kommentarene mine var nøkterne, men jeg forsvarte heller ikke Tore i offentligheten. I ettertid har jeg tenkt at jeg burde ha gjort det,» skriver Stoltenberg i boken.

BAKGRUNN: Tore Tønne i brev til familien: «Tilgi meg at dette ble mer enn jeg klarte.»

Stoltenberg: –Veldig vondt

– Det var veldig vondt. Jeg hadde stor respekt for Tore Tønne, sier Stoltenberg om dødsfallet.

NATO-sjefen holdt kontakten med Tønnes enke Rigmor Thielemann i årene etter dødsfallet. De har snakket flere ganger på telefonen og det hender han sender dem et julekort.

VG har snakket med Thielemann som forteller at hverken hun eller Tønnes to sønner ønsker å kommentere saken nå 14 år etter.

– Men bare så det er klart - vi har god og hyggelig kontakt med Jens Stoltenberg, sier hun.



Fra boken: Derfor måtte eks-statsrådene gå fra Stoltenbergs regjeringer

JOBBET SAMMEN: Tore Tønne var helseminister i Jens Stoltenbergs første regjering (mars 2000–oktober 2001). Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Vanskelig å skille rollene

– Dette er ikke det eneste eksemplet på at det kan være vanskelig som offentlig person å støtte en partikollega eller venn som blir utsatt for press fra media. Hvorfor er det så vanskelig å gå ut å støtte noen på den måten som Tore Tønne trengte den gangen?

– Det brutale er at man ønsker å gi menneskelig støtte, men når man har en offentlig posisjon så er det veldig vanskelig for offentligheten og mediene å skille mellom medmennesket Jens, som ønsker å trøste Tore Tønne, og Arbeiderpartiet som institusjon, som kanskje ikke ville gitt et «godkjent» stempel på en handling som kan være ulovlig. Det er vanskelig å skille rollene.

– Burde man ikke da velge å være medmenneske først?

– Hvis jeg kunne si at «nå er jeg bare privatpersonen Jens», og media hadde respektert det, så hadde det kanskje vært mulig. Men jeg er redd støtten da ville fremstått som at arbeiderpartiets leder har tatt side i saken. Jeg har aldri funnet en god måte å skille rollene på, sier Stoltenberg.

– Jeg har opplevd ved flere anledninger at mennesker som har vært i vanskelige situasjoner ikke har fått så tett oppfølging som de burde hatt. Jens kan gi trøst, men Arbeiderpartiet kan ikke gå inn og ta stilling.

Mer om boken: Gikk bak Jaglands rygg med hemmelige møter

ÅPNER SEG: I boken «Min histore» skriver Jens Stoltenberg om mange tidligere kolleger, blant dem Tore Tønne. Han forteller VG at han prøver å være nyansert og oppriktig i sin omtale. Foto: Frode Hansen , VG

Offentliggjør personlig brev



I boka si offentliggjør Stoltenberg et brev som Tore Tønne skrev til ham kort tid før han døde. 6. desember skriver den tidligere helseministeren:

«Kjære Jens,

Jeg håper du forstår at det aldri har vært noe forsøk fra min side på å oppnå dobbel lønn. Jeg hadde ingen annen inntekt i de månedene jeg hadde etterlønn. Jeg hadde heller ingen annen jobb å gå til, og ingen avtale om at jeg ville få lønn når etterlønna opphørte. Jeg var i denne tida alvorlig bekymret for hvordan jeg skulle klare mine økonomiske forpliktelser. Det er flere andre sider med disse sakene. Men det kan vi snakke om en annen gang. Nå er jeg bare ulykkelig.

Din gode venn Tore».