Stoltenbergs oppgjør med eks-statsrådene: Derfor måtte de gå

I sin nye bok forteller Jens Stoltenberg detaljert om de dramatiske avgangene til Karita Bekkemellem, Manuela Ramin-Osmundsen, Åslaug Haga og flere andre statsråder.

Stoltenberg vier god plass i sin bok til å skrive om hvordan han opplevde det da den rødgrønne regjeringen måtte kvitte seg med statsråder.

Stoltenbergs bok, «Min historie», lanseres i dag.

Karita måtte gå



I 2007 ble Karita Bekkemellem bedt om å gå av som barne- og likestillingsminister. Stoltenberg skriver at det var hans eget personlige ønske om å få inn den politisk uerfarne Manuela Ramin-Osmundsen som gjorde at Bekkemellem måtte ut.

VAR VENNER: Daværende statsminister Jens Stoltenberg og barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem, her fra oktober 2007. Foto: Trond Solberg , VG

«Karita var ingen sterk administrator. Hun var ikke den som tok styring over departementet sitt, og de siste månedene hadde hun også vært litt fraværende. Hun var lite til stede i regjeringen, var kommet på kant med sitt eget fylkesparti og var mindre synlig i offentligheten enn tidligere. Vi har alle gode eller mindre gode perioder. Dette kunne endre seg,» skriver han.



Stoltenberg skriver videre at han aldri har vært så i tvil om et statsrådsskifte.

«Jeg rådførte meg med Hill-Marta, Martin og Helga, med Jonas og Bjarne Håkon, med nøkkelmedarbeidere på Statsministerens kontor og med fortrolige samtalepartnere som Kjetil Try og Jan-Erik Larsen. Jeg fikk sprikende råd. Alle ønsket en dyktig statsråd med innvandrerbakgrunn, men mens noen mente det var helt nødvendig å bytte ut Karita, mente andre det var galskap. Jeg tvilte meg fram til at det var riktig med et skifte. Jeg ønsket Manuela inn. Da måtte Karita gå,» skriver Stoltenberg.

Venninne-trøbbel



Men da Ramin-Osmundsen overtok som statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet gikk det som kjent kort tid før hun måtte gå av igjen. Det skjedde etter at hun ikke fornyet åremålet som Barneombud til daværende ombud Reidar Hjermann. Istedet ga Ramin-Osmundsen jobben til advokaten Ida Hjort Kraby.

Men statsråden informerte ikke sin egen sjef om at de to var venninner.

I boken beskriver Stoltenberg detaljert om hvordan han gjentatte ganger ba Ramin-Osmundsen om å legge frem alt om forholdet til det nye barneombudet. Men gang på gang avslørte mediene nye detaljer om den nære relasjonen mellom statsråden og barneombudet.

OVER OG UT: 14. februar 2008 gikk Manuela Ramin-Osmundsen av som statsråd etter en pressekonferanse med statsminister Jens Stoltenberg. Foto: Frode Hansen , VG

«Om morgenen 14. februar satt jeg i bilen på vei til Marienlyst og NRK P2s Politisk kvarter. Ute var det mørkt og slapsete. Jeg kjente jeg var sliten etter både India-tur og denne vanskelige saken. Da ringte Manuela. Hun sa at hun hadde glemt å fortelle at hun kunne ha hatt samtaler i bilen på vei hjem fra vennemiddagen i januar, og hun ville gjerne snakke med sjåføren fra regjeringens biltjeneste som hadde kjørt henne den kvelden for å få hjelp til å huske hva som var blitt sagt. Hva var dette? Var det enda mer hun ikke hadde fortalt? Jeg kjente jeg ble kald.» skriver den tidligere statsministeren, som nå hadde fått nok:

«Det var over. Flere ganger hadde Manuela bedyret at hun hadde fortalt alt. Flere ganger kom det fram nye opplysninger. Jeg slo oppgitt fast at dette var veldig alvorlig, og at hun hadde fått mange muligheter til å fortelle. Hun beklaget og beklaget, men det hjalp ikke,» skriver eks-statsministeren.

Han sier også at Ramin-Osmundsen avgang gjorde at han vurderte å hente inn igjen Bekkemellem som statsråd.

«I alle årene etterpå har jeg spurt meg selv om jeg valgte feil. Jeg vurderte også senere å spørre Karita om hun ville bli statsråd på nytt, men det ble med tanken.» skriver Stoltenberg i boken.

Ulovlig brygge



Etter dette håpet Stoltenberg at regjeringen skulle komme seg på offensiven. Men 10. juni 2008 avslørte VG at daværende Senterparti-leder og statsråd Åslaug Haga hadde bygget en brygge ulovlig. Senere ble det avslørt at hun også leide ut et uthus ulovlig. Det ble en mediestorm som varte i flere dager, og 14. juni ble Haga sykmeldt.

FELT AV SKANDALENE: Statsråd og Senterparti-leder Åslaug Haga holdt 19. juni 2008 en pressekonferanse på Radisson-hotellet i Oslo der hun trakk seg som statsråd og partileder. Her sammen med Lars Peder Brekk etter pressekonferansen. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

«Etter at hun ble sykemeldt, mistet jeg kontakten med henne. Jeg ringte, men fikk ikke svar. Heller ikke tekstmeldinger svarte hun på. Jeg hadde en statsråd i krise som ikke svarte på gjentatte henvendelser fra statsministeren. Dette var ikke bra. Terje Riis-Johansen lyktes heldigvis å komme i kontakt med henne. Jeg har alltid snakket godt med Terje. Han fortalte meg at Åslaug vurderte å trekke seg. Jeg ble tvunget til å være passiv tilskuer til det som så skjedde.» skriver den tidligere Ap-lederen, og fortsetter:

«Etter å ha vært utilgjengelig i nesten en uke, holdt Åslaug en pressekonferanse 19. juni hvor hun fortalte at hun ga seg både som statsråd og partileder. Planen om å «stå han av» lot seg ikke gjennomføre. Presset ga henne helseproblemer.» skriver Stoltenberg.

Venne-penger



I mars 2012 måtte også den gang påtroppende SV-leder Audun Lysbakken gå av som statsråd. Også han fra jobben som barne- og likestillingsminister. Hans departement hadde tildelt penger til en organisasjon drevet av en nær venn av Lysbakken – uten at SV-statsråden hadde meldt seg inhabil.

Bakgrunn: Reagerer på tilskudd til selvforsvar

«Søndag 4. mars 2012 hadde jeg en telefonkonferanse med fortrolige rådgivere. Hans Kristian Amundsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Rita Skjærvik og Snorre Wikstrøm var med fra staben min. I tillegg deltok Kjetil Try. Jeg skulle møte Audun og Kristin senere på dagen og trengte råd. Slik jeg så det, var det tre alternativer: Vi kunne slå ring om Audun og beholde ham som statsråd, SV og Audun kunne på egen hånd komme fram til at han måtte gå av, eller vi kunne sette hardt mot hardt og få ham til å trekke seg. Om resultatet ble det siste, var jeg usikker på om SV ville fortsette i regjering.» skriver Stoltenberg.

NY TRIO: Etter valget i 2009 utgjorde lederne for den rødgrønne regjeringens partier Ap-leder Jens Stoltenberg, Senterparti-leder Liv Signe Navarsete og SV-leder Audun Lysbakken. Her fotografert sammen i juni 2013 etter en partilederdebatt i TV 2. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Men løsningen på floken kom på egenhånd fra SV, ifølge Stoltenberg:

«Mens jeg satt i telefonkonferanse på fasttelefonen på hjemmekontoret mitt, ringte mobilen. Det var Audun. Han ville ha en prat på tomannshånd. Raskt avsluttet jeg konferansen, og jeg tok imot Audun kort tid etter. Vi satte oss i de dype, brune lenestolene på kontoret i statsministerboligen med hvert vårt glass med Farris. Audun var beveget. Han hadde hele tida sagt det han trodde var den fulle sannheten, men det dukket stadig opp nye opplysninger. Han så hvor uheldig det måtte se ut utenfra, og da saken om Reform kom opp i tillegg, hadde han kommet til at han måtte trekke seg. Jeg syntes det var trist, men var enig i konklusjonen. Det var under en uke til han skulle velges som SV-leder. Han ville få den verst tenkelige starten.» skriver Stoltenberg.

SVs rare personkabaler



Senere samme år ønsket SV å gjøre omfattende endringer av sitt regjeringslag. Det var endringer som Stoltenberg ikke selv ønsket.

«SV ville endre mannskapet sitt i regjeringen. Bård Vegar skulle bli miljøvernminister, Heikki Holmås utviklingsminister og Inga Marte Thorkildsen skulle overta Barne- og likestillingsdepartementet. Bare Kristin skulle få sitte. Tora Aasland og Erik Solheim skulle ut. Jeg var vant til SVs rare personkabaler, men det de ville gjøre nå, var verre enn vanlig.» skriver han. Erik Solheim var synlig og kompetent og hadde et stort internasjonalt kontaktnett. Jeg skjønte at de ikke lenger ville at han skulle lede to departementer, men at de ville kaste ham helt ut var vanskelig å forstå.» skriver han.

BEGGE GIKK: Eks-statsrådene Hanne Bjurstrøm (Ap) og Erik Solheim (SV) her under klimatoppmøtet i København i 2009 sammen med Jens Stoltenberg. Foto: Helge Mikalsen , VG

Men Stoltenbergs motvilje mot å skulle kaste Erik Solheim ut av regjeringen ble snudd til helt andre følelser da han fikk se hvordan Solheim reagerte på regjerings-exiten.

«Erik ble ikke bare skuffet over å måtte gå. Han ble bitter, og la ikke skjul på at han mente Lysbakkens valg var feil. «De har ofret internasjonal erfaring for en partikabal», sa han på en egen pressekonferanse da skiftet kom 23. mars. Det var trist å se på. Denne dagen hadde SV et desperat behov for å være på offensiven. De måtte få vise fram sine nye statsråder. I stedet valgte Erik å stjele showet. Som statsråd skal du være glad og takknemlig for alle dagene du får. Erik hadde fått over seks år i stolen. Da oppfører du deg ikke slik.» skriver han.

