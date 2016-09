Stoltenberg vurderte å si nei til NATO-jobben

Jens Stoltenberg måtte brått og plutselig bestemme seg for om han ville bli Nato-sjef. Da meldte tvilen seg.

Det kommer frem i Stoltenbergs selvbiografi «Min historie», som lanseres av Gyldendal fredag morgen. VG har fått tilgang på boken, som forlaget selv beskriver som «et stykke norgeshistorie».

I boken forteller en åpenhjertig Stoltenberg om hvordan han lenge vinglet i spørsmålet om han skulle takke ja til den prestisjefylte jobben som NATOs generalsekretær – og at han i tiden før det endelige valget også ble usikker på om han i det hele tatt var klar til å gå av som Ap-leder.

«Jeg var ikke lenger sikker på om jeg virkelig ville trekke meg fra norsk politikk. Jeg merket at jeg var i ferd med å ombestemme meg. Jeg begynte å få lyst til å fortsette som partileder og stille som statsministerkandidat ved valget i 2017. Dessuten var jeg bekymret for hvordan det ville gå med Arbeiderpartiet om jeg gikk av.»

Stoltenberg skriver at han også ble i tvil fordi han var usikker på hvordan partiet ville takle det hvis han forlot skuten.

«Det vanskeligste var spørsmålet om hvordan det ville gå med partiet om jeg gikk av. Jeg hadde brukt hele livet mitt i Arbeiderpartiet. Etter valget hadde vi fortsatt klatringen på meningsmålingene. Ville jeg svikte partiet? Vi hadde utmerkede kandidater til å ta over, men ville en ny person ha autoritet til å få hele partiet til å dra lasset sammen?», skriver Stoltenberg.

I tiden før han fikk en telefon fra statsminister Erna Solberg (H) om at han var ønsket som NATOs neste generalsekretær, hadde han også blitt utpekt som aktuell som generalsekretær i FN.

Det skjedde under et møte med Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen i New York tidlig i januar 2014.

«Denne gangen fortalte han meg at jeg var aktuell som ny generalsekretær i FN. Ban Ki-moons etterfølger skulle velges i 2016. I verdens hovedsteder hadde debatten allerede begynt. Han mente at jeg ville ha støtte i mange land. Hans vurdering var at også Russland ville akseptere det. Kina kunne selvsagt bli et problem etter fredsprisutdelingen til Liu Xiaobo, siden alle stormaktene må være enige i en slik utnevnelse. Terje Rød-Larsen, en veteran i FN-systemet, hadde også fortalt meg at han trodde jeg kunne ha gode muligheter til denne stillingen.» skriver Stoltenberg.

