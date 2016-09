Stoltenberg tar et oppgjør med homoryktene i ny bok: Ble belastende for familien

Ryktene om at han var homofil og hadde flyttet fra kona var belastende for familien, skriver Stoltenberg i sin nye bok. Blant annet fikk barna spørsmål om pappas legning på skolen.

Stoltenbergs selvbiografi «Min historie» ble lansert av Gyldendal fredag morgen, og forlaget selv beskriver boken som «et stykke norgeshistorie».

I boken tar Jens Stoltenberg blant annet et oppgjør med homoryktene som florerte om ham fra 1996–1997.



Ryktene oppsto etter en kinokveld med Kjetil Try høsten 1996. De skulle se James Bond, men filmen var utsolgt. I stedet endte de på den romantiske filmen «Broene i Madison County».

– Du skal ha med deg kona di på filmer som dette, hvisket en forbipasserende kvinne til Stoltenberg i køen.

– Nei, jeg har med meg vennen min, jeg, svarte Stoltenberg.

Kort tid etterpå visste «alle» at Stoltenberg var homofil.

Han skriver at rykteflommen ble så intens at den gikk ut over barna, foreldrene hans og kona Ingri.

«Ryktene om at jeg hadde flyttet hjemmefra begynte å bli belastende for familien. Karin og Thorvald fortalte at de stadig fikk høre dem. Barna mine var åtte og fem år, og de begynte å få spørsmål både på skolen og av venners foreldre.»

«Alle sier at du er homofil»

OPPGJØRET: Jens Stoltenberg vier mye plass i sin nye bok " Min Historie" til homoryktene som florerte om ham i 1996-97. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Stoltenberg fikk høre om ryktene fra TV2 journalist Jan Øyvind Helgesen.

«Alle snakker om deg, så jeg synes det er riktig at jeg forteller det til deg, vi er jo gamle venner. Alle sier at du er homofil. Jeg tenkte bare du burde få vite om det,» sa journalisten.

I begynnelsene tok Stoltenberg lett på ryktene. Overrasket, men ikke særlig bekymret. Men pratingen fortsatte. Både journalist Helgesen og regjeringskollega Sissel Rønbeck fortalte at «alle snakker om det».

Han husker en telefonsamtale med Rønbeck godt. Hun ringte en kveld Stoltenberg satt hjemme sammen med kona Ingrid.

«Mange tror det er sant, Jens. Om det stemmer, kan du bare si det som det er. Vi er mange som skal støtte deg.» Jeg var forvirret. «Mange tror hva da?» spurte jeg. «At du er homofil og ikke bor sammen med Ingrid lenger», var svaret.

Stoltenberg benektet ryktene ovenfor både partikollegaer og media. Ventet på at stormen skulle gå over. Det gjorde den ikke.

STÅR SAMMEN: Jens Stoltenberg er tydelig på at kona Ingrid Schulerud er hans livs store kjærlighet i sin nye bok Foto: Kyrre Lien , VG

Ryktene tok ikke slutt



I ukene og månedene som kom ble Stoltenberg konfrontert fra alle hold. Ryktene om at han hadde flyttet sammen med kjente menn som Kjetil Try og Stein Erik Hagen kom fra alle kanter.

Stoltenberg begynte å bli frustrert.

«De spurte ikke, men slo det fast som et faktum. Ingenting var sant. Forholdet mellom meg og Ingrid var godt. Jeg bodde hjemme, leverte barn på skole og i barnehage og handlet på nærbutikken som vanlig. På årsmøtet i Sogn og Fjordane Arbeiderparti hvor jeg hadde innledet, fikk jeg nesten ikke fred. Under årsmøtefesten la den ene delegaten etter den andre armen rundt meg og fortalte at jeg var en fin kar, og at det ikke gjorde noe at jeg var homofil. Jeg fikk ikke snakket om annet hele kvelden.»

Partikollegaene begynte å bli irriterte på ham. Hvorfor ville han ikke stå fram? Skjønte han ikke at han sviktet de homofiles sak ved å holde meg i skapet?

Forsvarte familien under intervju



Av prinsipp hadde Stoltenberg bestemt seg for aldri å snakke med media om noe så privat som seksuell legning. Denne saken fikk ham til å snu om på det. Til slutt ga Stoltenberg etter for presset fra VG-journalist Erik Mosveen og stilte opp til intervju.

«Jeg mente fortsatt at det var prinsipielt feil å kommentere rykter, men dette gikk ikke lenger. I intervjuet med VG slo jeg fast at «Det er litt underlig stadig å få høre at jeg har flyttet fra henne jeg har bodd sammen med i snart tyve år. Enda rarere er det å bli fortalt at jeg har flyttet sammen med en lang rekke navngitte personer av både det ene og det andre kjønn. Dessuten er det litt slitsomt for familien at folk tror vi ikke lever sammen lenger. Da stoppet det.»