Stoltenberg om forholdet til Jagland: – Thorbjørn og jeg har aldri vært nære, personlige venner

Jens Stoltenberg angrer ikke på at han åpnet opp om striden med Thorbjørn Jagland i sin nye bok. Poenget var å skrive om både gode og dårlige opplevelser, forteller han.

I boken «Min historie», som ble lansert fredag, skriver tidligere statsminister og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg detaljert om den bitre maktkampen mellom ham og Thorbjørn Jagland, som varte frem til 2002.

– Jeg synes jeg har et godt forhold til Thorbjørn i dag, og at vi, etter de vanskelige årene spesielt på begynnelsen av 2000-tallet, etablerte et godt samarbeid igjen, sier Stoltenberg.

Mer om boken: Gikk bak Jaglands rygg med hemmelige møter

Treffes fremdeles i ulike sammenhenger



På spørsmålet om de to omgås utenom offentlige arrangementer i dag, og har snakket ut om striden, svarer han:

– Thorbjørn og jeg har aldri vært nære, personlige venner. Det var vi heller ikke da vi møttes i Arbeiderpartiet på 70-, 80-tallet. I dag treffer jeg ham fremdeles i ulike sammenhenger, sier Stoltenberg til VG.

Han innrømmer at årene da han og Jagland ikke klarte å samarbeide, var vonde.

– Det ble en vond runde. Det var vondt for Thorbjørn, det var vondt for meg og vondt for Arbeiderpartiet.

Les også: Slik vurderer Stoltenberg den nye Ap-ledelsen

MIN HISTORIE: Jens Stoltenberg understreker at boka han har skrevet handler kun om ham, og at han har forsøkt å være helt åpen. Foto: Frode Hansen , VG

Jagland har ikke lest boken



I sin første reaksjon på den oppsiktsvekkende boken «Min historie» skriver Jagland i en sms til VG:

TAR OPPGJØR: – Jeg prøver å gå i meg selv og se på hva er det jeg kunne gjort annerledes, sier Stoltenberg om striden med Jagland. Foto: Frode Hansen , VG

– Det har aldri passet for meg å forklare hva som virkelig skjedde forut for at jeg trakk meg som Arbeiderpartiets leder. Jeg ville ikke gjøre det da Stoltenberg var statsminister og jeg Stortingets president. Jeg ville ikke gjøre det nå når vi leder to store internasjonale organisasjoner.

Såvidt VG forstår, så har ikke Jagland fått forhåndsinformasjon om bokutgivelsen, eller fått lese det som omhandler ham selv på forhånd. Til dette svarer Stoltenberg:

– Jeg har prøvd å være så tilgjengelig jeg kan i forhold til å tilby boken til dem som burde ha tilgang til å lese den.

– Jagland kritiserte deg i går for å publisere denne boken nå, når dere begge er ledere for internasjonale organisasjoner. Forstår du denne kritikken?

– Dette er en bok jeg har jobbet med siden 2007. Jeg jobbet mye med boka fra jeg gikk av som statsminister i 2013 til jeg begynte i NATO i 2014. Jeg syntes det er en fin tradisjon i Norge at statsministere skriver om sin tid. Jeg har skrevet om min, og jeg mener at det er et poeng at det ikke foreldes for mye det som omtales i boka.

– Du forstår ikke kritikken til Jagland?

– Som sagt, jeg mener det er en god tradisjon at man skrive politiske biografier, og det er det jeg har gjort her. Jeg sier ikke at jeg er objektiv i boka, men jeg tar også mitt ansvar for ting som har gått galt og arbeidsforhold som ikke har fungert.

Fra boken: Derfor måtte eks-statsrådene gå fra Stoltenbergs regjeringer

Samarbeidet kollapset



I boka forteller Stoltenberg hvordan han deltok på hemmelige møter i private hjem, mens en uvitende Jagland ble «stadig mer innadvendt», «svært konfronterende» og tolket all uenighet som «kritikk og personangrep».

– Jeg var hans nestleder i ti år, og gjennom alle de ti årene gjorde jeg alt jeg kunne for at det samarbeidet skulle fungere. Det var ikke noe jeg ønsket mer enn at det skulle fungere. Men de siste av de årene sluttet det samarbeidet å fungere, og jeg gjorde de valgene jeg gjorde, sier Stoltenberg.

Feiden startet i 1992 da Jagland ble leder i Arbeiderpartiet etter at Gro Harlem Brundtland trakk seg. Knivingen startet allerede på landsmøtet det året, og vedvarte fram mot Jaglands famøse krav om 36,9 prosent oppslutning for å fortsette som statsminister – noe som førte til maktskifte i 1997.

Etter et påfølgende katastrofalt lokalvalg trakk han seg som statsministerkandidat til fordel for Stoltenberg, før han trakk seg som leder i 2002.

Les anmeldelsen av boka: «Høyst lesverdig»