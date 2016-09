Stoltenberg holdt hemmelig møte bak ryggen på Jagland

Jens Stoltenberg og sentrale Ap-medlemmer var illojale mot partilederen og gikk bak hans rygg for å redde partiet, skriver Stoltenberg selv i sin nye bok.

Stoltenbergs selvbiografi «Min historie» lanseres av Gyldendal fredag morgen, og VG har fått tilgang på boken forlaget selv beskriver som «et stykke norgeshistorie».

Den inneholder oppsiktsvekkende og detaljerte beskrivelser av den bitre maktkampen mellom Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland fram mot 2002.

Det var i 2001 at Stoltenberg skjønte at han sto foran valget: Enten å bli både partileder og statsminister, eller å trekke seg ut. Det var da han begynte å gå bak Jaglands rygg.

På det tidspunktet var Stoltenberg statsministerkandidat og Jagland partileder, og Ap hadde gått på et sviende nederlag. Utad tok Stoltenberg på seg skylden, men ifølge boken oppfattet han det selv slik at Jagland hadde lagt skylden på ham og regjeringen.

Jagland var ikke kjent med innholdet i boken da VG forsøkte å var i kontakt med ham torsdag ettermiddag.

– Så konspirasjoner



Med avisene fulle av lekkasjer og anonyme kilder ble ikke den pressede stemningen internt i partiet bedre. Et VG-oppslag etter valgnederlaget fortalte at flere statsråder hadde kontaktet Stoltenberg og bedt ham stille som leder mot Jagland ved neste landsmøte.

Sakene førte til store samarbeidsproblemer i partiledelsen, ifølge Stoltenberg, og Jagland skal stadig ha blitt vanskeligere å forholde seg til.

«Jeg mener Thorbjørn så konspirasjoner som ikke var der. Han var overbevist om at noen sto bak og ville ha ham vekk. Det gjorde at han kunne bli konfronterende og tolke verden rundt seg på verst mulig måte. Velmente råd ble sett på som kritikk. Kritikk ble sett på som angrep.», skriver Stoltenberg mot slutten av kapitelet.



Møttes i hemmelighet



Men Jagland hadde delvis rett. Stoltenberg skriver åpenhjertig at han og sentrale partimedlemmer opptrådde illojalt mot partilederen etterhvert som lederstriden eskalerte. I boken skriver Stoltenberg at det var for å redde partiet:

«Vi hadde vært lojale i ni år. Nå greide vi det ikke mer».

Stoltenberg beskriver hvordan han og de mest sentrale tillitsvalgte i partiet bevisst valgte å gå bak ryggen på Jagland frem mot sistnevntes avgang som partileder i 2002.

Et hemmelig møte skal ha foregått i Jan-Erik Larsens leilighet på Bislett i Oslo:

«Vi passet på ikke å bli sett sammen da vi ankom denne leiligheten. Vi kom fra forskjellige retninger og på forskjellige tidspunkter. Flere av oss hadde kjente ansikter, og vi var redde for at noen skulle mistenke oss for å komme sammen for å fraksjonere. Og det var nettopp det vi skulle.»

Illebefinnende



Under partiets sentralstyremøte i januar 2002 ble det heller ingen avklaring i den bitre lederstriden. Derimot stilte både Jagland og Stoltenberg seg til disposisjon. Sammen presenterte de dette på en pressekonferanse, som Stoltenberg oppsummerer slik i boken:



«Thorbjørn var rasende etter pressekonferansen. Han mente jeg ikke hadde holdt meg til det vi var enige om. Jeg ble forbannet. Det var jo jeg som hadde holdt meg til teksten.»



Dagen etter ble Jagland kjørt til Rikshospitalet etter å ha fått et illebefinnende på kontoret.



«Presset hadde vært hardt, nærmest umenneskelig på Thorbjørn over lang tid. Jeg hadde vondt av ham, og ga beskjed til sykehuset om at jeg gjerne ville besøke Thorbjørn når han var klar for det. Det skulle gå flere uker før vi snakket med hverandre igjen.», skriver Stoltenberg.



En vanskelig tid

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte innholdet i boken, som kommer med en rekke nye detaljer om det som er blitt stående som den bitreste politiske feiden i nyere norsk historie.

Feiden startet i 1992 da Jagland ble leder i Arbeiderpartiet etter at Gro Harlem Brundtland trakk seg. Knivingen startet allerede på landsmøtet det året, og vedvarte fram mot Jaglands famøse krav om 36,9 prosent oppslutning for å fortsette som statsminister – noe som førte til maktskifte i 1997.

Etter et påfølgende katastrofalt lokalvalg trakk han seg som statsministerkandidat til fordel for Stoltenberg, før han trakk seg som leder i 2002.



Det var i sommer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg annonserte at han hadde skrevet ferdig boken sin. Selvbiografien har fått tittelen «Min historie» og slippes av Gyldendal klokken 08.00 fredag morgen.

Stoltenberg skulle egentlig holde pressekonferanse om boken fredag, men deltar i stedet i begravelsen til Israels eks-statsminister Shimon Peres.

