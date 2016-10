Stoltenberg angrer på at Kongen ikke fikk dele ut krigsmedaljer: – En feil

Under veterandagen i 2011 reagerte mange på at Kong Harald ikke var til stede – en beslutning Jens Stoltenberg hadde vært med å ta. En feilvurdering, sier han i dag.

«Kongen ble lei seg», «skammelig at kongen ikke var til stede» og «general refser Jens» lød overskriftene i dagene etter 8. mai 2011.

– Jeg har samarbeidet mye med Kong Harald opp gjennom årene og det har alltid vært veldig bra, men denne gangen gikk det galt, sier Jens Stoltenberg til VG.

I 2011 ble utmerkelsen «Krigskorset» delt ut med sverd til veteraner for første gang siden andre verdenskrig. I januar det året ble det bestemt at utmerkelsen skulle gå til spesialsoldatene Trond Bolle, Eirik Johan Kristoffersen og Jørgen Lian.

Året før hadde regjeringen – med Stoltenberg i spissen – gjeninnført veterandagen, for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Merkedagen ble lagt til 8. mai, frigjøringsdagen. Dette var den aller første markeringen.

– Hele ideen var at vi som bestemte at Norge skulle sende soldater til Afghanistan også var de som anerkjente dem for den jobben de hadde gjort, forklarer Stoltenberg.

I sin nye bok «Min historie» forteller den tidligere statsministeren om diskusjonene som foregikk i dagene før markeringen. Det var ikke bestemt hvem som skulle dele ut medaljene, og kort tid før 8. mai fant Stoltenberg ut at ingen hadde spurt kongen om han ville delta.

«Jeg trodde at Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor og Slottet hadde avklart hvordan dette arrangementet skulle foregå. Det hadde ikke skjedd.»

Stoltenberg ba derfor om et møte med Kong Harald. Det fant sted på slottet noen dager før 8. mai.

«Jeg forklarte hvordan vi tenkte at arrangementet skulle være. Kong Harald understreket at han ville gjøre som jeg bestemte, men han sa at noen i Forsvaret mente det kanskje var riktig at han foretok denne utdelingen. Vi var begge opptatt av ikke å overprøve den andre. Jeg syntes det var fint at storting og regjering tydelig fikk gitt anerkjennelse til veteranene, siden vi var politisk ansvarlige. Jeg forsto det slik at kongen respekterte det, og at vi var enige om at forsvarssjefen delte ut medaljene på vegne av kongen – på samme måte som året før.»

Stoltenberg: – Jeg ser at det ble feil den dagen

I boken skriver Stoltenberg at han i tiden etterpå har lurt på om han burde ha oppfattet hint fra Kong Harald om at han ønsket å være til stede.

«Flere understreket at det er umulig for kongen å si nei til en statsminister. Og det er noe i det. Derfor hadde jeg sett etter signaler på at han egentlig ønsket å gjøre dette selv, men oppfattet at vi var enige. Kunne jeg likevel ha tolket ham feil?»

Kongens fravær satte sinne i kok hos flere profilerte krigsveteraner og forsvarstopper. I et leserinnlegg i VG 14. mai gikk brigader Arild Dregelid til frontalangrep på regjeringen for å ha utelatt Kong Harald fra veterandagen.

– Jeg ser at det ble feil den dagen, i forhold til at kongen skulle vært der. Det er ett av mange eksempler på at jeg har gjort feilvurderinger, innrømmer Stoltenberg.

– Angrer du på at du ikke inviterte Kong Harald den gangen?

– Her gjorde jeg en feil – jeg vurderte det feil. Noen dager etter markeringen ble det en diskusjon rundt dette og jeg så at det var blitt feil, og vi la om ordningen. I ettertid er jeg glad for at vi fikk mye på plass i forhold til oppfølging av soldater i Afghanistan og veteraner. Det står igjen, selv om det kom skjevt ut første gangen.

