Slik vurderer Stoltenberg den nye Ap-ledelsen

Da Jens Stoltenberg tok NATO-jobben forlot han norsk politikk og Arbeiderpartiet. Slik beskriver han de som tok over i sin nye bok.

Fredag morgen slippes Jens Stoltenbergs selvbiografi «Min historie». VG har fått tilgang på boken, hvor den tidligere Ap-lederen blant annet gir et innblikk i hvordan han ser på sine tre arvtakere i partiet.

I boken skriver Stoltenberg også om det han mener er grunnene til at det var Jonas Gahr Støre som ble partiets neste leder - og ikke Trond Giske eller Hadia Tajik.

«Jeg var irritert. Og imponert.»

HISTORISK: Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og nyutnevt kulturminister Hadia Tajik (Ap) på Slottsplassen i september 2012. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Hadia Tajik ble valgt inn på Stortinget for Oslo Arbeiderparti i 2009 – og allerede på et av de første gruppemøtene i partiet gikk hun friskt ut.

Etter at Stoltenberg hadde skrytt av alt de hadde fått til, var Tajik ifølge boken den eneste som tok ordet – og arresterte Ap-lederen på at han skrøt av at partiet hadde fått gjennomslag for et forslag som ikke sto i partiprogrammet deres.

«Det Hadia gjorde, var egentlig helt utilbørlig. Hun var rykende fersk stortingsrepresentant, av de yngste og minst erfarne. Nå lekset hun opp for statsministeren. Alle i salen visste at hun nettopp hadde vært min rådgiver, og at jeg hadde engasjert meg for å få henne på Stortinget. Jeg var irritert. Og imponert. Jeg skjønte at når hun kunne ta meg slik, kunne hun også gjøre det samme med politiske motstandere som ikke hadde gjort hjemmeleksen sin.»

Bare tre år senere ble hun historisk da hun i september 2012 ble utnevnt som ny kulturminister, som både tidenes yngste statsråd og første muslim i regjering.

«Hadia var skarp, arbeidssom og så hva som kunne gi gode oppslag i mediene», skriver Stoltenberg i boken.

Valget av den unge statsråden var likevel ikke ansett som trygt.

«Det har hendt at jeg har vært usikker på valgene mine. [...] Det var dristig å utnevne 29 år gamle Hadia Tajik til kulturminister.», skriver Stoltenberg, som konkluderer med at den nåværende Ap-nestlederen klarte seg bra.



«Egenrådig og sta»



KLEMTE TIL: Trond Giske og Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2015. Foto: Helge Mikalsen , VG

Tajiks nestlederkollega Trond Giske blir av Stoltenberg beskrevet som et stort politisk talent og en valgkampmaskin, men også som en mann som har et ønske om kontroll som «noen ganger har gått for langt».

«Denne siden av Trond var en viktig årsak til at han ikke ble valgt til Arbeiderpartiets sentralstyre første gang han stilte, og til at han var omstridt som nestlederkandidat i 2002.», skriver Stoltenberg.

Likevel mener Stoltenberg å spore en forandring hos Giske da de satt i regjering sammen:

«Som statsråd kunne han til tider være både egenrådig og sta, men han var blitt roligere og mer samlende, og han var en av de aller beste til å utvikle og presentere politikk.»

Ifølge Stoltenberg var imidlertid spørsmålet om Giske hadde forandret seg til å bli samlende nok. I en diskusjon om hvem som skulle bli ny parlamentarisk leder i 2012 skriver Stoltenberg følgende:

«Det er en viktig posisjon i et regjeringsparti. Jeg tenkte på Jonas. Siden Bjarne Håkon gikk ut av politikken, hadde lista over mulige partiledere blitt stadig kortere. Jonas var på topp. Han hadde briljert som utenriksminister, og vist både i regjeringen og i mediene at han kunne mye mer enn utenrikspolitikk. Jonas sto sterkere enn både Raymond og Helga, og var mer samlende enn Trond.»

Valget av ny partileder i 2014 var i realiteten avgjort før det begynte, skriver Stoltenberg. Alle pekte på Støre, og Giske hadde gjort det klart at han ikke var aktuell som ny leder.



«Et oppkomme av ideer, refleksjoner og betraktninger»

POLITIKK I DET FRI: I boken forteller tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg om mange turer i Oslo-marka med nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre. Her er de sammen på Sognsvann sommeren 2014. Foto: Roger Neumann , VG

Da Stoltenberg ble statsminister for første gang i mars 2000 var det med Jonas Gahr Støre som sin stabssjef.

«Jeg hadde møtt ham på et par fester på slutten av 1980-tallet, og jeg hadde merket at han var et oppkomme av ideer, refleksjoner og betraktninger.».

Stoltenberg skriver videre at de to raskt ble bedre kjent.

«Han skrev taler, diskuterte strategi og ble min nærmeste rådgiver. Han hadde også blitt en god venn.»

NATO-lederen levner også liten tvil om at han er fornøyd med at det var nettopp Støre som tok over partiroret da han selv trakk seg som Ap-leder.

«Da Jonas var blitt valgt og sto på talerstolen, var det tydelig at det var partiets leder som sto der. Han holdt en sterk tale, signaliserte både kontinuitet og fornyelse – og viste med hele seg at han var klar.»