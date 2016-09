Jens Stoltenberg er flere ganger blitt beskyldt for å være konfliktsky og unnvikende som leder. I boken skriver han at han tar konflikter når han må.

I boken «Min historie» som kom ut fredag, forteller Jens Stoltenberg blant annet om den bitre striden i Oslo Arbeiderparti tidlig på 90-tallet.

Som leder i landets største partilag ble han «en makteskøs tilskuer» til at partiet valgte Tore Larsen som ny partisekretær i Oslo.

Stoltenberg skriver at Larsen etterlyste mer sosialisme i partiet. Larsen, som i motsetning til Jens var EU-motstander, kritiserte også regjeringens sysselsettingspolitikk åpenlyst og varslet et opprør mot Gro Harlem Brundtland, ifølge boken.

Jens Stoltenberg viste at han gjerne vegrer seg i det lengste med å ta en konflikt med et annet menneske, men at han gjør det til slutt.

Reagerte på fraksjonsvirksomhet



«Jeg hadde bestemt meg. Møtet måtte velge mellom Tore Larsen og meg. Jeg kunne

ikke fortsette som leder om han var sekretær. Det holdt ikke med løfter om at han skulle skjerpe seg. Noen dager før var Larsen kommet i søkelyset på ny. Han hadde invitert til et åpent møte, hvor bare kjente og profilerte EF-motstandere skulle innlede. Møtet var lagt dagen før oslopartiets årsmøte, som også skulle ta stilling i EF-spørsmålet. Det var vanskelig ikke å se dette som fraksjonsvirksomhet.

Jeg er en person som i det lengste prøver å få et samarbeid til å fungere. Det er bedre å unngå konflikter enn å oppsøke dem. Personkamper er sjelden konstruktive. De fører til splittelse og må ende med klare vinnere og klare tapere. Derfor tar jeg slike kamper bare når jeg må. Nå måtte jeg.»

Tore Larsen trakk seg som partisekretær i Oslo Ap bare noen måneder senere.

Larsen: Han er konfliktsky



Larsen er overrasket over at VG kontakter ham og forteller at han er viet betydelig omtale i Jens sin biografi.

– Jeg trodde dette var glemt. Men det er selvsagt feilaktig slik han formidler det i boken. Ja – det var tidvis harde tak i Oslo Ap, men vår side i saken spilte med fullstendig åpne kort, sier Larsen.

– Vi var ærlige på det vi ønsket oss: å nå ut til en bredere base i partiet som vi opplevde at Ap var i ferd med å miste. Det var en sterk misnøye i partiet, og med god grunn mente vi. Bakgrunnen for konflikten beskriver han for så vidt helt riktig, men i den grad det var fraksjonsvirksomhet var det på hans side, fortsetter han.

Etter å ha lest den lille delen av boken som omhandler ham selv er Larsen uenig i konklusjonen, og kaller Stoltenberg konfliktsky. Han understreker likevel at han ikke bærer nag:

– Jeg har opplevd Jens som en meget sosial og vennlig person, men han har klare tendenser til å være konfliktsky. Jeg opplevde merkelig nok aldri samarbeidsproblemer med ham, selv når de verste konfliktene pågikk, sier Larsen.

Lett å undervurdere



Jens Stoltenberg skriver selv om sin lederstil som statsminister.

«Ikke alle har vært like fornøyd med min lederstil. Ingen har sagt det til meg direkte, men jeg har lest om tidligere statsråder som har vært kritiske. Noen har skrevet bøker. Det har vært hevdet at jeg skjærer for lite gjennom, viker unna personkonflikter, har vært lite støttende i offentligheten, og at jeg ikke har fulgt godt nok opp hver enkelt statsråd. Jeg har reflektert over kritikken, og jeg har gjort mine feil. Samtidig er virkeligheten ofte mer komplisert enn det kritikerne gir uttrykk for. Om en statsminister gjør det til en vane å skjære gjennom og prøve å diktere beslutninger i en koalisjonsregjering, bygger det ikke tillit i koalisjonen. Det er lett å undervurdere hvor viktig det er å bruke tid på prosesser, spesielt i en regjering med flere partier,» skriver Stoltenberg.

Blant andre har tidligere Ap-statsråd Grete Knudsen omtalt Jens som konfliktsky.

Det samme har forfatter og presseveteran Thor Viksveen skrevet om Stoltenberg.

Nåværende stortingsrepresentant Jette Christensen kalte Jens en feig liten pappagutt da hun var på AUF-leiren på Utøya for 14 år siden.

Oppsøker ikke konflikter



Jens Stoltenberg er åpen om at han ikke oppsøker personkonflikter.

«Personkonflikter tar jeg når jeg må, men jeg søker dem ikke. Få har levd med og

håndtert flere og mer dyptgående personkonflikter enn meg, så jeg vet hvor

ødeleggende de kan være. I politikken er du nødt til å arbeide sammen med mennesker som er veldig ulike deg selv. Som oftest er dette positivt. Ulike personer kan utfylle og utfordre hverandre. Jeg kan reagere når en statsråd eller annen nær medarbeider er for kjapp, kommer med uttalelser jeg mener er ukloke eller ikke respekterer beslutninger som er tatt. Noen ganger har jeg tatt det opp med vedkommende, andre ganger har jeg latt det passere, men jeg prøver å gjøre meg raskt ferdig med saken, og jeg har stadig hevet terskelen for hva jeg lar meg irritere over,» skriver Jens i boken sin.

Noen av statsrådene har etterlyst tettere oppfølging fra ham.

« Jeg kunne helt sikkert ha fulgt enkelte av dem bedre opp, men jeg hadde 18–19 statsråder, og et ekstremt tett program. Selv enkelte av statsrådene har nok ikke helt forstått hvor presset på tid en statsminister er.»

