Jens Stoltenberg i ny bok: Valla nektet å slippe meg inn

I kapittelet «Sammen er vi dynamitt» forteller Jens Stoltenberg om den gang tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla var så sint på ham at hun ikke ville slippe ham inn da han ringte på døren hennes.

Episoden utspilte seg i 2005 da regjeringen forsøkte å få vedtatt pensjonsreformen. Jens Stoltenberg var på vei fra Gardermoen til Oslo i statsministerbilen han disponerte. Underveis pratet han pensjon med Gerd-Liv Valla, som på det tidspunktet var LO-leder, i telefonen.

Tonen ble etter hvert amper, og Valla, som Stoltenberg mener har temperament, var angivelig sint på ham. Til slutt ba han sjåføren kjøre hjem til henne, slik at de kunne snakke sammen ansikt til ansikt.

« Da jeg sto utenfor leiligheten hennes og ringte på, nektet hun å slippe meg inn. Hun ga beskjed gjennom døra om at hun ikke ville snakke med en så vrang fyr som meg.»

Til slutt slapp hun likevel inn statsministeren, og de to fikk skværet opp.

«Selvbevisst og firkantet», men fant tonen

BOK: «Min historie» er navnet på Jens Stoltenbergs bok, som kom ut i dag.

I kapittelet omtaler Stoltenberg den tidligere LO-sjefen som «selvbevisst og firkantet». Han skriver at hun hadde behov for anerkjennelse, oppmerksomhet og plass.

Blant annet forteller han at hun gjerne ønsket å tale først, eller å gå først inn i på et møte. Ifølge ham selv er han en fleksibel person, slik at dette ikke var noe problem for ham. Fleksibilitet tilbake hevder han derimot at han ikke opplevde ofte.

Han antyder også at Valla som LO-leder var opptatt av å vise at hun hadde makt. Særlig mener han dette kom opp da hun gikk i strupen påregjeringen i debatten om sykelønn i 2006.

Men han skriver også at Valla var åpen og direkte, noe han likte, og at de to fant tonen. Blant annet gikk de mange turer i skogen sammen, der de kunne snakke fritt til hverandre om viktige saker som opptok både regjeringen og LO.

Vallas lederstil

Stoltenberg skriver lite om Gerd-Liv Vallas lederstil. Ifølge ham gjorde hun en god jobb da hun var justisminister, men han skriver likevel at han var blitt fortalt, av Øystein Mæland, at hun var en krevende sjef i departementet.

Til tross for at Gerd-Liv Valla i 2007 måtte gå av som LO-leder etter en betent strid med Ingunn Yssen rundt hennes lederstil, er dette eneste gangen den daværende statsministeren skriver noe konkret om dette i boken, som har fått navnet «Min historie».

Riktig nok omtaler han feiden mellom Valla og Yssen, som tidligere hadde vært gift med Stoltenbergs nære venn og samtalepartner, Kjetil Try, men han skriver ingenting om hva han selv tenkte om striden, eller lederstilen til Valla.

Han beskriver bare nøkternt at « I stedet for å håndtere det som en personalsak, hvor man er knapp i kommentarene, valgte Gerd-Liv å slå tilbake.»

Bakgrunn for striden var at Yssen, som var internasjonal sekretær i LO, hevdet i et VG-oppslag at hun ble mobbet av Valla, og at hun derfor hadde sagt opp stillingen sin.

«Hun innrømmet ingen feil», slår Stoltenberg tørt fast, om Vallas håndtering av saken.

Valla: – Ikke behov for å kommentere



Gerd-Liv Valla skriver i en tekstmelding til VG at hun ennå ikke har lest boken, og at det viktige er hva som skrives om politikken og sakene de kjempet sammen om og mot hverandre. Det ønsker hun å lese om i ro og mak.

Hun viser også til at hun selv har skrevet om denne perioden i sin egen bok. Det samme har historikere.

– Hva som ellers kommer av personomtaler og lignende har jeg ikke behov for å kommentere. Vi alle skriver om de vi har jobbet sammen med. På godt og vondt, skriver Valla i tekstmeldingen.

I sin bok, «Gi meg de brennende hjerter», skrev Valla at Stoltenberg ikke stilte opp når det brant. «Takken fra Jens var en kald skulder», skrev hun om hvordan hun mente statsministeren håndterte Yssen-saken og hennes egen avgang.

I boken sin beskrev hun Jens Stoltenberg som hyggelig og omgjengelig, men hun beskrev ham også som fomlete, svak og forbanna i enkelte sammenhenger.