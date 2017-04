Andhøy tapte ankesak – dømt til betinget fengsel

Polfarer og eventyrer Jarle Andhøy er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter at han tapte ankesaken mot Norsk Polarinstitutt.

Hålogaland lagmannsrett har også idømt Andhøy en bot på 45.000 kroner, i tillegg til at han må dekke sakskostnader med 10.000 kroner, melder NRK.

Retten har gitt Polarinstituttet medhold i at Andhøy ikke hadde de nødvendige tillatelsene i forbindelse med en seiltur til Antarktis.

Andhøy påpekte at han hadde tillatelse fra argentinske myndigheter, noe som førte til at han ble frikjent under dissens i tingretten.

Dette sa han den gang: Jakten på «Berserk» fortsetter

Les også: Her trosser Jarle Andhøy norske myndigheter for tredje gang

Den gangen mente retten riktignok at den argentinske tillatelsen ikke var tilstrekkelig, men at Andhøy hadde grunn til å stole på at den kom fra rett organ.

Lagmannsretten kom altså til en annen konklusjon i dommen, som ble forkynt fredag.

– Han er overrasket over at lagmannsretten har vært så sikker på hva som er riktig organ i Argentina når det gjelder seilingstillatelse i Arktis. Bevisførselen var heller ikke tung, sier Andhøys advokat, Brynjar Østgård.

Han sier de er overrasket over at retten ikke har trodd på at Andhøy handlet i god tro.

Andhøy ønsker å ta saken videre til Høyesterett.