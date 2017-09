Japansk avis: USA og Nord-Korea planlegger samtaler i Norge

USA og Nord-Korea forsøker å få til uformelle samtaler i Norge i oktober, melder en japansk avis.

Avisa The Asahi Shimbun siterer kilder i både USA og Sør-Korea som sier at amerikanske nåværende og tidligere tjenestemenn, samt eksperter på Nord-Korea, vil komme.

Nord-Korea skal på sin side sende sin byråsjef for Nord-Amerika, Choi Sun-hee. USA presser imidlertid på for at nordkoreanerne skal sende folk fra et høyere nivå, som første viseutenriksminister Kim Kye-gwan eller viseutenriksminister Han Song-ryol, skriver avisa.

På amerikansk side er det også ønsket at tjenestemenn fra USAs utenriksdepartement deltar.

Nord-Korea bekrefter: Har testet hydrogenbombe

Andre gang

Møtet skal følge avisa finne sted i midten av oktober. Om opplysningene stemmer, kan det være andre gang partene møtes i Norge i år. Også i mai var det en rekke spekulasjoner om samtaler med Nord-Korea på norsk jord.

Ifølge Asahi Shimbun møtte byråsjef Choi USAs spesialrepresentant for Nord-Korea, Joseph Yun, i Oslo i mai for å diskutere frigivelsen av amerikaneren Otto Warmbier fra nordkoreansk fangenskap.

Warmbier ble løslatt i juni, men døde kort tid etter.

Les også: Trump: Vi er klare til å avfyre

Iskaldt

USAs mål med samtalene skal være å få satt en stopper for Nord-Koreas atomvåpenprogram, noe nordkoreanerne hittil har avvist. Hensikten er også å løse opp spenningen mellom de to landene og unngå et militært sammenstøt.

Forholdet mellom USA og Nord-Korea har de siste månedene vært på frysepunktet etter at Nord-Korea har gjennomført flere rakettoppskytinger og prøvesprenginger, blant annet av det landet selv hevder er en hydrogenbombe.

I tillegg har ordkrigen mellom leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump spisset seg kraftig til. Den siste tiden har de to slynget fornærmelser som «mentalt forstyrret senil gamling» og «gærningen» mot hverandre.

Det store overblikket: Slik ville en krig mellom Nord-Korea og USA sett ut

UD vil ikke kommentere

Ifølge den japanske avisa er det imidlertid mulig at Nord-Korea ikke vil delta i samtalene så lenge de forsøker å utvikle raketter med atomstridshoder som kan nå helt til USA.

Det var Dagbladet som først brakte nyheten i Norge. Overfor avisa avslår Utenriksdepartementet å kommentere saken.

– Fra UDs side ønsker vi ikke å kommentere på eventuelle roller for Norge i fred- og forsoningsarbeid, skriver UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i en epost til Dagbladet.