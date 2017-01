Slik skal Mæland lokke japanere til Norge

Næringsminister Monica Mæland er i Japan for å sørge for at du kan fly direkte til landet på andre siden av kloden.

– Et av de viktigste målene med min tur til Japan er å bidra til at det kan bli opprettet en direktelinje mellom Norge og Japan. Vi kan lokke med at trafikken fra Japan til Norge økte med hele 14 prosent i fjor. Det betyr at det er stor interesse i Japan for å komme til Norge, sier Mæland på telefonen fra Japan.

Turistene: Bidro til rekord

Nordlys

Hun deltok tirsdag på en stor konferanse, hvor japansk reiseliv og næringsliv var tilstede.

– 80 reiselivsaktører satt i salen og fikk se fantastisk nordlys, strålende bilder fra Lofoten, den norske fjellheimen, våre fjorder og fra Oslo og Bergen. Det å oppleve nordlyset, eller aurora som de kaller det i Japan, er en helt fantastisk opplevelse mange japanere gjerne drar verden rundt for å oppleve. I Norge kan de kombinere nordlysturisme med andre fantastiske naturopplevelser.

– Hva gjør dere konkret for å få til en direkte flygning?

– Det gjelder å overbevise japanske flyselskaper om at trafikkgrunnlaget er godt nok. Det er også viktig for norsk lakseeksport til Japan, slik at fisken kommer raskere frem.

Charter



Hun sier krefter i Bergen jobber for en direkterute dit og at også Tromsø er veldig aktiv for å hente japanske turister.

Administrerende direktør Øystein Hasaas ved Oslo lufthavn er med på turen og sier de jobber aktivt mot japanske flyselskap.

– Vi er interessert i flere interkontinentale ruter og vi er i god dialog med japanske flyselskaper. Slik det ser ut nå, er charterruter det mest aktuelle, sier han.

– Det er viktig med god infrastruktur for å trekke til seg turister fra utlandet. Med nyoppussede terminaler både i Oslo og Bergen ligger alt til rette for nye direkteruter til Norge. Jeg håper og tror at også 2017 vil bli et rekordår for norsk reiseliv, sier Mæland.

I dag har SAS direkteflygning fra København til Japan og Finnair fra Helsinki.

Slik er det: Turist i Japan

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS Norge sier de ikke har umiddelbare planer om direkteflygninger mellom Japan og Norge.

– Vi flyr Tokyo via København med gode forbindelser til hele Norge i dag, og flere direkte flygninger med Airbus A330 med nordlysturister fra Tokyo til Nord-Norge (Evenes) i løpet av vinteren, sier han.

– Ruten København-Tokyo har en meget fin mix av skandinaver og japanere om bord, og er hovedferdselsåren for japanere til (Nord-)Norge i dag.

Sas har økt den interkontinentale satsningen med 30 prosent, men generelt så vurderer vi nye ruter løpende, sier han.

Her er noen reisefakta

** 70 prosent av alle japanske gjestedøgn er om sommeren. Hovedsakelig til Østlandet og fjordene.

** Asia har en stadig større del av totale utenlandske gjestedøgn til Norge

I 2016 sto asiatiske besøkende for 10 prosent av utenlandske gjestedøgn i Norge. Til sammenligning sto de for 8 prosent i 2013.

** Siden 2013 har Norge sett en vekst i kinesiske gjestedøgn på hele 142 prosent.

** Norge har størst markedsandel i Asia – til tross for færrest direkteruter:

Norge har en markedsandel på 31 prosent asiatiske gjestedøgn i Norden. Til sammenligning har Sverige 27 prosent; Finland 23 prosent og Danmark 19 prosent Norge har kun direkterute til Bangkok.

** I snitt har gjester fra Japan og Sør-Korea et døgnforbruk på 2720 kr i Norge. Til sammenligning ligger gjennomsnittet på 1545 kroner.