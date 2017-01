Kommunalminister Sanner (H) åpner for bygging av flere skyskrapere i Oslo

Kommunalminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, går i strupen på Aps nestleder Hadia Tajik i boligpolitikken.

– Jeg har lest intervjuet med henne i VG, der hun legger frem forslaget til boligkapittel i Aps nye partiprogram, og da spør jeg: Hadia Tajik, sover du?

Sanner er rett og slett ilter.

– Hun er i hvert fall særdeles dårlig til å følge med!

Boligpolitikken sorterer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I dette intervjuet sier Sanner at han er åpen for at Oslo kan bygge høyere. Det er opp til Oslo om de vil bygge flere skyskrapere i områdene ved de to eneste i dag – det såkalte Postgirobygget og Hotel Plaza.

BYGG HØYT: Her er Oslos to eneste skyskrapere. Jan Tore Sanner hadde gjerne sett mange av dem – hvis Oslo vil, da. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Ikke passiv



Sanner avviser ikke uventet Tajiks påstand om at den blåblå regjeringen er passive og ikke kommer med for få og små tiltak, mens boligbyggingen har vært altfor lav og prisene i pressområdene går over alle støvleskaft.

– Realiteten er at det fra 2007 til 2014 var en kraftig befolkningsvekst mens det ble bygget mellom 20. og 30.000 boliger. I 2016 ble det påbegynt bygging av mellom 34. og 35.000 boliger i Norge. Dette er det høyeste tallet siden 1982. Så politikken virker, sier Sanner til VG.

Det har vært en eksplosiv vekst i boligprisene de siste årene. I Oslo steg prisene for eksempel med utrolige 23,3 prosent i fjor.

Særlig SV, men nå også Ap, har meldt seg på i konkurransen om å gjøre boligkrisen til en av de store sakene før stortingsvalget 11. september.

Systematisk



– Vi har gått systematisk til verks for å få fart på boligbyggingen siden vi kom inn i regjeringskontorene i 2013. Vi har hevet terskelen for at Staten kan komme med innsigelser når en kommune vil bygge ut. Vi har valgt å støtte lokaldemokratiet. For eksempel var det innsigelser mot Ski kommunes planer om å bygge 6.000 nye boliger. Jeg grep direkte inn og sørget for at det ble ja til dette, sier Sanner.

– Jeg har også sagt ja til at Oslo kommune kan få bygge 120.000 nye boliger ved å fortette og å bygge i høyden. I tillegg har vi gjennom flere runder sørget for å forenkle plan- og bygningsloven. Det skal bli raskere og billigere å bygge. Derfor har vi innført tidsfrister, og fjernet muligheter for omkamper. Kravene lempes for å få ned kostnadene. Ett av tiltakene er å gjøre noe med de tekniske kravene til de minste leilighetene, for å gjøre dem billigere å bygge og slik at det blir flere boliger til en billigere penge for boligkjøperne.

Sommel i Stortinget



Sanner poengterer at han i juni i fjor la frem for Stortinget et lovforslag som skal sikre mer effektive planprosesser og diverse forenklinger i plan- og bygningsloven.

KRITIKK: Hadia Tajik anklager den blåblå regjeringen for passivitet i boligpolitikken. Foto: Frode Hansen , VG

– Stortinget har ennå ikke behandlet saken. Forslaget vil gi flere boliger og raskere prosesser. Så når Ap klager på passivitet og ineffektivitet i boligpolitikken, kan de i hvert fall bidra til at Stortinget vedtar denne lovendringen, sier Sanner.

Han kritiserer også Aps programkomité for å foreslå at det skal «etableres et forpliktende samarbeid mellom staten og de største kommunene».

– Her er det nok et eksempel på at Hadia Tajik har sovet i timen. Dette samarbeidet er i gang i dag, og vi vil snart ha avtaler i boks med de fire største byene i Norge. Når dette er på plass, går vi inn i tilsvarende forpliktende samarbeid med de fem nest største kommunene, sier han.

Lite kreative



Sanner beskylder Aps programkomité for å være alt annet enn kreative – og at de foreslår å innføre tiltak som allerede er eller er i ferd med å bli iverksatt.

– Så vidt jeg kan se er det kun ett av Aps programforslag som er nye, og det er å utvide dagens krav om ett års botid for å kunne selge boligen videre. Dette er typisk Ap. Man vil komme seg ut av boligkrisen ved å innføre helt nye reguleringer.

– I dag har Oslo kun to skyskrapere. Er du for at Oslo for en «downtown» med mange skyskrapere i dette området?

Vil ha skyskrapere



– I de nasjonale retningslinjene for boligbygging fra 2014 er det lagt opp til at det skal bygges høyere og tettere, særlig ved kollektivtrafikk-knutepunktene. Men det er et spørsmål det er opp til Oslo kommune å ta stilling til, det er ikke Statens oppgave å blande seg inn i.

– Men hva mener boligminister Sanner selv?

– Hvis Oslo kommune kommer frem til at de vil bygge skyskrapere i dette området, så vil de ikke møte noen innvendinger fra min side.

