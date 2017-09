Jakten på Jonas

En statsministerkandidat må regne med å bli gransket særlig kritisk, men Ap-lederen synes virkelig å ha vært utsatt for uforholdsmessig mye negativ oppmerksomhet i denne valgkampen.

KJETIL JAKOBSEN, professor i historie, Nord Universitet

Har norske journalister og redaktører i hemmelighet blitt enige om å bruke valgkampen 2017 til å legge ryktet om venstrevri i medieredaksjonene dødt en gang for alle?

Kjetil Jakobsen.

Maksimen synes å være: Maksimal spalteplass for a) hets av Arbeiderpartiets leder og b) nasjonalistiske utspill fra høyrepopulistene. Siden sommersolverv har den ene «Støre-skandalen» etter den andre brettet seg ut over spaltemetere og sendeflater.

Felles for dem er at de er ikke-saker, på linje med Torbjørn Røe Isaksens «hvit makt»-fleip eller Nettavisens «sak» om at lederen i Rødt har hatt barn i privat barnehage Jonas Gahr Støre har ikke gjort noe som bryter med lovverket og god forretningsskikk. Det er ingen grunn til å sammenlikne med François Fillon, den konservative kandidaten som tidligere i år ble stanset i forsøket på å bli fransk president da gravejournalistene i Le Canard Enchainé påviste at han trolig hadde svindlet til seg offentlige midler ved å la parlamentet lønne nær familie for fiktivt arbeid.

Dagens Næringslivs betegnelse «ikke-etiske fond» eksisterte ikke før avisen begynte å bruke den i sine oppslag om Støre. Dette er helt vanlige fond av samme slag som nordmenn flest bruker, i den grad de har aksjer. Aktiv kapitalforvaltning er ikke, som VGs kommentator Frithjof Jacobsen gir inntrykk av, en nokså uvanlig form for rovdyrkapitalisme. Så å si alle fond driver med dette.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Noen av Støres investeringer sender feil politiske signaler. Men de er altså ikke gjort som politiske ytringer, det er økonomiske disposisjoner som er normale for den som har en betydelig privatformue å forvalte og ønsker å spre risiko ved å gjøre ulike typer investeringer.

Blir lærdommen fra 2017 at næringslivsledere ikke kan engasjere seg politisk og i alle fall ikke på venstresiden?

Gjennom Arbeiderpartiet har Norge siden Einar Gerhardsens og Trygve Brattelis tid vært velsignet med en venstreside som vet at verdier må skapes før de kan fordeles, og at myndighetene må ha et nært og konstruktivt forhold til det private næringslivet.

Medienes moralisme truer denne tradisjonen. Driver man moralismen for langt ødelegges hele rasjonaliteten i det offentlig ordskiftet.

Les også: Frithjof Jacobsen kommenterer – Støres pengeproblemer

For å ta diskusjonen om Støres investeringer i aksjefond som eksempel. Det må være tillatt for en forretningsmann som selv har normale lovlige investeringer å mene at Statenes pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, bør følge strengere etiske regler enn det som ellers gjelder i næringslivet. Fondet representerer alle nordmenn og bør ikke ha aksjer i virksomhet som deler av befolkningen misliker sterkt, det kan være tobakk, våpen eller kull.

Politikkens problem, det spørsmålet vi bør stille oss når vi tenker politisk, dreier seg om hva som er fornuftig for Norge og for kloden. Det er fornuftig å bruke Oljefondet ikke bare til å forvalte formue, men også som et instrument til å fremme verdier vi som samfunn mener er viktige. Som en av verdens største investeringsaktører gir Oljefondet Norge en unik mulighet til påvirkning i global skala; dette handler om god eller dårlig politikk, ikke om VM i privatmoral.

Den som driver forretning har selvsagt også et samfunnsansvar, men virksomheten må først og fremst være lønnsom ellers er den ikke mulig, privatkapitalistisk sett. Det er ikke meningsfylt å kreve at enhver enkeltperson skal kopiere oljefondets prinsipper.

Les videre: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak

Jeg skal ikke foregripe medieforskernes resultater, og en statsministerkandidat må regne med å bli gransket særlig kritisk. Men Arbeiderpartiets leder synes virkelig å ha vært utsatt for uforholdsmessig mye negativ oppmerksomhet i denne valgkampen. Pressen skjønner ikke eller aksepterer ikke forskjellen på en politisk ytring og en privatøkonomisk disposisjon. Det blir feil når valg som politikere gjør som privatpersoner og i helt andre kontekster enn partipolitikkens bedømmes som de var politiske ytringer.

Moralismen i politikken tiltar også i Norge og ganske særlig på venstresiden, i mediene og i akademia. Denne tendensen, som har gått særlig langt i USA, betyr i sin ytterste konsekvens at man fratar mennesker retten til å tenke om og engasjere seg for saker utover de som svarer til deres egen «identitet».

Les også: Støre slår tilbake mot bryggebråket

Meningers gyldighet blir et spørsmål om hvem som hevder dem, ikke om argumenter og hensyn til felleskapet. Vil du ha lavere CO2 utslipp, så slutt å fly! Mener du noe om urbefolkninger, bare hvis du er indianer! Vil du skrive roman med en farget hovedperson, glem det om du er hvit! Vil du lede Arbeiderpartiet? Da bør du ha kredibilitet som arbeider. En formuende mann fra Vestkanten med toppeksamen fra Paris går hvert fall ikke.

Som i en religion er det ikke nok å tro, man må leve sin tro. For å bli statsminister er det ikke nok å ha visjoner, kunnskaper, lederegenskaper og plettfri vandel, man må også være edel og god. Offentligheten krever botsøvelser og renhet av politikere som går utover hva normale, sunne mennesker ønsker å utsette seg for.

Slik moralisme skader demokratiet. Den avskrekker folk fra å engasjere seg i samfunnslivet og den fører til hykleri eller til trassige opprør mot «det politisk korrekte».