Mats skjøt gigabever: – Det var et beist som kom opp av vannet

Etter flere jaktturer uten å ha sett snurten av bever, dukket plutselig en skapning på hele 34 kilo opp, forteller jegeren fra Namsos.

Mats Thorsviks (27) første beverjakt startet i begynnelsen av april, etter avtale mellom ham og en grunneier i Statland i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag, forteller han til VG.

– Jeg hadde lyst å jakte bever, og han (grunneieren journ. anm.) har måttet rydde opp mye skog etter beveren, den gnager ned mye trær. Så det var en forespørsel fra begge.

Saken ble først omtalt i Jegeravisen.

Det skulle imidlertid bli flere bomturer, før lykken snudde lørdag 29. april.

– Jeg har vært ute mange kvelder og morgener, men ikke sett snurten av bever, så jeg hadde egentlig ikke trua, sier Thorsvik, som denne dagen dro ut for å jakte sammen med en venn.

– Vi hadde ligget i to timer uten å se noe som helst bevegelse i vannet, da det kom masse bølger og skvulping. Så tok det vel en halvtime til før beveren dukket opp under en bro. Når den kom nært nok, stoppet den tilfeldigvis nedenfor oss, og da fikk jeg tatt et velplassert skudd og avlivet den momentant.

Ved hjelp av kjepper fikk de dyret i land. Der fikk de veid beveren, som viste seg å være hele 34 kilo tung, forteller han.

– Det var et beist av en bever som kom opp av vannet. Jeg visste ikke at den var så stor før vi fikk den opp på land, sier han.

– Da jeg så den, tenkte jeg at den var 20 kilo, så jeg ble rimelig overrasket over hvor tung den var. Jeg har aldri hørt om en så tung bever.

Professor Frank Narve Rosell ved Høgskolen i Sørøst-Norge har forsket på bever i 25 år. Han sier at en bever på 34 kilo er uvanlig mye.

– Det er en gigantbever, ti kilo mer enn de tyngste vi pleier å fange, sier han til VG.

Rosell forteller at han har vært borti 500 forskjellige bever-individer i løpet av sin forskning.

– Den største vi har fanget, var i Sauherad i Telemark. Den veide 30,5 kilo og var en drektig hunn. Så vet jeg om en som veide 1 kilo mer. Normalt ligger de vi fanger på rundt 22-23 kilo i snitt, så det er en uvanlig stor bever, sier han til VG.

– Tror du det er norgesrekord?

– Jeg tror det, ja, etter det jeg vet, sier Rosell.

