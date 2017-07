Johnny dro laks på 20,4 kilo i Numedalslågen

Johnny Brynjulfsen slet én time før megalaksen var på land. Nå skal ruggen stoppes ut og henges opp på veggen.

20,4 kilo og 1,24 meter lang var kjempelaksen Johnny Brynjulfsen halte på land i Brufoss i Numedalslågen for to dager siden.

En opplevelse for livet for hobbyfiskeren, som har fluefisket i 30 år.

FORNØYD FLUEFISKER: Johnny Brynjulfsen målte kjempelaksen til 1,24 meter. Foto: Privat

– Jeg styrte i en time før jeg fikk den på land. Jeg hadde en liten flue og tynn sene, og jeg angret på at jeg hadde så tynt utstyr da jeg slet som verst.

– Var du redd for at den skulle glippe?

– Ja, den tanken er alltid i bakhodet, jeg håpet for guds skyld at den ikke skulle glippe. Jeg har fisket laks her i 30 år, og aldri vært i nærheten av noe lignende.

Brynjulfsen må skuffe familien som hadde håpet på røkelaks i lang tid fremover, denne ruggen har han andre planer med.

– Dette er en troféfisk, så den skal stoppes ut og henges opp på veggen. Men jeg har håp om å sikre en god laks til røking til familien før sesongen er slutt. Jeg får vel legge ned lista nå, jeg håper på en rundt åtte kilo til den bruken.

