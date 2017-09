Fiskemottaket i Tromsø fikk luksusfisk på nesten 200 kilo

Aldri før har fiskemottaket Dragøy hatt en mer verdifull fisk på benken.

Av: Carina Hunshamar, Silje Løvstad Thjømøe (iTromsø) og Hege Wallenius

– Dette er definitivt den dyreste fisken vi noen gang har hatt inne. Den slår kveite og alt det andre, sier daglig leder i Dragøy, Lasse Rød.

Nå venter sushirestaurantene på å få servert den norskfiskede makrellstørjen.

Det var i forrige uke at MS «Bluefin» fra Flora i Sogn og Fjordane la ut på jakt. Torsdag ble det trukket opp hele 29 eksemplarer av luksusfisken.

På fredag fikk Rød den enorme fisken lagt på benken i mottaket sitt i Tromsø sentrum. Makrellstørjen ble tatt utenfor Florø denne uken, og veier svimlende 182 kilo.

– Den er gedigen. Men det er en veldig flott fisk. Og det er jo stas at den er kommet tilbake i norske farvann. Jeg har solgt makrellstørje i butikken tidligere, men da har vært importert fra Sri Lanka. Så det er litt stas at den er tatt i Norge, sier Rød til iTromsø.

STORFANGST: MS «Bluefin» dro inn hele 29 makrellstørjer torsdag. Foto: Linn Theres Nekkøy

– Finner ikke lignende

– Jeg har drevet fiskeforretning i 20 år men dette er første gangen jeg har en norskfisket makrellstørje, sier Rød.

Fisken vil bli solgt videre med det samme den er kuttet opp og prisen for en norskfisket luksusfisk som makrellstørje er ikke bare småpenger.

– Den er verdt 50.000 kroner. Men de aller største har en verdi opp mot 100.000 kroner, sier Rød.

Man finner ikke lignende i hele Nord-Norge, så jeg anbefaler folk som liker tunfisk å få tak i ett stykke.

Rød forteller at fisken vil bli solgt på butikken deres på Jekta samt Kystens Mathus. Den vil også bli å finne i restaurantene til Shin sushi, Rå sushi og Suvi sushi.

Storfangst

I forrige uke ble det trukket opp hele 29 eksemplarer av luksusfisken utenfor Øygarden i Hordaland.

Fiskefartøyet MS «Bluefin» fra Flora i Sogn og Fjordane vant loddtrekning om å fiske den norske kvoten av verdens største tunfiskart, makrellstørje. Etter to dager uten hell fikk de napp og dro opp hele 29 makrellstørjer.

– Det er god størrelse på makrellstørjene. En var langt over to meter, og jeg føler meg litt liten når jeg står ved siden, sier Linn Theres Nekkøy, som er blant mannskapet på båten, til NRK.

Ifølge Havforskningsinstituttet har det de siste par årene vært størjefeber langs norskekysten. Det ble registrert og observert mange stimer i norske farvann i fjor.

– 16. september i fjor tok MS «Hillersøy» hele den norske makrellstørjekvoten i ett eneste notkast. 191 velvoksne individer på over 200 kilo i snitt. Dette var første størjefangst av betydning på over 30 år, skriver instituttet på sine nettsider.