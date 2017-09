Døve og svaksynte Benedickte (20) skjøt sin første elg

– Jeg er så stolt av at jeg beviste at jeg også kan skyte elg, til tross for sykdommen min, sier Benedickte Holte (20) til VG.

– Da jeg siktet, var det eneste jeg tenkte at jeg ikke måtte bli nervøs eller skjelve på hendene. Jeg måtte være rolig, og vente med følelsesutbruddet, forteller en glad Benedickte Holte via pappa Harald Holte (42) til VG.

STORT DYR: Benedicte og flere i jaktlaget i aksjon etter elgfellingen. Foto: PRIVAT

20-åringen tok jegerprøven i juni i år, og var mandag morgen med faren Harald og resten av jaktlaget på sin første elgjakt på fjellet hjemme på Andørja i Troms.

Medfødt hørselstap



20-åringen er født med Usher-syndrom, som gjør at hun har hørselstap, i tillegg til gradvis svekkende synstap. Faren forteller at det foreløpig er mørkesynet og sidesynet hennes som er påvirket av sykdommen.

Han var sammen med henne hele tiden da hun felte sin første elg.

– Vi hadde bare sittet på posten noen minutter, da jeg hørte at en gren knakk på bakken, og så en elg som kom ned på oversiden av posten. Jeg ga tegn til Benedickte, men hun rakk ikke å se elgen før den forsvant igjen. Jeg ga beskjed til de andre om at den var på vei nedover, men plutselig dukket den opp igjen, forteller Harald Holte.

– Elgen sto bare der og så på oss. Benedickte fikk lagt inn et veldig godt skudd, og elgen gikk bare noen få meter før den gikk rett i bakken. Da gikk det ikke lang tid før Benedickte fikk den berømte «elgskjelven». Jeg vet ikke helt hvem som var mest glad av oss, vi storjublet begge to, ler Harald.

Hallgeir Nilsen er i det samme jaktlaget som Benedickte og Harald.

– Det var helt fantastisk at Benedickte skjøt elgen. Det var full jubel i gjengen, og veldig rørende, sier Nilsen til VG.

Takker pappa



Benedickte forteller at elgfellingen ga henne en enorm mestringsfølelse.

HENGT OPP: Vel nede fra fjellet ble elgen flådd og hengt opp til mørning. Benedickte var med på hele prosessen. Foto: PRIVAT

– Jeg er utrolig stolt av meg selv, fordi jeg kan stole på meg selv, og skyte elg til tross for sykdommen min. Siden jeg har Usher-syndrom har jeg tenkt at dette kom jeg ikke til å få til. Men det gjorde jeg, forteller hun, og legger til:

– Jeg vil takke pappa. Han har tatt meg med på elgjakt og hjulpet meg å få dette til.

Det er en rørt pappa som oversetter for datteren med tegnspråk.

– Vi er en veldig jaktinteressert familie. Jeg har alltid sagt til henne at hun kan gjøre alt hun bestemmer seg for, selv om hun ikke har hørsel, sier han.

Harald forteller at da datteren tok jegerprøven i sommer hos Norges Jeger- og Fiskeforbund i Troms, fikk de beskjed om at hun var den første døve som tok prøven.

Første gang



Kommunikasjonskonsulent Håvard Skjerstad Andersen i Norges Jakt- og fiskeforbund (NJFF) sier til VG at det er første gang han hører om at noen med Benedictes utfordringer har skutt en elg.

– Det er veldig fint å høre at hun har klart det, og at jakt er en arena hun liker å holde på med og mestrer. Vi prøver å tilrettelegge så langt som mulig at alle med handikap eller spesielle utfordringer skal få mulighet til å ta jegerprøven, sier Andersen.

Heller ikke fylkessekretær Karl-Petter Johansen i NJFF avdeling Troms har hørt om at noen med Benedicktes utfordringer har skutt elg.

– Alle som er på jakt må være veldig konsentrert og fokusert, og da er det en sterk prestasjon at hun får det til med nedsatt syn og hørsel. Det er flott å høre dette – og en veldig fin opplevelse for en førstegangsjeger, sier Johansen.

