Politiet mistenker at 20 år gamle Birna Brjánsdóttir ble drept i en bil og senere dumpet i havet.

– Vi jobber med flere teorier om hva som kan ha skjedd, jeg kan ikke gå nærmere inn på dette, men det er grunn til å tro at hun ble drept et annet sted enn der hun ble funnet søndag, sier etterforskningsleder Grímur Grímsson til VG.

– Vi tror hun kan ha blitt kastet i sjøen og at hun deretter ble skylt i land, legger han til.

Brjánsdóttir har vært savnet siden natt til lørdag 14. januar. Søndag i 13-tiden lokal tid ble et lik funnet på en strand ved Selvogsvita, 15 kilometer vest for Thorlakshofn på Island. Politiet mener dette er savnede Birna Brjánsdóttir.

Eksperter jobber på stedet for å lokalisere hvor hun kan ha blitt dumpet, før liket endte opp på stranden.

BAKGRUNN: Birna (20) har vært savnet siden lørdag

20-åringen ble sist sett på kameraovervåkning i Laugavegur natt til lørdag 14 januar. Hun forsvant etter å ha forlatt en nattklubb i byen, der hun hadde festet med venner.

Samtidig ble en rød leiebil, en Kia Rio, filmet i området. Biologiske spor etter Brjánsdittur ble funnet i bilen, og politiet mistenker at 20-åringen ble drept i den, skriver Iceland Monitor.

Trolig ingen relasjon til de mistenkte

En lokal domstol i Reykjavik besluttet torsdag å varetektsfengsle to menn i to uker, mistenkt for drap, ifølge avisen Vísir.

Begge jobber på det grønlandske fiskefartøyet Polar Nanoq, og en av dem var føreren av den aktuelle leiebilen. Politiet tror imidlertid ikke at Brjánsdóttir hadde noen relasjon til de mistenkte før hendelsen.

– Var hun et tilfeldig offer?

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at Brjánsdóttir kjente de to mennene som nå sitter i varetekt, men jeg kan ikke si noe mer enn det nå, sier Grímsson.

Men det er flere ting som gir politiet grunn til å mistenke at mennene på 25 og 30 år fra Grønland kan ha drept den unge kvinnen, sier han:

– Bilder fra overvåkningskameraer og teledata har vært til stor hjelp under leteaksjonen. Opplysninger om leiebilen er også sentralt, legger han til.

Den røde leiebilen har for eksempel blitt kjørt 300 kilometer den dagen mennene leide den:

– Det har hjulpet oss å kalkulere hvor de har kjørt, forklarer Grímsson.

Politiet har også funnet store mengder hasj på det grønlandske fiskefartøyet, skriver Iceland Magazine.

På spørsmål fra avisen Morgunblaðið om det er en sammenheng mellom forsvinningen av Brjánsdóttir og narkotikaen som ble funnet på fartøyet, svarer politibetjent Einar Guðberg Jónsson:

– Alt dette henger sammen.

Avhør og obduksjon



Politiet har mottatt flere tips om forsvinningen av 20-åringen. Over 700 frivillige har tatt del i søket etter henne, men det var til slutt Kystvaktens helikoptre som oppdaget liket på stranden.

– Nå jobber vi videre med å finne svar på hva som har skjedd og hvorfor. Vi fortsetter med avhørene i dag. Hittil har begge nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre, sier Grímsson.

På en pressekonferanse søndag kveld fortalte politiet at de arbeidet med å verifisere identiteten på den avdøde, finne dødstidspunktet og dødsårsaken. Grímsson bekrefter mandag ovenfor VG at liket skal obduseres enten mandag eller tirsdag.

Ifølge Iceland Magazine viser teledata at det ble fanget opp signaler fra mobiltelefonen til 20-åringen i Hafnarfjörður klokken 5.50 natt til lørdag, en snau halvtime etter at hun ble fanget opp av et overvåkningskamera i Reykjavik sentrum.

I nærheten av der telefonsignalet ble fanget opp, ble det også funnet et par sko lik de Brjánsdóttir hadde på seg da hun forsvant. Politiet har imidlertid ikke utelukket at skoene kan ha vært plantet på stedet.