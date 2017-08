Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug var invitert til å være innleder på den muslimske fredskonferansen.

Muslimer fra hele Europa, kristne, ikke-troende og politiske motstandere var samlet for åpningen av den muslimske antijihadistiske konferansen Al-Hidayah i Sarpsborg fredag.

KONFRONTERTE MUSLIMSK LÆRD: Sylvi Listhaug innledet en konferanse mot ekstremisme i Sarpsborg, da hun konfronterte Muhammad Tahir-ul-Qadri med hans kontroversielle synspunkter. Foto: Frode Hansen , VG

Statsråden la i sin innledning blant annet vekt på at mange mennesker i Europa blir drept i Islams navn.

Listhaug understreket at situasjonen for sivile som bor i muslimske land er verre. Hun ba også om at det muslimske samfunnet tar opp kampen mot terror.

Hovedtaleren Muhammad Tahir-ul-Qadri er kjent for å ha skrevet boken «Fatwa mot ekstremisme og selvmordsbombing».

I innledningen sin sa Listhaug blant annet at han har tatt til orde for dødsstraff som straff for blasfemi, noe blant annet den danske avisen Politiken har skrevet.

– Dette er ikke forenlig med norske verdier, og jeg vil spørre hovedtaleren om han står for dette, sa innvandrings- og integreringsministeren.

Må ha et motsvar til radikaliseringen

Tahir-ul-Qadri svarte ikke på konfrontasjonen, men var gjentatte ganger tydelig på at ekstremisme og terrorisme ikke har noe med Islam eller noen annen religion å gjøre.

INNLEDER: Listhaug var en av flere innledere på helgens konferanse. Foto: Frode Hansen , VG

– Terrorisme tilhører ingen religion, sa han til forsamlingen.

Han problematiserte videre at muslimer i dag må ta ansvar for hva en liten gruppe personer gjør - mens de hevder å være muslimer, og viste til de som utfører terror i Islams navn.

Tahir-ul-Qadri sa han mener det må stoppes ved å gi ungdom som står i fare for å radikaliseres et annet alternativ.

– Vi må ha et motsvar til det, slik at unge mennesker stoppes fra å radikaliseres. Islam ses på som negativt i verden i dag, og det skaper polarisering, sa han.

På tross av Listhaugs oppfordring kommenterte ikke Tahir-ul-Qadri det integreringsministeren påpekte.

Listhaug sier til VG at hun er glad for at han tok så tydelig avstand fra terror som muslim, men at hun hadde ønsket å høre hans kommentar til spørsmålet.

– Det er mange både i Norge og i Europa som er engstelige for terror. Da er det bra at man tar tydelig avstand fra det her. Men så er det også andre deler vi må snakke om, som går på verdier som er under press i samfunnet i dag. Det er det viktig at vi tør, sier Listhaug.

– Synd at den store elefanten i rommet ikke ble adressert



Stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja, mener Listhaug stilte et viktig spørsmål til Tahir-ul-Qadri.

– Han har noen utfordringer når det kommer til ytringsfrihet, som har vært dokumentert på nettet, og som står uavklart. Jeg synes det er synd at den store elefanten i rommet ikke ble adressert, sier Raja til VG.

Han berømmer Listhaug for at hun tok opp Tahir-ul-Qadris synspunkter.

– Hun var tydelig – han har dobbeltkommunisert, og han hadde muligheten til å avklare det her. Slik sett etterlater han et lite hull som står ubesvart.

Han håper likevel deltagerne på konferansen tar med seg Tahir-ul-Qadris budskap om at Islam og ekstremisme er to forskjellige ting.

VAR IKKE KJENT MED OPPSLAGENE: Hamza Ansari i Minhaj forteller at de inviterte hovedtaleren på grunn av hans arbeid mot ekstremisme. Foto: Frode Hansen , VG

– I Norge har vi full ytringsfrihet, og hvis han ikke våget å gå så langt, må mitt budskap være at ungdommene tar med seg budskapet fra han om å være mot ekstremisme. Så håper jeg de går enda lenger; vi skal ha ytringsfrihet, selv om vi ikke liker ytringene, sier Raja til VG

Selv var ikke Tahir-ul-Qadri tilgjengelig for intervju etter konferansen.

Talsperson for Minhaj Norge, Hamza Ansari, sier til VG at de ikke var kjent med oppslagene Listhaug viste til.

– Vi inviterte han fordi han er en muslimsk lærd som er anerkjent for sin kamp mot ekstremisme, ikke bare av oss, men blant annet av FN og flere regjeringer, sier han.