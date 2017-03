Redaktør om Islamsk Råd-ansettelse: – Uheldig for norske muslimer

Islamsk Råd Norges ansettelse av nikab-kledde Leyla Hasic som kommunikasjonsarbeider kan skape avstand mellom muslimer og ikke-muslimer, mener flere.

«Islamsk Råd gjør det virkelig ikke lett for norske muslimer», skrev redaktør Didrik Søderlind i Humanist, Human-Etisk Forbunds tidsskrift, på Twitter tirsdag morgen.

Han reagerer på Klassekampens nyhet om at Islamsk Råd Norge (IRN) har ansatt nikab-kledde Leyla Hasic (32) til å drive kommunikasjonsarbeid. Hun har markert seg som forsvarer av det ansiktsdekkende sløret.

REAGERER: Redaktør i Humanist og rådgiver i Human-Etisk Forbund Didrik Søderlind. Foto: ARNFINN PETTERSEN

Ifølge Klassekampen er Hasic ansatt som administrasjonskonsulent. Etter stillingsbeskrivelsen er oppgavene hennes kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift. Etter det avisen får opplyst, har 32-åringen fungert i stillingen siden februar.

– Én ting er at det å kommunisere med nikab er vanskelig. Men en annen ting er at den representerer en islamsk praksis som er veldig fremmed for mange norske muslimer, sier Søderlind til VG.

– Mitt inntrykk er at toneangivende muslimske krefter har advart mot nikab-bruk, fordi det fremstår som fremmedartet og er egnet til å skape større avstand. Jeg tror at dette er uheldig for norske muslimer, sier han.

– Uklokt

GENERALSEKRETÆR: Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge. FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT, NTB scanpix

Islamsk Råd Norge skal være muslimenes felles interesseorganisasjon i Norge og bidra til dialog med og brobygging til storsamfunnet. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er derfor skuffet over ansettelsen av en IRN-representant som bærer nikab, skriver NTB.

– Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn? Jeg mener dette er ytterst uklokt og provoserende, sier statsråden til nyhetsbyrået.

Ifølge Klassekampen har Kulturdepartementet bevilget 484.000 kroner til at Islamsk Råd Norge kunne øke staben med én ansatt.

– Islamsk Råd Norge fikk midler til denne stillingen fordi jeg mente de burde bli bedre til å ivareta sin rolle som brobygger. Jeg er redd dette er med på å skape større avstand, sier Helleland.

Generalsekretær i IRN Mehtab Afsar mener ifølge Klassekampen at ansettelsen viser at organisasjonen har en åpen holdning, og at det er stort pluss at IRN får en kvinne i staben.

– Vi er av den formening at hva et menneske har i hodet, er viktigere enn det de har på hodet, sier han til avisen.

REAGERER: Kulturministeren Linda Hofstad Helleland (H) mener ansettelsen av Hasic er uklok. FOTO: MATTIS SANDBLAD, VG

Mener pengestøtten må fjernes



Forfatter, skribent og forlagsredaktør Aslak Nore, som har skrevet om innvandring og islam, mener på sin side at ansettelsen av Hasic er et paradoks. Også han reagerte på nyheten på Twitter tirsdag.

– Ikke bare er det moralsk underlig å gi ansikt til en som ikke viser ansiktet, men det er også egnet til å øke kløften mellom muslimer og den øvrige befolkningen. Generalsekretæren utviser her eksepsjonelt dårlig politisk teft. Vi kan ikke gi pengestøtte til en gruppering som dette, sier Nore til VG.

Tage Pettersen er Høyre-ordfører i Moss kommune, som i 2015 innførte forbud mot heldekkende plagg i såkalte «utadrettede stillinger», eksempelvis lærere og hjemmesykepleiere. Han skriver på Twitter at IRN sender «feil signal» med ansettelsen.

– Jeg synes det signalet de sender nå er et signal om at de egentlig bare vil kommunisere med dem som aksepterer nikab, som jo er et ganske ekstremt hodeplagg som veldig mange i det offentlige ordskiftet har tatt avstand fra.

– Generalsekretæren i Islamsk Råd forsvarer ansettelsen og sier til Klassekampen at det er viktigere hva man har i hodet enn på hodet, er du uenig i det?

– Jeg er for så vidt enig i det, men utfordringen blir at ganske mange ikke får med seg hva man har i hodet når kommunikasjonen blir blokkert av hva man har på hodet, sier Pettersen.

VG har vært i kontakt med Islamsk Råd via SMS, men så langt ikke lyktes i å få en kommentar. Det har heller ikke lyktes VG å få kontakt med Leyla Hasic.